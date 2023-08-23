https://ria.ru/20230823/muftiy-1891793503.html

Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты

Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты - РИА Новости, 23.08.2023

Российский муфтий посоветовал улучшать демографию, не опасаясь нищеты

Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:44

2023-08-23T16:44

2023-08-23T17:10

религия

религия

рушан аббясов

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вместе с появлением детей "Господь дает семье больше благодати" и открывает новые возможности, поэтому не стоит опасаться, что увеличение семьи приведет к нищете, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов. "Мысль о том, хватит ли финансовых средств в случае пополнения в семье, посещает умы многих родителей. В столь значимом вопросе, как демография, крайне важна и религиозная точка зрения. В Священном Коране Всевышний призвал людей продолжать свой род, не опасаясь нищеты, и сказал: "Ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними", имеется в виду вместе с детьми. С появлением нового ребенка Господь дает семье больше благодати, открывает новые возможности и это — одно из проявлений Его безграничной милости к людям", — сказал он.Аббясов добавил, что мусульмане во всем мире "прекрасно осознают это", из-за чего в исламских семьях традиционно высокая рождаемость.Он также отметил, что руководство России "ведет непрерывную работу по созданию дополнительных финансово-социальных условий и гарантий, нацеленных на повышение рождаемости". "Полностью согласен с нашим президентом, что государство, общество и религиозные деятели должны объединить свои усилия в этом стратегически важном вопросе (демографии. — Прим. ред.)", — заключил собеседник агентства.Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил, что ситуация в сфере рождаемости в России "продолжает оставаться сложной". Он напомнил, что во всех субъектах страны запустили региональные программы по повышению рождаемости, и попросил федеральное правительство "оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ". Кроме того, президент поставил задачу "дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности, объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации".

https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html

https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, рушан аббясов, россия