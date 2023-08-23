https://ria.ru/20230823/kruizy-1891746982.html
В РЖД рассказали о новых туристических поездах на ближайшие полтора года
В РЖД рассказали о новых туристических поездах на ближайшие полтора года - РИА Новости, 23.08.2023
В РЖД рассказали о новых туристических поездах на ближайшие полтора года
РЖД утвердили график туристических поездов до конца текущего и на весь следующий год, сообщила компания. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:32
2023-08-23T15:32
2023-08-23T15:32
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. РЖД утвердили график туристических поездов до конца текущего и на весь следующий год, сообщила компания. "Уже сейчас можно подобрать интересный вариант поездки на поезде на осенние и зимние выходные или продолжительный отпускной круиз. Выбор огромен: от новых маршрутов до регулярных", – говорится в сообщении.Компания представила два новых тура для путешественников: 3 ноября из Москвы отправятся поезд "По Золотому кольцу" с посещением Ярославля, Иваново, Владимира, Суздаля/Мурома и поезд "К северному сиянию" с посещением Петрозаводска, Мурманска и Вологды. Кроме того, в 2024 году туристы из Москвы смогут оценить достопримечательности Сызрани, Тольятти и Самары в рамках тура "Жигулевские выходные", а также Воронежа и Липецка – в поездке "Две губернии". Жители Тюмени впервые отправятся из своего города на составе "Жемчужина Кавказа". Для любителей активного отдыха зимой будут курсировать туры "Лыжные стрелы" в Хибины, на "Розу Хутор" и "Холдоми", а также различные мультимодальные маршруты к горнолыжным курортам. "Регулярные, уже полюбившиеся туристам поезда будут по-прежнему доставлять их до самых интересных природных и архитектурных локаций в самые сжатые сроки: на Кавказ, в Карелию, в Сибирь, в Тамань к центрам энологии", – отметили в компании. Продажа билетов на туристические поезда открывается за 120 суток, что позволяет заранее планировать путешествия, добавили в РЖД.
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В РЖД рассказали о новых туристических поездах на ближайшие полтора года
В РЖД утвердили график туристических поездов до конца 2024 года – есть новинки