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Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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14:23 24.08.2023 (обновлено: 14:52 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891982136.html
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:23
2023-08-24T14:52
си цзиньпин
иран
брикс
китай
в мире
йоханнесбург
сирил рамафоса
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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках объединения, сообщает Центральное телевидение Китая.Встреча двух лидеров состоялась в четверг на "полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге.&quot;Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС&quot;, - говорится в сообщении телеканала.Китайский лидер подчеркнул, что Пекин "готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС и других многосторонних платформ ради содействия здоровому и устойчивому развитию многосторонности".Раиси в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что Иран высоко ценит поддержку Китаем принятия страны в полноправные члены БРИКС.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Как подчеркнул президент ЮАР Сирил Рамафоса, это первый этап расширения, за которым последуют и другие.
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си цзиньпин, иран, брикс, китай, в мире, йоханнесбург, сирил рамафоса
Си Цзиньпин, Иран, БРИКС, Китай, В мире, Йоханнесбург, Сирил Рамафоса
Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси со вступлением страны в БРИКС, выразил готовность укреплять сотрудничество в рамках объединения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча двух лидеров состоялась в четверг на "полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
«

"Си Цзиньпин поздравил Иран со вступлением в БРИКС", - говорится в сообщении телеканала.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин "готов укреплять сотрудничество с Ираном в рамках БРИКС и других многосторонних платформ ради содействия здоровому и устойчивому развитию многосторонности".
Раиси в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что Иран высоко ценит поддержку Китаем принятия страны в полноправные члены БРИКС.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. Как подчеркнул президент ЮАР Сирил Рамафоса, это первый этап расширения, за которым последуют и другие.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
Инфографика
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
Си ЦзиньпинИранБРИКСКитайВ миреЙоханнесбургСирил Рамафоса
 
 
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