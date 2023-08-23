https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html

Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе

Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе - РИА Новости, 23.08.2023

Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе

Лучший для кинотуризма, рождественских гуляний, гастропутешествий — Суздаль в топе многих российских рейтингов. Там на девять тысяч жителей — полтора миллиона... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:00

2023-08-23T08:06

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Лучший для кинотуризма, рождественских гуляний, гастропутешествий — Суздаль в топе многих российских рейтингов. Там на девять тысяч жителей — полтора миллиона приезжих в год. А в 2024-м предстоят торжества в честь 1000-летия. Маршрут идеальных выходных в одном из самых красивых исторических мест страны — в материале РИА Новости.Путешествие в прошлое"Суздаль называют музеем под открытым небом: ухоженные купеческие особняки, шесть десятков храмов, рестораны с традиционной русской кухней. Трех дней явно мало, чтобы посетить основные достопримечательности", — рассказывает туристка из Москвы Марина Родионова.Есть повод вернуться. Тем более что сделать это легко: машина преодолеет 220 километров примерно за три часа. Скоростная "Ласточка" идет до Владимира меньше двух часов. Напротив железнодорожного вокзала — автостанция, с которой ежечасно отправляются автобусы в Суздаль.Главная площадь — мощенная брусчаткой Торговая — место для встреч, шопинга, ярмарки. В Гостином дворе — магазины, рестораны, сувенирные лавки, кафе и бары. Рядом — церкви XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.На улице Старой, 13, — узнаваемый деревянный дом с зелеными наличниками из фильма "Женитьба Бальзаминова". Кстати, некоторые эпизоды картин "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь" тоже снимали в Суздале.С главной площади начинается большинство экскурсий. По дороге к кремлю — Подворье мастеров. Сюда загляните за сувенирами: изделиями из бересты, керамической посудой с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутными покрывалами, прихватками и войлочной обувью. Почти в каждом магазине — штапельные платья: легкие, свободные, в мелкий цветочек и юбкой в пол.В Рождественском соборе XIII века с ярко-синими куполами сохранились старинные фрески.У входа — "Золотые ворота", тоже тринадцатого столетия. Они из дерева, обитого медными листами, покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.Краеведческий музей находится в архиерейских палатах XVI-XVII веков. В восьми залах — иконы, ювелирные изделия, посуда, монеты.Секреты избы"За столом младших сыновей сажали с краю, чтобы они могли принести необходимое. Если гостю хотели угодить, то предлагали соль, а остальные уходили несолоно хлебавши", — рассказывает о местных традициях лучший гид России 2018 года по версии РГО Александр Варламов.Русская печь была сердцем избы. В ней готовили, парились, ею обогревали дом, лечили детей и даже использовали как кондиционер, отодвинув заслонку, объясняет экскурсовод.В Нескучном музее "Изба Трактир" за чашкой чая сообщили, что самое первое заведение города называлось "Америка". На противоположном берегу реки — Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Туда со всей Владимирской области свезли архитектурные памятники — дома, церковь, часовню, мельницы, амбары.На сапах вдоль монастырейСуздаль не застыл в старине, город развивается. Напротив Гостиного двора в отреставрированной торговой лавке XIX века энтузиасты открыли "Мира центр" — творческое пространство, где художники, музыканты и режиссеры устраивают перформансы, спектакли и концерты. Сейчас там — звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций и экспозиция иллюстраций эпохи авангарда. Здесь также можно выпить кофе, купить сувениры и поработать в коворкинге.На фабрику "Дымов керамика" посетители едут не только за посудой. Там предложат самостоятельно расписать тарелку, приобрести косметику.Летом с городом интереснее знакомиться с воды — с реки Каменки. Простой способ — на лодке или катамаране, посложнее — на сапах. Арендовать их лучше у главного туркомплекса (ГТК) "Суздаль".Маршрут — вдоль монастырей. Сперва справа появится Спасо-Евфимиев. Основан в XIV веке, в советское время здесь была тюрьма. В главном соборе, Спасо-Преображенском, — фрески артели знаменитого мастера Гурия Никитина. Каждый час в монастырской звоннице — концерт колоколов. Погуляйте по Аптекарскому огороду, загляните в местные музеи.На крутом берегу Каменки — смотровая площадка с лучшим видом на Покровский монастырь XIV века. Во время речной прогулки он окажется по правую руку. На ухоженной территории — Шатровая колокольня, Зачатьевская церковь, трапезная. Раньше обитель считалась "элитным" местом заточения, сюда сослали дочь Ивана III, жену Ивана Грозного, первую супругу Петра I Евдокию Лопухину. А сейчас паломники приезжают молиться о рождении детей. Закончить прогулку можно у стен кремля.Не только огурцы и медовухаСуздаль идеален для знакомства с традиционной русской кухней. Правда, столики в ресторанах нужно бронировать заранее и цены московские.В "Русском подворье" — окрошка, борщ, эклеры с паштетами, сало, вареники с картошкой и шкварками. Марина Родионова рекомендует также наливки и смородиновый морс. В "Улье" подают щучьи котлетки, утку с капустой, выпечку и сельдь под шубой, а в "Лепоте" — местные соленья, пирожки с разными начинками ("благолепки"), салаты из фермерских овощей, мясо на гриле. А еще тут очень красивые интерьеры и огромная терраса с видами на окрестности.Лучшие блюда из огурца — в одноименном ресторане. Берите конфеты и пряники с начинкой из символа города. Попробуйте жареные вареники со сладким огурцом и бефстроганов — с соленым. Есть даже мороженое из этого овоща. Еще в "Огурце" нужно отведать медовуху и ставленый мед, например, с вишней. Его не варят, а настаивают в бочках, обмазанных дегтем. Когда такую вскрывали, было важно не испортить вкус. Отсюда пословица про ложку дегтя и бочку меда, уточнил владелец заведения Игорь Кехтер, восстановивший, по его словам, рецепт IX века.

https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

https://ria.ru/20230408/retsepty-1863788101.html

https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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