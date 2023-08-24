https://ria.ru/20230824/briks-1891914877.html

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран - РИА Новости, 24.08.2023

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран

Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:44

2023-08-24T10:44

2023-08-24T12:36

брикс

в мире

юар

сирил рамафоса

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге."Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", — объявил он.Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.Президент ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС, отметил президент России Владимир Путин, выступая на саммите по видеосвязи."Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой", — добавил российский лидер.Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди. Как он указал в своей речи, его страна всегда считала, что появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям.В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.Также по итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли декларацию.Ключевые пункты документа:Как сообщил накануне Владимир Путин, следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.

https://ria.ru/20230824/briks-1891923349.html

https://ria.ru/20230824/putin-1891939685.html

юар

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, в мире, юар, сирил рамафоса