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В БРИКС официально пригласили шесть новых стран - РИА Новости, 24.08.2023
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10:44 24.08.2023 (обновлено: 12:36 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891914877.html
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран - РИА Новости, 24.08.2023
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран
Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:44
2023-08-24T12:36
брикс
в мире
юар
сирил рамафоса
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге."Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", — объявил он.Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.Президент ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС, отметил президент России Владимир Путин, выступая на саммите по видеосвязи."Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой", — добавил российский лидер.Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди. Как он указал в своей речи, его страна всегда считала, что появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям.В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.Также по итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли декларацию.Ключевые пункты документа:Как сообщил накануне Владимир Путин, следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20230824/briks-1891923349.html
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брикс, в мире, юар, сирил рамафоса
БРИКС, В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса
В БРИКС официально пригласили шесть новых стран

Президент ЮАР Рамафоса сообщил о приглашении шести стран в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС договорились пригласить в объединение шесть новых стран, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге.
«
"Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС", — объявил он.
Полноценное участие новых стран начнется 1 января 2024 года.
Президент ЮАР отметил, что прием новых членов — это первая фаза расширения "Пятерки", другие фазы последуют.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лидеры БРИКС выработали критерии расширения объединения
11:09
Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС, отметил президент России Владимир Путин, выступая на саммите по видеосвязи.
«
"Хотел бы поблагодарить наших южноафриканских друзей за то, что они сделали в ходе совместной работы, имею в виду работу по согласованию деклараций. Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой", — добавил российский лидер.
Расширение "Пятерки" приветствовал и премьер Индии Нарендра Моди. Как он указал в своей речи, его страна всегда считала, что появление новых членов укрепит БРИКС как организацию и придаст новый импульс общим усилиям.
В МИД ЮАР ранее сообщали, что официально заявки на присоединение к БРИКС подали 23 государства, еще несколько выразили свою заинтересованность на неофициальном уровне.
Как прошел первый день саммита БРИКС в ЮАР
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоза, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
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1 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамафоса принимают участие в церемонии подписания соглашения министрами своих кабинетов в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

Женщины стоят на балконе с видом на конференц-центр Сэндтон в преддверии саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

Трансляция обращения президента РФ Владимира Путина к участникам бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

Журналисты работают в медиа-центре конференц-центра Сэндтон во время саммита БРИКС 2023 года в Йоханнесбурге

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12
© МИД РФ | Перейти в медиабанк

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

Заседание Совета министров иностранных дел БРИКС в ЮАР. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
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8 из 12
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

Приветственная инсталляция у конференц-центра Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12
© AFP 2023 / MARCO LONGARI

Саммит будет продолжаться еще два дня.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимает руку министру торговли Китая Ван Вэньтао на саммите БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12
© AP Photo / Themba Hadebe

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания в преддверии церемонии приветствия государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12

В Йоханнесбурге накануне завершился первый день саммита БРИКС.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
1 из 12

В мероприятии приняли участие представители более 60 государств.

© AP Photo / Themba Hadebe
2 из 12

Лидеры организации выразили готовность бороться с новым колониализмом и призвали прекратить разделять мир на "своих" и "чужих".

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
3 из 12

Владимир Путин выступал по видеотрансляции.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Он пообещал подробно обсудить с партерами тему дедолларизации в международной торговле.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
5 из 12

Гость бизнес-форума фотографируется у флагов стран — участниц БРИКС.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 12

От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.

© AP Photo / Themba Hadebe
7 из 12

Заседание совета министров иностранных дел БРИКС.

© МИД РФ
Перейти в медиабанк
8 из 12

Желание присоединиться к организации уже выразили Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет — всего около 20 государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отметил, что саммит открывает большие возможности для инвестиций в страны БРИКС, что поможет улучшить отношения между членами организации

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
10 из 12

Саммит будет продолжаться еще два дня.

© AFP 2023 / MARCO LONGARI
11 из 12

Член президентского почетного караула сидит на полу из-за недомогания.

© AP Photo / Themba Hadebe
12 из 12
Также по итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли декларацию.
Ключевые пункты документа:
  • лидеры БРИКС поддерживают реформу ООН, в том числе Совбеза, с тем чтобы сделать организацию более демократичной и эффективной;
  • государства "Пятерки" призывают к большему участию развивающихся стран в международных организациях;
  • ️БРИКС выступает за использование национальных валют в торговле;
  • ️страны БРИКС выражают полную поддержку председательству России в 2024 году и проведению саммита в Казани;
  • государства подтверждают приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства для укрепления продовольственной безопасности;
  • лидеры поручили главам МИД подготовить к следующему саммиту список потенциальных стран-партнеров.
Как сообщил накануне Владимир Путин, следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин назвал страны "золотого миллиарда" противниками БРИКС
12:04
 
БРИКСВ миреЮАРСирил Рамафоса
 
 
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