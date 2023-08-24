https://ria.ru/20230824/briks-1891925300.html

Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с нового года

Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с нового года - РИА Новости, 24.08.2023

Полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с нового года

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:16

2023-08-24T11:16

2023-08-24T11:16

юар

аргентина

египет

сирил рамафоса

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что полноценное членство новых стран в БРИКС начнется с 1 января 2024 года. "Полноценное членство новых стран, которые присоединяться к БРИКС, начнется 1 января 2024 года", - заявил он на саммите БРИКС. Президент ЮАР ранее заявил, что лидеры стран БРИКС приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса.

юар

аргентина

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юар, аргентина, египет, сирил рамафоса, брикс