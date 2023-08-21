https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

"Они могли спастись". Что случилось с диггерами в коллекторе Москвы

"Они могли спастись". Что случилось с диггерами в коллекторе Москвы - РИА Новости, 21.08.2023

"Они могли спастись". Что случилось с диггерами в коллекторе Москвы

Восемь человек пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям столицы. Пока что спасатели обнаружили пять тел. О том, что привело к трагедии, — в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:28

2023-08-21T16:28

2023-08-21T19:57

москва

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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следственный комитет россии (ск рф)

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев, Андрей Захаров. Восемь человек пропали во время экскурсии по подземным коммуникациям столицы. Пока что спасатели обнаружили пять тел. О том, что привело к трагедии, — в материале РИА Новости."Инициатива дяди"В воскресенье в Москве всего за несколько часов выпало 40 процентов от месячной нормы осадков. Синоптики заранее предупредили о стихийном бедствии, но экскурсию в коллекторы реки Неглинки, назначенную на 14:00, не отменили. Хотя из двадцати записавшихся пришли только восемь. Среди них были руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Маркушин и его 18-летний племянник Глеб со своей девушкой. "Я виделся с ними три дня назад, — рассказывает друг Глеба Иван Левочкин. — Ничто не предвещало беды, у всех было отличное настроение. Инициатором, как я понял, выступил его дядя".Глеб перестал выходить на связь в районе 15:00, когда начался ливень. Через несколько часов в Москве-реке нашли тело его подруги. Спустя некоторое время — самого юношу. Утром в понедельник спасатели обнаружили труп мужчины в тоннеле у Павелецкого вокзала. Возраст и личность погибшего пока неизвестны. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. "Было где укрытьсяПо данным "МК", полицейские опросили известного столичного диггера Никиту Дубаса. Уже много лет он водит людей по коллекторам московских рек. Подобные услуги в столице предоставляют еще несколько организаций и частников.И с каждым годом маршрутов все больше. Экскурсия по самому популярному, вдоль реки Неглинки, стоит девять тысяч рублей. Заманивают "необычной атмосферой", "неизведанной историей города" и "экстремальными ощущениями". Под присмотром гида. Помимо Дубаса, известный в Москве проводник — Даниил Давыдов. По маршруту группы проходил много раз. И вчера, узнав из СМИ о происшествии, отправился с коллегами на поиски. "Было очень сильное заполнение дождевой водой, высокая скорость потока — выжить при такой невозможно, — поясняет он. — Если поступает вода, всегда есть 15-20 минут, чтобы выйти на поверхность. <...> Думаю, можно было спастись. В тех местах имеются две точки". Речь идет об укрытии над коллектором, которое не затапливается, а также о выведенном из эксплуатации участке тоннеля. Однако там гид никого не обнаружил. "Те зоны, куда они дошли бы пешком, мы проверили. В районе парка "Зарядье" (именно там нашли два тела. — Прим. ред.) мы не были. Туда их могло только унести потоком, в бессознательном состоянии", — добавил он."Это все незаконно"Практически все экскурсии в подземелья, по заброшенным объектам и крышам официально запрещены. Однако уголовная ответственность предусмотрена за проникновение лишь на охраняемые объекты."Не зря все коллекторы и входы на крыши закрыты, а заброшки огорожены, — поясняет РИА Новости один из действующих сотрудников спасательной службы. — Поход под землю несет множество опасностей: электричество, скопление ядовитых газов. Достаточно двух-трех вдохов, чтобы погибнуть. Рабочие, например, прежде чем лезть в коллектор, устанавливают вентилятор и продувают помещение".Опытные диггеры берут с собой специальное оборудование, в том числе и для защиты органов дыхания. Однако несчастные случаи все равно происходят."Люди идут на такие экскурсии на свой страх и риск, — подчеркивает сотрудник МЧС. — А лезть под землю, когда синоптики объявили желтый уровень и предупредили о сильных ливнях, вообще самоубийство. Любой коллектор заполняется водой доверху, как тонущий корабль. Чтобы быстро выбраться, нужны специальные навыки. Для неопытных это практически нереально".Запрет не поможетВ Госдуме уже предложили запретить подземные экскурсии. "Куда смотрели чиновники, отвечающие за эксплуатацию подземных сооружений? Куда смотрит "Яндекс", через который идет реклама (она до сих пор размещена, кстати) смертельных экскурсий? Куда смотрит Роскомнадзор? Халатность и безалаберность снова привели к смертям", — возмутился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.Он считает, что следует ввести уголовную ответственность как за незаконное проникновение на любые подземные объекты и системы городской инфраструктуры, так и за экскурсии туда.Но диггер Давыдов уверен, что запреты и смертельный риск не остановят экстремалов."Интерес к подземельям всегда был, есть и будет. Сегодняшний случай никого не напугает. Это как с ДТП: аварии происходят, но люди не начинают меньше ездить на мотоциклах и автомобилях", — заявил он в видеообращении.Альтернатива запретам, по его мнению, — организация официальных экскурсий."Несколько лет назад предлагал открыть подземный музей в коллекторе Неглинки, который выведен из эксплуатации. К сожалению, предложение не реализовали — и вот результат, — считает диггер.Спасатели продолжают искать остальных участников экскурсии. Сотрудники МЧС тщательно осматривают все коллекторы в центре Москвы. Но, как отмечают специалисты, шансов найти их в живых очень мало.

https://ria.ru/20230821/digger-1891318021.html

https://ria.ru/20180224/1515063841.html

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москва, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, ланит, следственный комитет россии (ск рф), гибель участников экскурсии по московскому подземелью