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В Израиле рассказали о "ловушке" для российских евреев - РИА Новости, 23.08.2023
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Религия
 
18:33 23.08.2023 (обновлено: 18:34 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/evrei-1891824913.html
В Израиле рассказали о "ловушке" для российских евреев
В Израиле рассказали о "ловушке" для российских евреев - РИА Новости, 23.08.2023
В Израиле рассказали о "ловушке" для российских евреев
Евреям из стран бывшего СССР становится все сложнее репатриироваться в Израиль из-за ужесточения правил, которые в скором времени могут стать еще строже, после... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:33
2023-08-23T18:34
религия
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израиль
санкт-петербург
кнессет израиля
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Евреям из стран бывшего СССР становится все сложнее репатриироваться в Израиль из-за ужесточения правил, которые в скором времени могут стать еще строже, после вероятного изменения одного из основных законов страны, заявил РИА Новости израильский иммиграционный адвокат Алекс Зернопольский."Внуки евреев, которые долго шли к тому, чтобы инициировать процесс, сейчас имеют реальные шансы столкнуться с бесполезностью своих усилий – из-за обсуждения в парламентской коалиции Израиля отмены "параграфа о внуках", согласно которому право на репатриацию имеют внуки евреев. Как следствие, мы отмечаем беспрецедентное увеличение количества запросов на ускорение процедур. Если "третье поколение" будет лишено возможности получить гражданство, это несомненно будет иметь серьезные экономические последствия для Израиля и отразится на связях с диаспорой по всему миру, в том числе, может привести даже к понижению туристического интереса к стране", - отметил Зернопольский.По его информации, уже в рамках зимней сессии Кнессета, которая откроется 15 октября, планируется вынести на голосование вопрос о внесении изменений в Закон о возвращении, который регулирует вопрос о репатриации. Сейчас на нее, как поясняет юрист, имеют право евреи по матери, дети евреев, внуки евреев, их супруги и вдовы/вдовцы, а также неевреи по рождению, прошедшие гиюр - процедуру принятия иудаизма."Закрытие проекта экстренной репатриации сильно увеличило нагрузку на отделения Натива за пределами Израиля, организации, проверяющей право на репатриацию: во многих странах, куда россияне подали электронные анкеты, очереди выросли с 2 месяцев ожидания до 7 и более, что уже сопоставимо со сроками назначения приема в Москве и Санкт-Петербурге. По нашей практике могу сказать, что кратно выросло и количество отказов консула, с которыми обращаются к нам в адвокатский офис. Все строже требования к документам, все сложнее пройти собеседование. Во многом, конечно, эти связано и с тем, что те, у кого еврейское происхождение было, так сказать, на поверхности, в подавляющем большинстве уже совершили Алию, а те, кому требовалось значительное время на сбор многочленных доказательств и справок, или предстояло доказать происхождение через ДНК-тест, теперь могут попасть в ловушку, не успев оформить гражданство до принятия изменений", - заключает Зернопольский.
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москва, израиль, санкт-петербург, кнессет израиля
Религия, Москва, Израиль, Санкт-Петербург, Кнессет Израиля
В Израиле рассказали о "ловушке" для российских евреев

Адвокат Зернопольский: евреям из стран СНГ все сложнее репатриироваться

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Евреям из стран бывшего СССР становится все сложнее репатриироваться в Израиль из-за ужесточения правил, которые в скором времени могут стать еще строже, после вероятного изменения одного из основных законов страны, заявил РИА Новости израильский иммиграционный адвокат Алекс Зернопольский.

"Внуки евреев, которые долго шли к тому, чтобы инициировать процесс, сейчас имеют реальные шансы столкнуться с бесполезностью своих усилий – из-за обсуждения в парламентской коалиции Израиля отмены "параграфа о внуках", согласно которому право на репатриацию имеют внуки евреев. Как следствие, мы отмечаем беспрецедентное увеличение количества запросов на ускорение процедур. Если "третье поколение" будет лишено возможности получить гражданство, это несомненно будет иметь серьезные экономические последствия для Израиля и отразится на связях с диаспорой по всему миру, в том числе, может привести даже к понижению туристического интереса к стране", - отметил Зернопольский.
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По его информации, уже в рамках зимней сессии Кнессета, которая откроется 15 октября, планируется вынести на голосование вопрос о внесении изменений в Закон о возвращении, который регулирует вопрос о репатриации. Сейчас на нее, как поясняет юрист, имеют право евреи по матери, дети евреев, внуки евреев, их супруги и вдовы/вдовцы, а также неевреи по рождению, прошедшие гиюр - процедуру принятия иудаизма.

"Закрытие проекта экстренной репатриации сильно увеличило нагрузку на отделения Натива за пределами Израиля, организации, проверяющей право на репатриацию: во многих странах, куда россияне подали электронные анкеты, очереди выросли с 2 месяцев ожидания до 7 и более, что уже сопоставимо со сроками назначения приема в Москве и Санкт-Петербурге. По нашей практике могу сказать, что кратно выросло и количество отказов консула, с которыми обращаются к нам в адвокатский офис. Все строже требования к документам, все сложнее пройти собеседование. Во многом, конечно, эти связано и с тем, что те, у кого еврейское происхождение было, так сказать, на поверхности, в подавляющем большинстве уже совершили Алию, а те, кому требовалось значительное время на сбор многочленных доказательств и справок, или предстояло доказать происхождение через ДНК-тест, теперь могут попасть в ловушку, не успев оформить гражданство до принятия изменений", - заключает Зернопольский.
 
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