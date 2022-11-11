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Названы пять лучших городов России для кинотуризма - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/kino-1830280384.html
Названы пять лучших городов России для кинотуризма
Названы пять лучших городов России для кинотуризма - РИА Новости, 11.11.2022
Названы пять лучших городов России для кинотуризма
Посещая места съемок любимых фильмов, можно устроить себе незабываемый отдых. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять городов России, идеальных для... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T05:59
2022-11-11T06:04
туризм
туризм
новости - туризм
медвежьегорск
высшая школа экономики (вшэ)
ростов
суздаль
дубна
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посещая места съемок любимых фильмов, можно устроить себе незабываемый отдых. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять городов России, идеальных для такого туризма, сообщает пресс-служба учебного заведения.Ростов, где Иван Васильевич менял профессиюРостовский Кремль – частый “актер” отечественного кино. Для многих это место в первую очередь ассоциируется с культовым фильмом Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”. Именно здесь два главных героя эпично убегали от отряда стрельцов. Можно принять участие в костюмированной игре по сюжету кинокартины.Кроме того, в Ростовском кремле записывали колокольный звон для фильма “Братья Карамазовы” Ильи Пырьева. А если выйти в Гостиный двор, можно воссоздать атмосферу встречи Ивана и Алёши Карамазовых. Сама территория удивительно красива. Главный совет: если устали гулять, загляните на Аптекарский огород, там можно выпить чаю из местных трав, а летом еще и удивиться разнообразию растений.Суздаль, где женился БальзаминовЭтот город дарит возможность увидеть запавшие в душу образы старой Москвы.Еще здесь находится тот самый институт НУИНУ – это здание Суздальского ГТК. Строение недавно обновили, теперь там проводится множество праздников и мероприятий. Дизайн осовременили, но части образа, представленного в фильме "Чародеи", все же узнаваемы. Оттуда полчаса пешком до декораций фильма “Женитьба Бальзаминова”, дома, где снимались главные кадры. Он на улице Старая. Добровольцы повесили на избу деревянную табличку ручной работы. Медвежьегорск, где живут любовь и голубиСопоставить моменты из фильма “Любовь и голуби” с реальностью можно в Медвежьегорске. Дом Кузякина из киноленты все еще стоит, новый хозяин участка занялся восстановлением культурного достояния. Стоит заглянуть к нему, он пускает гостей. Природа такая же величественная, окрестности горы Медвежка – невероятно красивое место для кемпинга.Териберка, где снимался "Левиафан"Самобытность рыбацкого поселка Териберка – главная составляющая атмосферы фильма “Левиафан”. Сюда можно попасть в ходе тематической экскурсии по местам съемки или приехать самостоятельно. Стоить иметь ввиду, дорога не простая, и из-за погодных условий может закрыться на неопределенный срок. После фильма сюда стали съезжаться туристы со всего мира. Главное – вдохновиться природой и обстановкой, и не впасть в тоску на кладбище деревянных кораблей.Знаменитый скелет кита – всего лишь макет. Он был создан для фильма. Но после успеха “Левиафана” кита отреставрировали и покрыли специальной эмалью. Так арт-объект будет служить долгие годы в жестких погодных условиях.Дубна, где скрывался Саша БелыйЗдесь сохранилось множество мест из культового бандитского сериала начала нулевых: и дом, где скрывался Саша Белый, и мост, на котором случился взрыв, и водохранилище. Тут все для тематической фотосессии: фанаты сериала уже сделали покадровое сравнение задействованных мест.
https://ria.ru/20221005/neobychnyemesta-1821360303.html
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туризм, новости - туризм, медвежьегорск, высшая школа экономики (вшэ), ростов, суздаль, дубна, мурманская область, куда поехать в выходные, куда поехать, впечатления - туризм
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Медвежьегорск, Высшая школа экономики (ВШЭ), Ростов, Суздаль, Дубна, Мурманская область, куда поехать в выходные, куда поехать, Впечатления - Туризм
05:59 11.11.2022 (обновлено: 06:04 11.11.2022)
 
Названы пять лучших городов России для кинотуризма

Ростов и Суздаль вошли в список пяти лучших городов для ценителей отечественного кино

© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посещая места съемок любимых фильмов, можно устроить себе незабываемый отдых. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять городов России, идеальных для такого туризма, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Ростов, где Иван Васильевич менял профессию

Ростовский Кремль – частый “актер” отечественного кино. Для многих это место в первую очередь ассоциируется с культовым фильмом Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”.
Именно здесь два главных героя эпично убегали от отряда стрельцов. Можно принять участие в костюмированной игре по сюжету кинокартины.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
1 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ростовский кремль

Ростовский кремль
2 из 4

Ростовский кремль

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в медиабанк

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский Кремль
3 из 4

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро

Вид на Ростовский Кремль со стороны озера Неро
4 из 4

Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
2 из 4

Ростовский кремль

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
4 из 4

Вид на Ростовский кремль со стороны озера Неро

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Кроме того, в Ростовском кремле записывали колокольный звон для фильма “Братья Карамазовы” Ильи Пырьева. А если выйти в Гостиный двор, можно воссоздать атмосферу встречи Ивана и Алёши Карамазовых.
© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в медиабанкКолокола на звоннице Ростовского Кремля Ярославской области
Колокола на звоннице Ростовского Кремля Ярославской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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Колокола на звоннице Ростовского Кремля Ярославской области
Сама территория удивительно красива. Главный совет: если устали гулять, загляните на Аптекарский огород, там можно выпить чаю из местных трав, а летом еще и удивиться разнообразию растений.
© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в медиабанк

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль.

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский Кремль
1 из 3

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль.

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана БаеваГрядки в Аптекарском огороде
Грядки в Аптекарском огороде
2 из 3
Грядки в Аптекарском огороде
© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана БаеваВ Аптекарском огороде в Ростовском кремле
В Аптекарском огороде в Ростовском кремле
3 из 3
В Аптекарском огороде в Ростовском кремле
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Красная палата (слева) и храма Иоанна Богослова в музее-заповеднике Ростовский кремль.

© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Грядки в Аптекарском огороде
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3
В Аптекарском огороде в Ростовском кремле
© РИА Новости / Светлана Баева

Суздаль, где женился Бальзаминов

Этот город дарит возможность увидеть запавшие в душу образы старой Москвы.
Еще здесь находится тот самый институт НУИНУ – это здание Суздальского ГТК. Строение недавно обновили, теперь там проводится множество праздников и мероприятий. Дизайн осовременили, но части образа, представленного в фильме "Чародеи", все же узнаваемы.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦентр Суздаля
Центр Суздаля - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центр Суздаля
Оттуда полчаса пешком до декораций фильма “Женитьба Бальзаминова”, дома, где снимались главные кадры. Он на улице Старая. Добровольцы повесили на избу деревянную табличку ручной работы.
© Мосфильм (1964)Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Кадр из фильма Женитьба Бальзаминова
1 из 2
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
© Мосфильм (1964)
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
Кадр из фильма Женитьба Бальзаминова
2 из 2
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
1 из 2
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"
© Мосфильм (1964)
2 из 2
Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"

Медвежьегорск, где живут любовь и голуби

Сопоставить моменты из фильма “Любовь и голуби” с реальностью можно в Медвежьегорске. Дом Кузякина из киноленты все еще стоит, новый хозяин участка занялся восстановлением культурного достояния.
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
Кадр из фильма ”Любовь и голуби
1 из 3
Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
Кадр из фильма ”Любовь и голуби
2 из 3
Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
© Мосфильм (1984)Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Кадр из фильма Любовь и голуби
3 из 3
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
1 из 3
Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
2 из 3
Кадр из фильма ”Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
3 из 3
Кадр из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Стоит заглянуть к нему, он пускает гостей. Природа такая же величественная, окрестности горы Медвежка – невероятно красивое место для кемпинга.

Териберка, где снимался "Левиафан"

Самобытность рыбацкого поселка Териберка – главная составляющая атмосферы фильма “Левиафан”. Сюда можно попасть в ходе тематической экскурсии по местам съемки или приехать самостоятельно.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСкелет кита на площадке перед рестораном на VI Арктическом фестивале "Териберка" в Мурманской области
Скелет кита на площадке перед рестораном на VI Арктическом фестивале Териберка в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Скелет кита на площадке перед рестораном на VI Арктическом фестивале "Териберка" в Мурманской области
Стоить иметь ввиду, дорога не простая, и из-за погодных условий может закрыться на неопределенный срок. После фильма сюда стали съезжаться туристы со всего мира. Главное – вдохновиться природой и обстановкой, и не впасть в тоску на кладбище деревянных кораблей.
© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн" / Перейти в медиабанк

На съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

Кадр из фильма Левиафан Андрея Звягинцева
1 из 3

На съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
2 из 3

Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Левиафан"
Кадр из фильма Левиафан
3 из 3
Кадр из фильма "Левиафан"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

На съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

© РИА Новости / Предоставлено пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн"
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из фильма режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". (Фото предоставлено Пресс-службой "Нон-Стоп Продакшн")

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 3
Кадр из фильма "Левиафан"
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Знаменитый скелет кита – всего лишь макет. Он был создан для фильма. Но после успеха “Левиафана” кита отреставрировали и покрыли специальной эмалью. Так арт-объект будет служить долгие годы в жестких погодных условиях.

Дубна, где скрывался Саша Белый

CC BY-SA 4.0 / Алексей Задонский / Шлюз №1 Дубна (cropped)Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Алексей Задонский / Шлюз №1 Дубна (cropped)
Иваньковское водохранилище
Здесь сохранилось множество мест из культового бандитского сериала начала нулевых: и дом, где скрывался Саша Белый, и мост, на котором случился взрыв, и водохранилище.
Тут все для тематической фотосессии: фанаты сериала уже сделали покадровое сравнение задействованных мест.
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