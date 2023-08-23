https://ria.ru/20230823/muftiy-1891793503.html
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты - РИА Новости, 23.08.2023
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты
Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:44
2023-08-23T16:44
2023-08-23T17:10
религия
религия
рушан аббясов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_391:123:3028:1606_1920x0_80_0_0_e5d5c4e0ddd6b970804f8592e671751b.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к нищете, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения. В Священном Коране Всевышний призвал людей продолжать свой род, не опасаясь нищеты, и сказал: "Ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними", имеется в виду вместе с детьми. С появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати, открывает новые возможности и это — одно из проявлений Его безграничной милости к людям", — сказал он.Аббясов добавил, что мусульмане во всем мире "прекрасно осознают это", из-за чего в исламских семьях традиционно высокая рождаемость.Он также отметил, что руководство России "ведет непрерывную работу по созданию дополнительных финансово-социальных условий и гарантий, нацеленных на повышение рождаемости". "Полностью согласен с нашим президентом, что государство, общество и религиозные деятели должны объединить свои усилия в этом стратегически важном вопросе (демографии. — Прим. ред.)", — заключил собеседник агентства.Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной". Он напомнил, что во всех субъектах страны запустили региональные программы по повышению рождаемости, и попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ". Кроме того, президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".
https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html
https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_552af97db704c1d8e1bc7e49d7e91bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, рушан аббясов, россия
Религия, Религия, Рушан Аббясов, Россия
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты
Муфтий Московской области Аббясов призвал продолжать род, не опасаясь нищеты
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к нищете, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«
"Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения. В Священном Коране Всевышний призвал людей продолжать свой род, не опасаясь нищеты, и сказал: "Ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними", имеется в виду вместе с детьми. С появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати, открывает новые возможности и это — одно из проявлений Его безграничной милости к людям", — сказал он.
Аббясов добавил, что мусульмане во всем мире "прекрасно осознают это", из-за чего в исламских семьях традиционно высокая рождаемость.
Он также отметил, что руководство России "ведет непрерывную работу по созданию дополнительных финансово-социальных условий и гарантий, нацеленных на повышение рождаемости".
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год
"Полностью согласен с нашим президентом, что государство, общество и религиозные деятели должны объединить свои усилия в этом стратегически важном вопросе (демографии. — Прим. ред.)", — заключил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин
, выступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной". Он напомнил, что во всех субъектах страны запустили региональные программы по повышению рождаемости, и попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ".
Кроме того, президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".
Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей