https://ria.ru/20230823/suzdal-1891347936.html
Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе
Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе - РИА Новости, 23.08.2023
Лучшее время для поездки в Суздаль. Что посмотреть в старинном городе
Лучший для кинотуризма, рождественских гуляний, гастропутешествий — Суздаль в топе многих российских рейтингов. Там на девять тысяч жителей — полтора миллиона... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:00
2023-08-23T08:06
туризм
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Лучший для кинотуризма, рождественских гуляний, гастропутешествий — Суздаль в топе многих российских рейтингов. Там на девять тысяч жителей — полтора миллиона приезжих в год. А в 2024-м предстоят торжества в честь 1000-летия. Маршрут идеальных выходных в одном из самых красивых исторических мест страны — в материале РИА Новости.Путешествие в прошлое"Суздаль называют музеем под открытым небом: ухоженные купеческие особняки, шесть десятков храмов, рестораны с традиционной русской кухней. Трех дней явно мало, чтобы посетить основные достопримечательности", — рассказывает туристка из Москвы Марина Родионова.Есть повод вернуться. Тем более что сделать это легко: машина преодолеет 220 километров примерно за три часа. Скоростная "Ласточка" идет до Владимира меньше двух часов. Напротив железнодорожного вокзала — автостанция, с которой ежечасно отправляются автобусы в Суздаль.Главная площадь — мощенная брусчаткой Торговая — место для встреч, шопинга, ярмарки. В Гостином дворе — магазины, рестораны, сувенирные лавки, кафе и бары. Рядом — церкви XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.На улице Старой, 13, — узнаваемый деревянный дом с зелеными наличниками из фильма "Женитьба Бальзаминова". Кстати, некоторые эпизоды картин "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь" тоже снимали в Суздале.С главной площади начинается большинство экскурсий. По дороге к кремлю — Подворье мастеров. Сюда загляните за сувенирами: изделиями из бересты, керамической посудой с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутными покрывалами, прихватками и войлочной обувью. Почти в каждом магазине — штапельные платья: легкие, свободные, в мелкий цветочек и юбкой в пол.В Рождественском соборе XIII века с ярко-синими куполами сохранились старинные фрески.У входа — "Золотые ворота", тоже тринадцатого столетия. Они из дерева, обитого медными листами, покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.Краеведческий музей находится в архиерейских палатах XVI-XVII веков. В восьми залах — иконы, ювелирные изделия, посуда, монеты.Секреты избы"За столом младших сыновей сажали с краю, чтобы они могли принести необходимое. Если гостю хотели угодить, то предлагали соль, а остальные уходили несолоно хлебавши", — рассказывает о местных традициях лучший гид России 2018 года по версии РГО Александр Варламов.Русская печь была сердцем избы. В ней готовили, парились, ею обогревали дом, лечили детей и даже использовали как кондиционер, отодвинув заслонку, объясняет экскурсовод.В Нескучном музее "Изба Трактир" за чашкой чая сообщили, что самое первое заведение города называлось "Америка". На противоположном берегу реки — Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Туда со всей Владимирской области свезли архитектурные памятники — дома, церковь, часовню, мельницы, амбары.На сапах вдоль монастырейСуздаль не застыл в старине, город развивается. Напротив Гостиного двора в отреставрированной торговой лавке XIX века энтузиасты открыли "Мира центр" — творческое пространство, где художники, музыканты и режиссеры устраивают перформансы, спектакли и концерты. Сейчас там — звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций и экспозиция иллюстраций эпохи авангарда. Здесь также можно выпить кофе, купить сувениры и поработать в коворкинге.На фабрику "Дымов керамика" посетители едут не только за посудой. Там предложат самостоятельно расписать тарелку, приобрести косметику.Летом с городом интереснее знакомиться с воды — с реки Каменки. Простой способ — на лодке или катамаране, посложнее — на сапах. Арендовать их лучше у главного туркомплекса (ГТК) "Суздаль".Маршрут — вдоль монастырей. Сперва справа появится Спасо-Евфимиев. Основан в XIV веке, в советское время здесь была тюрьма. В главном соборе, Спасо-Преображенском, — фрески артели знаменитого мастера Гурия Никитина. Каждый час в монастырской звоннице — концерт колоколов. Погуляйте по Аптекарскому огороду, загляните в местные музеи.На крутом берегу Каменки — смотровая площадка с лучшим видом на Покровский монастырь XIV века. Во время речной прогулки он окажется по правую руку. На ухоженной территории — Шатровая колокольня, Зачатьевская церковь, трапезная. Раньше обитель считалась "элитным" местом заточения, сюда сослали дочь Ивана III, жену Ивана Грозного, первую супругу Петра I Евдокию Лопухину. А сейчас паломники приезжают молиться о рождении детей. Закончить прогулку можно у стен кремля.Не только огурцы и медовухаСуздаль идеален для знакомства с традиционной русской кухней. Правда, столики в ресторанах нужно бронировать заранее и цены московские.В "Русском подворье" — окрошка, борщ, эклеры с паштетами, сало, вареники с картошкой и шкварками. Марина Родионова рекомендует также наливки и смородиновый морс. В "Улье" подают щучьи котлетки, утку с капустой, выпечку и сельдь под шубой, а в "Лепоте" — местные соленья, пирожки с разными начинками ("благолепки"), салаты из фермерских овощей, мясо на гриле. А еще тут очень красивые интерьеры и огромная терраса с видами на окрестности.Лучшие блюда из огурца — в одноименном ресторане. Берите конфеты и пряники с начинкой из символа города. Попробуйте жареные вареники со сладким огурцом и бефстроганов — с соленым. Есть даже мороженое из этого овоща. Еще в "Огурце" нужно отведать медовуху и ставленый мед, например, с вишней. Его не варят, а настаивают в бочках, обмазанных дегтем. Когда такую вскрывали, было важно не испортить вкус. Отсюда пословица про ложку дегтя и бочку меда, уточнил владелец заведения Игорь Кехтер, восстановивший, по его словам, рецепт IX века.
https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html
https://ria.ru/20230408/retsepty-1863788101.html
https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, маршруты - туризм, еда - туризм, суздаль, каменка, отдых в россии, достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Еда - Туризм, Суздаль, Каменка, отдых в России, Достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Мария Селиванова.
Лучший для кинотуризма
, рождественских гуляний
, гастропутешествий
— Суздаль в топе многих российских рейтингов. Там на девять тысяч жителей — полтора миллиона приезжих в год. А в 2024-м предстоят торжества в честь 1000-летия. Маршрут идеальных выходных в одном из самых красивых исторических мест страны — в материале РИА Новости.
"Суздаль называют музеем под открытым небом: ухоженные купеческие особняки, шесть десятков храмов, рестораны с традиционной русской кухней. Трех дней явно мало, чтобы посетить основные достопримечательности", — рассказывает туристка из Москвы Марина Родионова.
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Есть повод вернуться. Тем более что сделать это легко: машина преодолеет 220 километров примерно за три часа. Скоростная "Ласточка" идет до Владимира меньше двух часов. Напротив железнодорожного вокзала — автостанция, с которой ежечасно отправляются автобусы в Суздаль.
Главная площадь — мощенная брусчаткой Торговая — место для встреч, шопинга, ярмарки. В Гостином дворе — магазины, рестораны, сувенирные лавки, кафе и бары. Рядом — церкви XVII и XVIII веков: Казанская, Воскресенская, Успенская, Пятницкая, Входо-Иерусалимская.
Суздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
1 из 9
Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старой, 13
3 из 9
Суздаль. Архиерейские палаты
4 из 9
Суздаль. Внутри Рождественского собора
5 из 9
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской
6 из 9
Суздаль. Сувенирные магазины
7 из 9
Суздаль. Золотые ворота в Рождественском соборе кремля
9 из 9
Суздаль. Один из ресторанов в Торговых рядах
1 из 9
Суздаль. Дом Бальзаминова на улице Старой, 13
3 из 9
Суздаль. Архиерейские палаты
4 из 9
Суздаль. Внутри Рождественского собора
5 из 9
Суздаль. Кареты для туристов на улице Кремлевской
6 из 9
Суздаль. Сувенирные магазины
7 из 9
Суздаль. Золотые ворота в Рождественском соборе кремля
9 из 9
На улице Старой, 13, — узнаваемый деревянный дом с зелеными наличниками из фильма "Женитьба Бальзаминова". Кстати, некоторые эпизоды картин "Андрей Рублев", "Метель", "Мой ласковый и нежный зверь" тоже снимали в Суздале.
С главной площади начинается большинство экскурсий. По дороге к кремлю — Подворье мастеров. Сюда загляните за сувенирами: изделиями из бересты, керамической посудой с владимиро-суздальским узором — цветочным и рябиновым, лоскутными покрывалами, прихватками и войлочной обувью. Почти в каждом магазине — штапельные платья: легкие, свободные, в мелкий цветочек и юбкой в пол.
В Рождественском соборе XIII века с ярко-синими куполами сохранились старинные фрески.
У входа — "Золотые ворота", тоже тринадцатого столетия. Они из дерева, обитого медными листами, покрыты сплавом драгоценного метала со ртутью. На створках — сюжеты из жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Краеведческий музей находится в архиерейских палатах XVI-XVII веков. В восьми залах — иконы, ювелирные изделия, посуда, монеты.
"За столом младших сыновей сажали с краю, чтобы они могли принести необходимое. Если гостю хотели угодить, то предлагали соль, а остальные уходили несолоно хлебавши", — рассказывает о местных традициях лучший гид России 2018 года по версии РГО Александр Варламов.
Русская печь была сердцем избы. В ней готовили, парились, ею обогревали дом, лечили детей и даже использовали как кондиционер, отодвинув заслонку, объясняет экскурсовод.
В Нескучном музее "Изба Трактир" за чашкой чая сообщили, что самое первое заведение города называлось "Америка".
На противоположном берегу реки — Музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Туда со всей Владимирской области свезли архитектурные памятники — дома, церковь, часовню, мельницы, амбары.
На сапах вдоль монастырей
Суздаль не застыл в старине, город развивается. Напротив Гостиного двора в отреставрированной торговой лавке XIX века энтузиасты открыли "Мира центр" — творческое пространство, где художники, музыканты и режиссеры устраивают перформансы, спектакли и концерты.
Сейчас там — звуковая выставка механических и электрических саунд-инсталляций и экспозиция иллюстраций эпохи авангарда. Здесь также можно выпить кофе, купить сувениры и поработать в коворкинге.
На фабрику "Дымов керамика" посетители едут не только за посудой. Там предложат самостоятельно расписать тарелку, приобрести косметику.
Летом с городом интереснее знакомиться с воды — с реки Каменки. Простой способ — на лодке или катамаране, посложнее — на сапах. Арендовать их лучше у главного туркомплекса (ГТК) "Суздаль".
Маршрут — вдоль монастырей. Сперва справа появится Спасо-Евфимиев. Основан в XIV веке, в советское время здесь была тюрьма. В главном соборе, Спасо-Преображенском, — фрески артели знаменитого мастера Гурия Никитина. Каждый час в монастырской звоннице — концерт колоколов. Погуляйте по Аптекарскому огороду, загляните в местные музеи.
На крутом берегу Каменки — смотровая площадка с лучшим видом на Покровский монастырь XIV века. Во время речной прогулки он окажется по правую руку. На ухоженной территории — Шатровая колокольня, Зачатьевская церковь, трапезная. Раньше обитель считалась "элитным" местом заточения, сюда сослали дочь Ивана III, жену Ивана Грозного, первую супругу Петра I Евдокию Лопухину. А сейчас паломники приезжают молиться о рождении детей.
Закончить прогулку можно у стен кремля.
Не только огурцы и медовуха
Суздаль идеален для знакомства с традиционной русской кухней. Правда, столики в ресторанах нужно бронировать заранее и цены московские.
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В "Русском подворье" — окрошка, борщ, эклеры с паштетами, сало, вареники с картошкой и шкварками. Марина Родионова рекомендует также наливки и смородиновый морс.
В "Улье" подают щучьи котлетки, утку с капустой, выпечку и сельдь под шубой, а в "Лепоте" — местные соленья, пирожки с разными начинками ("благолепки"), салаты из фермерских овощей, мясо на гриле. А еще тут очень красивые интерьеры и огромная терраса с видами на окрестности.
Лучшие блюда из огурца — в одноименном ресторане. Берите конфеты и пряники с начинкой из символа города. Попробуйте жареные вареники со сладким огурцом и бефстроганов — с соленым. Есть даже мороженое из этого овоща.
Еще в "Огурце" нужно отведать медовуху и ставленый мед, например, с вишней. Его не варят, а настаивают в бочках, обмазанных дегтем. Когда такую вскрывали, было важно не испортить вкус. Отсюда пословица про ложку дегтя и бочку меда, уточнил владелец заведения Игорь Кехтер, восстановивший, по его словам, рецепт IX века.
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