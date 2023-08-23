https://ria.ru/20230823/briks-1891759261.html

Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления

Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления - РИА Новости, 23.08.2023

Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления

Страны БРИКС должны совершенствовать систему глобального управления, это станет возможностью для всеобщего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:57

2023-08-23T14:57

2023-08-23T14:57

в мире

китай

йоханнесбург

бразилия

си цзиньпин

брикс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891662866_0:100:3322:1969_1920x0_80_0_0_e8403346741f4647e1545c77f600a565.jpg

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны совершенствовать систему глобального управления, это станет возможностью для всеобщего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы должны придерживаться принципов беспристрастности и справедливости, совершенствовать систему глобального управления. Укрепление системы глобального управления - это общая возможность развития для международного сообщества, правильный выбор для решения глобальных вызовов", - сказал Си Цзиньпин. При этом он отметил, что международные правила должны соответствовать правилам и целям Устава ООН, они должны создаваться и соблюдаться всеми, их не должны диктовать те, у кого сильнее голос, отметил китайский лидер. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230823/briks-1891755270.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891740714.html

китай

йоханнесбург

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, йоханнесбург, бразилия, си цзиньпин, брикс, оон