В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции
В СВАО Москвы приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО Москвы временно приостановили работу общепита "Пицца.Суши.Вок" из-за регистрации двух случаев кишечной инфекции после употребления суши и роллов, заказанных онлайн, сообщили на сайте ведомства.
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"Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, административные материалы незамедлительно были направлены в суд. Останкинский районный суд города Москвы приостановил деятельность предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" на улице Академика Королева, дом 13, строение 1 на 40 суток", - сказано в материале.
Отмечается, что в ходе расследования установлено, что при доставке заказа пострадавшим не было предоставлено никакой информации о продукции, в том числе о дате изготовления и сроках годности. Кроме того, продукция также хранится без маркировки, что не позволяет определить дату ее изготовления и конечный срок годности.
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"Контроль качества изготавливаемой продукции не осуществляется, декларации, подтверждающие качество и безопасность производимой продукции, потребляемой не на месте производства, не оформлены. Исследованная готовая продукция не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, в смывах с оборудования и производственных поверхностей обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении требований личной гигиены и низкой санитарной культуре персонала", - добавили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 68 килограмм продукции, несоответствующей санитарным требованиям, в том числе обезличенной.
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"Санитарное содержание производственных помещений неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях обнаружены тараканы", - подчеркнули в ведомстве.