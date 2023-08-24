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Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС

Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023

Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:23

2023-08-24T14:23

2023-08-24T14:52

си цзиньпин

иран

брикс

китай

в мире

йоханнесбург

сирил рамафоса

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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках объединения, сообщает Центральное телевидение Китая.Встреча двух лидеров состоялась в четверг на "полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге."Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС", - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер подчеркнул, что Пекин "готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС и других многосторонних платформ ради содействия здоровому и устойчивому развитию многосторонности".Раиси в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что Иран высоко ценит поддержку Китаем принятия страны в полноправные члены БРИКС.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Как подчеркнул президент ЮАР Сирил Рамафоса, это первый этап расширения, за которым последуют и другие.

иран

китай

йоханнесбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

си цзиньпин, иран, брикс, китай, в мире, йоханнесбург, сирил рамафоса