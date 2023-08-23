Рейтинг@Mail.ru
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:44 23.08.2023 (обновлено: 17:10 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/muftiy-1891793503.html
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты - РИА Новости, 23.08.2023
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты
Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:44
2023-08-23T17:10
религия
религия
рушан аббясов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_391:123:3028:1606_1920x0_80_0_0_e5d5c4e0ddd6b970804f8592e671751b.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к нищете, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов. &quot;Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения. В Священном Коране Всевышний призвал людей продолжать свой род, не опасаясь нищеты, и сказал: &quot;Ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними&quot;, имеется в виду вместе с детьми. С появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати, открывает новые возможности и это — одно из проявлений Его безграничной милости к людям&quot;, — сказал он.Аббясов добавил, что мусульмане во всем мире "прекрасно осознают это", из-за чего в исламских семьях традиционно высокая рождаемость.Он также отметил, что руководство России "ведет непрерывную работу по созданию дополнительных финансово-социальных условий и гарантий, нацеленных на повышение рождаемости". "Полностью согласен с нашим президентом, что государство, общество и религиозные деятели должны объединить свои усилия в этом стратегически важном вопросе (демографии. — Прим. ред.)", — заключил собеседник агентства.Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной". Он напомнил, что во всех субъектах страны запустили региональные программы по повышению рождаемости, и попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ". Кроме того, президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".
https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html
https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727915039_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_552af97db704c1d8e1bc7e49d7e91bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, рушан аббясов, россия
Религия, Религия, Рушан Аббясов, Россия
Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты

Муфтий Московской области Аббясов призвал продолжать род, не опасаясь нищеты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к нищете, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
«

"Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения. В Священном Коране Всевышний призвал людей продолжать свой род, не опасаясь нищеты, и сказал: "Ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними", имеется в виду вместе с детьми. С появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати, открывает новые возможности и это — одно из проявлений Его безграничной милости к людям", — сказал он.

Аббясов добавил, что мусульмане во всем мире "прекрасно осознают это", из-за чего в исламских семьях традиционно высокая рождаемость.
Он также отметил, что руководство России "ведет непрерывную работу по созданию дополнительных финансово-социальных условий и гарантий, нацеленных на повышение рождаемости".
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Муфтий призвал заботиться о женщинах круглый год
8 марта, 06:03
"Полностью согласен с нашим президентом, что государство, общество и религиозные деятели должны объединить свои усилия в этом стратегически важном вопросе (демографии. — Прим. ред.)", — заключил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной". Он напомнил, что во всех субъектах страны запустили региональные программы по повышению рождаемости, и попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ".
Кроме того, президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Священник в День семьи дал совет парам, которые боятся заводить детей
8 июля, 04:05
 
РелигияРелигияРушан АббясовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала