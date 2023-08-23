https://ria.ru/20230823/oragnizator-1891658987.html

Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве

Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве - РИА Новости, 23.08.2023

Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве

Следствие ходатайствовало об аресте организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:13

2023-08-23T09:13

2023-08-23T11:17

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891491653_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_95c5b70419941faaf691e295aa680830.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима, обоим предъявлены обвинения, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура."Тридцатиоднолетний Никита Дубас и тридцатипятилетний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны по статье 91 УПК, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК. <...> Cуд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Фигурантов дела обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Организаторы вину не признали.По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, во время которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью