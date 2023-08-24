Расширение БРИКС: социально-экономические показатели с учетом новых членов
БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).
Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая.
В феврале 2011 года к БРИК официально присоединилась ЮАР.
С этого момента группа стала носить название БРИКС.
В 2022 году Китай предложил расширить БРИКС. Глава МИД КНР Ван И отметил, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира.
24 августа 2023 года по итогам саммита в ЮАР было объявлено, что лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.
После расширения БРИКС совокупная площадь стран объединения составит 48,4 миллиона квадратных километров, что составляет 32% от общей площади земной суши. Это более чем вдвое больше, чем у G7.
Совокупное население составит 3,6 миллиарда человек – это 45% численности мирового населения.
Внешнеторговый оборот стран БРИКС, включая новых членов, в 2022 году составил – 12,4 триллиона долларов, это пятая часть объема мировой торговли (61,08 триллиона долларов по данным Всемирного банка). Кроме того, на организацию придется 45% мировых запасов нефти.
Россия
Население – 146,4 миллиона человек (на апрель 2023 года, без учета статистической информации по Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областям).
Площадь – 17,1 миллиона квадратных километров (на январь 2022 года, без учета площади территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей).
Объем ВВП – 2,24 триллиона долларов (здесь и далее данные Всемирного банка на 2022 год).
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 32,8%, сельское хозяйство – 3,9%, услуги – 54%.
Бразилия
Население – 215,3 миллиона человек.
Площадь территории – 8,5 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 1,92 триллиона долларов.
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 20,7%, сельское хозяйство – 6,8%, услуги – 58,9%.
Индия
Население – 1,4 миллиарда человек.
Площадь территории – 3,3 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 3,4 триллиона долларов США
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 25,6%; сельское хозяйство – 16,6%; услуги – 48,6%.
Китай
Население – 1,41 миллиарда человек.
Площадь – 9,5 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 17,96 триллиона долларов.
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 39,9%, сельское хозяйство – 7,3%, услуги – 52,8 %.
ЮАР
Население – 59,9 миллиона человек.
Площадь территории – 1,2 миллиона квадратных километров.
ВВП – 405,87 миллиарда долларов.
Структура ВВП по отраслям: промышленность – 24,4%, сельское хозяйство – 2,6%, услуги – 62,6%.
Иран
Население – 88,5 миллиона человек.
Площадь территории – 1,7 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 388,5 миллиарда долларов.
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 40,2%, сельское хозяйство 12,5%, услуги – 46,9%.
Эфиопия
Население – 123,4 миллиона человек.
Площадь территории – 1,1 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 126,8 миллиарда долларов
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность 22,7%, сельское хозяйство – 37,6%, услуги – 36,6%.
ОАЭ
Население – 9,4 миллиона человек.
Площадь территории – 0,084 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 507,5 миллиарда долларов США.
Структура ВВП по отраслям экономики (данные на 2021 год): промышленность – 47,5%; сельское хозяйство – 0,9%; услуги – 51,6%.
Внешнеторговый оборот (данные на 2020 год) – 582,1 миллиарда долларов, в том числе импорт – 246,9 миллиарда долларов locations=AEи экспорт 335,2 миллиарда долларов.
Саудовская Аравия
Население – 36,4 миллиона человек.
Площадь – 2,1 миллиона квадратных километров.
Объем ВВП – 1,1 триллиона долларов.
Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 53,3%,
сельское хозяйство – 2,4%, услуги – 39,2%.
Внешнеторговый оборот – 699,62 миллиарда долларов, в том числе импорт – 257,27 миллиарда долларов – 442,35 миллиарда долларов.
Египет
Население – 110,99 миллиона человек.
Площадь территории – 1,001 миллиона квадратных километров.
ВВП – 476,75 миллиарда долларов.
Структура ВВП по отраслям: промышленность – 32,7%, сельское хозяйство – 10,9%, услуги – 51,4%.
Аргентина
Население – 46,2 миллиона человек.
Площадь территории – 2,8 миллиона квадратных километров.
ВВП – 632,77 миллиарда долларов.
Структура ВВП по отраслям: промышленность – 23,4%, сельское хозяйство – 6,4%, услуги – 53%
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников