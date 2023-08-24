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Расширение БРИКС: социально-экономические показатели с учетом новых членов

Расширение БРИКС: социально-экономические показатели с учетом новых членов - РИА Новости, 24.08.2023

Расширение БРИКС: социально-экономические показатели с учетом новых членов

БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:01

2023-08-24T18:01

2023-08-24T18:02

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БРИКС (англ. BRICS) – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В феврале 2011 года к БРИК официально присоединилась ЮАР.С этого момента группа стала носить название БРИКС. В 2022 году Китай предложил расширить БРИКС. Глава МИД КНР Ван И отметил, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира. 24 августа 2023 года по итогам саммита в ЮАР было объявлено, что лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.После расширения БРИКС совокупная площадь стран объединения составит 48,4 миллиона квадратных километров, что составляет 32% от общей площади земной суши. Это более чем вдвое больше, чем у G7. Совокупное население составит 3,6 миллиарда человек – это 45% численности мирового населения. Внешнеторговый оборот стран БРИКС, включая новых членов, в 2022 году составил – 12,4 триллиона долларов, это пятая часть объема мировой торговли (61,08 триллиона долларов по данным Всемирного банка). Кроме того, на организацию придется 45% мировых запасов нефти.РоссияНаселение – 146,4 миллиона человек (на апрель 2023 года, без учета статистической информации по Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областям).Площадь – 17,1 миллиона квадратных километров (на январь 2022 года, без учета площади территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей). Объем ВВП – 2,24 триллиона долларов (здесь и далее данные Всемирного банка на 2022 год). Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 32,8%, сельское хозяйство – 3,9%, услуги – 54%. Внешнеторговый оборот – 980,7 миллиарда долларов, в том числе импорт – 349,2 миллиарда долларов и экспорт – 631,5 миллиарда долларов. БразилияНаселение – 215,3 миллиона человек.Площадь территории – 8,5 миллиона квадратных километров.Объем ВВП – 1,92 триллиона долларов.Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 20,7%, сельское хозяйство – 6,8%, услуги – 58,9%.Внешнеторговый оборот – 755,4 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 384,9 миллиарда долларов и импорт – 370,5 миллиарда долларов. ИндияНаселение – 1,4 миллиарда человек. Площадь территории – 3,3 миллиона квадратных километров. Объем ВВП – 3,4 триллиона долларов США Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 25,6%; сельское хозяйство – 16,6%; услуги – 48,6%. Внешнеторговый оборот – 1,67 триллиона долларов, в том числе импорт – 911,4 миллиарда долларов и экспорт – 759,9 миллиарда долларов. КитайНаселение – 1,41 миллиарда человек.Площадь – 9,5 миллиона квадратных километров.Объем ВВП – 17,96 триллиона долларов.Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 39,9%, сельское хозяйство – 7,3%, услуги – 52,8 %. Внешнеторговый оборот – 6,85 триллиона долларов, в том числе импорт – 3,14 триллиона долларов и экспорт – 3,71 триллиона долларов. ЮАРНаселение – 59,9 миллиона человек. Площадь территории – 1,2 миллиона квадратных километров. ВВП – 405,87 миллиарда долларов. Структура ВВП по отраслям: промышленность – 24,4%, сельское хозяйство – 2,6%, услуги – 62,6%. Внешнеторговый оборот – 263,45 миллиарда долларов, в том числе импорт – 127,71 миллиарда долларов, экспорт – 135,74 миллиарда долларов. ИранНаселение – 88,5 миллиона человек.Площадь территории – 1,7 миллиона квадратных километров.Объем ВВП – 388,5 миллиарда долларов.Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 40,2%, сельское хозяйство 12,5%, услуги – 46,9%. Внешнеторговый оборот – 146,4 миллиарда долларов, в том числе импорт – 69,5 миллиарда долларов и экспорт – 76,9 миллиарда долларов.ЭфиопияНаселение – 123,4 миллиона человек.Площадь территории – 1,1 миллиона квадратных километров.Объем ВВП – 126,8 миллиарда долларовСтруктура ВВП по отраслям экономики: промышленность 22,7%, сельское хозяйство – 37,6%, услуги – 36,6%. Внешнеторговый оборот – 33,7 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 10,5 миллиарда долларов и импорт – 23,2 миллиарда долларов. ОАЭНаселение – 9,4 миллиона человек. Площадь территории – 0,084 миллиона квадратных километров. Объем ВВП – 507,5 миллиарда долларов США. Структура ВВП по отраслям экономики (данные на 2021 год): промышленность – 47,5%; сельское хозяйство – 0,9%; услуги – 51,6%. Внешнеторговый оборот (данные на 2020 год) – 582,1 миллиарда долларов, в том числе импорт – 246,9 миллиарда долларов locations=AEи экспорт 335,2 миллиарда долларов. Саудовская АравияНаселение – 36,4 миллиона человек.Площадь – 2,1 миллиона квадратных километров.Объем ВВП – 1,1 триллиона долларов.Структура ВВП по отраслям экономики: промышленность – 53,3%, сельское хозяйство – 2,4%, услуги – 39,2%. Внешнеторговый оборот – 699,62 миллиарда долларов, в том числе импорт – 257,27 миллиарда долларов – 442,35 миллиарда долларов. ЕгипетНаселение – 110,99 миллиона человек.Площадь территории – 1,001 миллиона квадратных километров. ВВП – 476,75 миллиарда долларов.Структура ВВП по отраслям: промышленность – 32,7%, сельское хозяйство – 10,9%, услуги – 51,4%. Внешнеторговый оборот – 176,32 миллиарда долларов, в том числе импорт – 104,39 миллиарда долларов, экспорт – 71,93 миллиарда долларов. АргентинаНаселение – 46,2 миллиона человек.Площадь территории – 2,8 миллиона квадратных километров. ВВП – 632,77 миллиарда долларов.Структура ВВП по отраслям: промышленность – 23,4%, сельское хозяйство – 6,4%, услуги – 53% Внешнеторговый оборот – 202,917 миллиарда долларов, в том числе импорт – 96,8 миллиарда долларов, экспорт – 106,17 миллиарда долларов Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, брикс, бразилия, индия, китай, юар