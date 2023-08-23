Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 23.08.2023 (обновлено: 11:17 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/oragnizator-1891658987.html
Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве
Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве - РИА Новости, 23.08.2023
Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве
Следствие ходатайствовало об аресте организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:13
2023-08-23T11:17
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891491653_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_95c5b70419941faaf691e295aa680830.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима, обоим предъявлены обвинения, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура."Тридцатиоднолетний Никита Дубас и тридцатипятилетний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны по статье 91 УПК, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК. &lt;...&gt; Cуд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании &lt;...&gt; меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.Фигурантов дела обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Организаторы вину не признали.По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, во время которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891491653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3603c92d4e78e1d1e3af3de129488c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве

Следствие попросило арестовать организатора экскурсии по московскому коллектору

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПолиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Полиция в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Полиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следствие ходатайствовало об аресте организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса и гендиректора компании "Спутник" Александра Кима, обоим предъявлены обвинения, сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.
"Тридцатиоднолетний Никита Дубас и тридцатипятилетний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны по статье 91 УПК, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК. <...> Cуд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
Фигурантов дела обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Организаторы вину не признали.
По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, во время которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.
Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
22 августа, 13:35
 
ПроисшествияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала