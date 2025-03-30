Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
Ветеран боевых действий
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Оглавление
- Ветеран боевых действий
- Регулирующий закон
- Кто может стать
- Как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий
- Куда обращаться и где оформляется
- Выписка и заявление (рапорт)
- Необходимые документы
- Сроки
- Могут ли отказать в предоставлении статуса ветерана боевых действий
- Выплаты и льготы ветеранам боевых действий
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и при каких условиях оно выдается, сколько в 2025 году составляет ежемесячная выплата этой категории населения, какие льготы положены ветеранам боевых действий по закону и на что они могут рассчитывать при выходе на пенсию, - в материале РИА Новости.
Ветеран боевых действий
Ветеран боевых действий – это особенный статус, который присваивается человеку, принимавшему добровольно или по решению государственных органов участие в боевых действиях и выполнявшему задачи военного характера в интересах России.
Регулирующий закон
Правовое положение ветеранов боевых действий регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
-Приложением № 1 к указанному Федеральному закону утвержден также перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, - говорит Тимур Фаизов, юрист, член Ассоциации юристов России.
Кто может стать
Полный перечень категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, содержится в ст. 3 закона "О ветеранах".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Военнослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
По словам адвоката Шона Бетрозова, учредителя АК “Betrozoff и Законъ”, этот статус полагается следующим лицам:
- 1.Служившим в Афганистане с декабря 1979 по декабрь 1989 года, в том числе водителям, которые доставляли туда грузы.
- 2.Военным, служившим в Сирии с сентября 2015 года.
- 3.Лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на ее территории.
- 4.Следователям и прокурорам, служившим в Чечне с декабря 1994 по декабрь 1996 года.
- 5.Военнослужащим и военнообязанным, сотрудникам ОВД, госбезопасности, Минобороны, уголовно-исполнительной системы, участвовавшим в боевых действиях.
- 6.Военным, сотрудникам МВД и госбезопасности, которые разминировали территорию СССР и других государств с 10 мая 1945 года по конец 1951 года.
- 7.Лицам, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года (в том числе и добровольцам).
- 8.Сотрудникам Следственного комитета, прокурорам и следователям, которые служили на Северном Кавказе с августа 1999 года.
До 30 марта 2025 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения, которые предусматривают возможность получения статуса ветерана боевых действий для всех категорий лиц, принимавших участие в СВО. Это указано в перечне поручений Владимира Путина по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
Как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий
Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" и ведомственными нормативными правовыми актами.
Куда обращаться и где оформляется
Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы объясняет, что выдавать удостоверения ветерана боевых действий могут федеральный орган исполнительной власти и федеральный государственный орган, которые (абз. 2 п. 3 Постановления № 763):
● направляли указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и выполнения правительственных боевых заданий;
● в настоящее время осуществляют функции в установленной сфере деятельности упраздненных государственных органов (например, Роспотребнадзор и Минэкономразвития), привлекавших указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Исключение составляют (абз. 3, 4 п. 3 Постановления № 763; абз. 2 п. 2 Инструкции № 763):
● гражданские лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10.05.1945 по 31.12.1951, могут получить удостоверения в органах исполнительной власти субъектов РФ;
● лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории республики, могут получить удостоверение в органах исполнительной власти Республики Дагестан на основании решения высшего исполнительного органа.
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"То есть, граждане, принимавшие участие в боевых действиях и на сегодняшний день состоящие на службе (военной, государственной) обращаются с заявлением (рапортом) к начальнику (командиру), а лица, принимавшие участие в боевых действиях и находящиеся уже на "гражданке" обращаются в комиссию по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, Северного флота, флотов, родов войск Вооруженных Сил, объединений, центральных органов военного управления, но не напрямую, а через военкомат по месту жительства (воинского учета)", - объясняет юрист.
С 2025 года упрощен порядок получения удостоверения ветерана боевых действий. Председателем правительства Михаилом Мишустиным было подписано соответствующее постановление. Теперь добровольцы смогут получать его в беззаявительном порядке. Для этого воинская часть, на базе которой находится добровольческое формирование, самостоятельно должна направлять все необходимые документы в военкомат, в котором доброволец состоит на учете.
Выписка и заявление (рапорт)
Форма заявления законодательно не установлена, но Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, советует в нем указать:
- ФИО;
- дату рождения;
- личный номер;
- воинское звание или чин гражданской службы;
- занимаемую должность;
- период участия в боевых действиях;
- государство, на территории которого осуществлялось выполнение боевых задач;
- адрес регистрации;
- согласие на обработку персональных данных.
Перед направлением рапорта в военную комиссию у командования следует запросить выписки из приказов об участии в боевых действиях и другие подтверждающие документы.
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- К таким документам могут относиться приказы по мобилизации, письменные разъяснения командования и другие, - говорит Шон Бетрозов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди у здания военного комиссариата Свердловской области
Люди у здания военного комиссариата Свердловской области
Необходимые документы
К заявлению необходимо приложить:
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях, а также прохождение службы (справки, летные книжки, выписки из приказов и прочее);
- медицинскую книжку, выписки из истории болезни;
- фотографию размером 3х4;
- копию орденской книжки (при наличии).
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- Само по себе нахождение лица на территории боевых действий, при отсутствии документов, подтверждающих непосредственное в них участие, не может служить основанием для выдачи удостоверения. Следует иметь в виду, что орган исполнительной власти, уполномоченный выдавать удостоверения ветерана боевых действий, самостоятельно устанавливает перечень документов, подтверждающих право на его получение, а также требования к фотографиям, - отмечает Ильдар Макешов.
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Сроки
Заявление (рапорт) рассматривается в течении 30 дней, о принятом решении уведомляется командир военнослужащего или лично заявитель. Удостоверение фиксируется в книге учета и выдается под расписку.
"Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании соответствующих подтверждающих документов, выдается его дубликат (п. 8 Инструкции, утв. Постановлением № 763)", - говорит Ильдар Макешов.
Могут ли отказать в предоставлении статуса ветерана боевых действий
По словам Оксаны Васильевой, в выдаче удостоверения ветерана боевых действий могут отказать в следующих случаях:
- предоставлен неполный комплект документов;
- переданы подложные документы;
- некорректно заполнен рапорт (заявление);
- лицо не имеет право на присвоение статуса ветерана боевых действий.
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- Отказ соответствующего органа или должностного лица в выдаче удостоверения ветерана боевых действий можно оспорить в суде, - говорит Тимур Фаизов.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде
Ветераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде
Выплаты и льготы ветеранам боевых действий
Ветераны боевых действий имеют право на льготы:
● Жилищные: компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50 %; также ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить единовременную выплату для покупки жилья (сумма зависит от региона проживания)
● Имущественные: освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льготы на транспортный налог зависят от региона.
● Медицинские: после выхода на пенсию, ветераны имеют право на обслуживание в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы; право на обслуживание вне очереди; также им предоставляются санаторно-курортные услуги и проезд до оздоровительных учреждений, оплачивается или компенсируется из средств бюджета установка зубных протезов и приобретение ортопедических изделий.
● Образовательные: участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей имеют право на поступление в университет на программы бакалавриата и специалитета по особой квоте. Также для таких категорий граждан предусмотрено снижение стоимости обучения, перевод с платного обучения на бесплатное при наличии бюджетных мест и социальная стипендия.
● С места работы: право на получение ежегодного отпуска в удобное для ветеранов время.
● Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, ежемесячное денежное пособие можно увеличить.
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"Следует учесть, что сумма средств, направляемая на предоставление гражданину набора социальных услуг, удерживается из состава начисляемой ему ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Вместе с тем можно отказаться от их получения полностью или частично. Дополнительные меры поддержки для ветеранов могут быть предусмотрены в субъектах РФ. Так, в Москве они имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) (п. 3 ст. 10 Закона № 5-ФЗ; п. 6 ч. 2 ст. 3, ч. 12 ст. 8 Закона г. Москвы от 03.11.2004 № 70). Информирование граждан о полагающихся им мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр", - рассказывает Ильдар Макешов.
Статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах" ветеранам боевых действий установлена ежемесячная денежная выплата.
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- Она подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, - объясняет Тимур Фаизов.
Размер ЕДВ с 1 февраля 2025 года составляет 4582,04 рублей.