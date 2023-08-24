https://ria.ru/20230824/briks-1891982136.html
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:23
2023-08-24T14:23
2023-08-24T14:52
си цзиньпин
иран
брикс
китай
в мире
йоханнесбург
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках объединения, сообщает Центральное телевидение Китая.Встреча двух лидеров состоялась в четверг на "полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге."Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС", - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер подчеркнул, что Пекин "готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС и других многосторонних платформ ради содействия здоровому и устойчивому развитию многосторонности".Раиси в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что Иран высоко ценит поддержку Китаем принятия страны в полноправные члены БРИКС.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Как подчеркнул президент ЮАР Сирил Рамафоса, это первый этап расширения, за которым последуют и другие.
иран
китай
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, иран, брикс, китай, в мире, йоханнесбург, сирил рамафоса
Си Цзиньпин, Иран, БРИКС, Китай, В мире, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС
Си Цзиньпин: Китай готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС