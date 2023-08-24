https://ria.ru/20230824/ekstrim-1891815912.html

Запретить лучше, чем хоронить

Запретить лучше, чем хоронить - РИА Новости, 24.08.2023

Запретить лучше, чем хоронить

За рутинной новостью из области судопроизводства — "следствие ходатайствовало об аресте <…> Никиты Дубаса <…> и Александра Кима" — таится страшная трагедия... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:00

2023-08-24T08:00

аналитика

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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За рутинной новостью из области судопроизводства — "следствие ходатайствовало об аресте <…> Никиты Дубаса <…> и Александра Кима" — таится страшная трагедия. Самое обидное, что ее можно было предотвратить.В воскресенье семеро граждан в компании гида отправились на экскурсию по подземным коллекторам Москвы. То есть, грубо говоря, полезли в канализацию. Такое путешествие опасно даже в хорошую погоду. Там ядовитые газы, электрокабели, полный ассортимент разных инфекций, в любой момент может подняться уровень воды. Под землей регулярно гибнут даже опытные профессионалы, которые спускаются туда, чтобы работать.Посторонним туда вход официально запрещен. Но по сути на запрет всем плевать — и тем, кто лезет за острыми ощущениями, и тем, кто делает на них деньги.Хорошо, спустились, вдохнули атмосферу. И тут пошел дождь — да не просто дождь, а мощнейший ливень. Синоптики предупреждали о нем заранее, МЧС, как положено, разослало эсэмэски, но экскурсию почему-то не отменили. Коллектор затопило буквально за несколько минут. Около 15:00 экскурсанты перестали выходить на связь. Несколько последующих дней из Москвы-реки вылавливали их трупы. Погибли все, спастись не удалось никому.Никита Дубас, об аресте которого сейчас просит следствие, был организатором таких вот экскурсий по коллекторам. Александр Ким — владельцем интернет-платформы, на которой размещалась информация об экскурсиях. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Фигуранты вину не признали, кто бы сомневался?Мне кажется, тут просто Кафка отдыхает. Какие услуги, не отвечающие требованиям безопасности? За считанные минуты погибло восемь человек — из них трое подростков. В советское время помыслить нельзя было о таких, извините, экскурсиях. Коллекторы, крыши, туннели, — все это было просто запрещено. Организаторов таких "развлечений" ждали бы годы тюрьмы.А теперь СМИ называют Дубаса "известным столичным диггером". Человек делает деньги, рискуя жизнями людей, и при этом не сидит на зоне, а является типа звездой андерграунда. Мы, мол, диггеры, такие все из себя панки.Его коллега диггер Давыдов уже вбрасывает идею, что запреты этого безобразия не нужны, потому что, мол, "интерес к подземельям всегда был, есть и будет." Ну конечно, бизнес-то цветет и пахнет. Отчего бы им экскурсии "зацеперов" не организовывать тогда заодно? Или соревнования по прыжкам без парашюта?Это ведь отнюдь не только диггеры. Куда ни поедешь в отпуск по нашей бескрайней Родине — везде какие-то самопальные тарзанки, канаты над пропастью, прыжки с парашютом без малейшей подготовки. Все словно говорит тебе — заплати бабки и убейся об стену.С пугающей регулярностью происходят трагедии в горах — там разбиваются и гибнут как бы альпинисты, которых повел на восхождение как бы инструктор. Обратимся опять же к опыту советского времени, когда такие катастрофы были не рутиной, как сегодня, а исключением.Тогда будущих альпинистов учили и тренировали буквально годами. Весь альпинизм был сугубо государственным предприятием, контроль и надзор были жесточайшими, дисциплина в группе как в армии. Это подтягивало, и рядовые участники похода, и их командиры полностью осознавали свою ответственность. А сейчас что?С одной стороны, абсолютно неподготовленные и физически нездоровые люди, которым вдруг взбрело в голову покорить вершину. С другой — неквалифицированные инструкторы, которые за деньги потащат в горы любого. Потом происходит неизбежная трагедия, и в дело вступает просто издевательская — на фоне гибели людей — статья про "не отвечающие требованиям услуги". Но даже отсидев, такой горе-инструктор через несколько лет опять поведет в поход очередных бедолаг — любой каприз за ваши деньги.Мы так долго боролись с "тоталитарным совком", что вместе с водой выплеснули и ребенка. Отменив действительно ненужные запреты, мы похоронили массу очень нужных правил, которые в буквальном смысле писались кровью.Сейчас у нас нет уголовной ответственности за походы по коллекторам. Нет ее и за экскурсии по крышам, так популярным в городе на Неве. Теоретически за такие вещи полагается штраф, но реально Фемида просыпается только, когда в результате этих приключений гибнут люди. Не слишком ли это дорогая цена за нашу свободу?Бизнесмены, делающие деньги на адреналине, уверяют нас, что просто удовлетворяют спрос. Миллионы людей, мол, хотят экстрима. На самом деле это циничная подмена понятий. Миллионы людей обычно сами не знают, чего хотят. В это время им с помощью хитро организованной рекламы, экстремальных видосов, суицидной романтики активно навязывают моду на самые смертельные аттракционы. А потом искусственно создав спрос, его же и удовлетворяют — это действительно очень доходный бизнес.Там, где речь идет о жизнях людей, многие запреты необходимо возрождать — прежде всего это касается экстремальных развлечений. Серьезную ответственность перед законом, думается, должны нести не только организаторы и выгодополучатели, но и потребители таких услуг. Люди будут недовольны? Будут кричать про "дотянулся проклятый совок"? Пусть кричат, зато не погибнут.Если бы в прошлое воскресенье, в два часа дня, экстремалов, лезущих в канализацию, задержали бы полицейские, сегодня они были бы живы — все восемь человек. Обижены, оштрафованы, оскорблены в лучших чувствах, но живы. Эта мысль не дает покоя.

https://ria.ru/20230822/otvetstvennost-1891589413.html

https://ria.ru/20211031/zabroshki-1756883477.html

https://ria.ru/20230607/sledstvie-1876609234.html

https://ria.ru/20220907/kamchatka-1814906560.html

https://ria.ru/20221221/puteshestviya-1839894685.html

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аналитика, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)