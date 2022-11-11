https://ria.ru/20221111/kino-1830280384.html

Названы пять лучших городов России для кинотуризма

Названы пять лучших городов России для кинотуризма - РИА Новости, 11.11.2022

Названы пять лучших городов России для кинотуризма

Посещая места съемок любимых фильмов, можно устроить себе незабываемый отдых. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять городов России, идеальных для... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T05:59

2022-11-11T05:59

2022-11-11T06:04

туризм

туризм

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медвежьегорск

высшая школа экономики (вшэ)

ростов

суздаль

дубна

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Посещая места съемок любимых фильмов, можно устроить себе незабываемый отдых. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ назвали пять городов России, идеальных для такого туризма, сообщает пресс-служба учебного заведения.Ростов, где Иван Васильевич менял профессиюРостовский Кремль – частый “актер” отечественного кино. Для многих это место в первую очередь ассоциируется с культовым фильмом Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”. Именно здесь два главных героя эпично убегали от отряда стрельцов. Можно принять участие в костюмированной игре по сюжету кинокартины.Кроме того, в Ростовском кремле записывали колокольный звон для фильма “Братья Карамазовы” Ильи Пырьева. А если выйти в Гостиный двор, можно воссоздать атмосферу встречи Ивана и Алёши Карамазовых. Сама территория удивительно красива. Главный совет: если устали гулять, загляните на Аптекарский огород, там можно выпить чаю из местных трав, а летом еще и удивиться разнообразию растений.Суздаль, где женился БальзаминовЭтот город дарит возможность увидеть запавшие в душу образы старой Москвы.Еще здесь находится тот самый институт НУИНУ – это здание Суздальского ГТК. Строение недавно обновили, теперь там проводится множество праздников и мероприятий. Дизайн осовременили, но части образа, представленного в фильме "Чародеи", все же узнаваемы. Оттуда полчаса пешком до декораций фильма “Женитьба Бальзаминова”, дома, где снимались главные кадры. Он на улице Старая. Добровольцы повесили на избу деревянную табличку ручной работы. Медвежьегорск, где живут любовь и голубиСопоставить моменты из фильма “Любовь и голуби” с реальностью можно в Медвежьегорске. Дом Кузякина из киноленты все еще стоит, новый хозяин участка занялся восстановлением культурного достояния. Стоит заглянуть к нему, он пускает гостей. Природа такая же величественная, окрестности горы Медвежка – невероятно красивое место для кемпинга.Териберка, где снимался "Левиафан"Самобытность рыбацкого поселка Териберка – главная составляющая атмосферы фильма “Левиафан”. Сюда можно попасть в ходе тематической экскурсии по местам съемки или приехать самостоятельно. Стоить иметь ввиду, дорога не простая, и из-за погодных условий может закрыться на неопределенный срок. После фильма сюда стали съезжаться туристы со всего мира. Главное – вдохновиться природой и обстановкой, и не впасть в тоску на кладбище деревянных кораблей.Знаменитый скелет кита – всего лишь макет. Он был создан для фильма. Но после успеха “Левиафана” кита отреставрировали и покрыли специальной эмалью. Так арт-объект будет служить долгие годы в жестких погодных условиях.Дубна, где скрывался Саша БелыйЗдесь сохранилось множество мест из культового бандитского сериала начала нулевых: и дом, где скрывался Саша Белый, и мост, на котором случился взрыв, и водохранилище. Тут все для тематической фотосессии: фанаты сериала уже сделали покадровое сравнение задействованных мест.

https://ria.ru/20221005/neobychnyemesta-1821360303.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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