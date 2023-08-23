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В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 23.08.2023
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15:01 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/obschepit-1891760257.html
В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции
В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции
Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО Москвы временно приостановили работу общепита "Пицца.Суши.Вок" из-за регистрации двух... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:01
2023-08-23T15:01
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО Москвы временно приостановили работу общепита "Пицца.Суши.Вок" из-за регистрации двух случаев кишечной инфекции после употребления суши и роллов, заказанных онлайн, сообщили на сайте ведомства. "Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, административные материалы незамедлительно были направлены в суд. Останкинский районный суд города Москвы приостановил деятельность предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" на улице Академика Королева, дом 13, строение 1 на 40 суток", - сказано в материале. Отмечается, что в ходе расследования установлено, что при доставке заказа пострадавшим не было предоставлено никакой информации о продукции, в том числе о дате изготовления и сроках годности. Кроме того, продукция также хранится без маркировки, что не позволяет определить дату ее изготовления и конечный срок годности. "Контроль качества изготавливаемой продукции не осуществляется, декларации, подтверждающие качество и безопасность производимой продукции, потребляемой не на месте производства, не оформлены. Исследованная готовая продукция не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, в смывах с оборудования и производственных поверхностей обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении требований личной гигиены и низкой санитарной культуре персонала", - добавили в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 68 килограмм продукции, несоответствующей санитарным требованиям, в том числе обезличенной. "Санитарное содержание производственных помещений неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях обнаружены тараканы", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230822/infektsiya-1891564522.html
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции

В СВАО Москвы приостановили работу "Пицца.Суши.Вок" из-за кишечной инфекции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО Москвы временно приостановили работу общепита "Пицца.Суши.Вок" из-за регистрации двух случаев кишечной инфекции после употребления суши и роллов, заказанных онлайн, сообщили на сайте ведомства.
«
"Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке, административные материалы незамедлительно были направлены в суд. Останкинский районный суд города Москвы приостановил деятельность предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" на улице Академика Королева, дом 13, строение 1 на 40 суток", - сказано в материале.
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Отмечается, что в ходе расследования установлено, что при доставке заказа пострадавшим не было предоставлено никакой информации о продукции, в том числе о дате изготовления и сроках годности. Кроме того, продукция также хранится без маркировки, что не позволяет определить дату ее изготовления и конечный срок годности.
«
"Контроль качества изготавливаемой продукции не осуществляется, декларации, подтверждающие качество и безопасность производимой продукции, потребляемой не на месте производства, не оформлены. Исследованная готовая продукция не отвечала требованиям по микробиологическим показателям, в смывах с оборудования и производственных поверхностей обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о несоблюдении требований личной гигиены и низкой санитарной культуре персонала", - добавили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 68 килограмм продукции, несоответствующей санитарным требованиям, в том числе обезличенной.
«
"Санитарное содержание производственных помещений неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещениях обнаружены тараканы", - подчеркнули в ведомстве.
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