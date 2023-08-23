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Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления - РИА Новости, 23.08.2023
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14:57 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891759261.html
Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления
Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления - РИА Новости, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления
Страны БРИКС должны совершенствовать систему глобального управления, это станет возможностью для всеобщего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:57
2023-08-23T14:57
в мире
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йоханнесбург
бразилия
си цзиньпин
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны совершенствовать систему глобального управления, это станет возможностью для всеобщего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге. "Мы должны придерживаться принципов беспристрастности и справедливости, совершенствовать систему глобального управления. Укрепление системы глобального управления - это общая возможность развития для международного сообщества, правильный выбор для решения глобальных вызовов", - сказал Си Цзиньпин. При этом он отметил, что международные правила должны соответствовать правилам и целям Устава ООН, они должны создаваться и соблюдаться всеми, их не должны диктовать те, у кого сильнее голос, отметил китайский лидер. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230823/briks-1891755270.html
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в мире, китай, йоханнесбург, бразилия, си цзиньпин, брикс, оон
В мире, Китай, Йоханнесбург, Бразилия, Си Цзиньпин, БРИКС, ООН
Си Цзиньпин призвал БРИКС совершенствовать систему глобального управления

Си Цзиньпин: система глобального управления станет возможностью для развития

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участник бизнес-форума фотографируется у флагов стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Страны БРИКС должны совершенствовать систему глобального управления, это станет возможностью для всеобщего развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.
"Мы должны придерживаться принципов беспристрастности и справедливости, совершенствовать систему глобального управления. Укрепление системы глобального управления - это общая возможность развития для международного сообщества, правильный выбор для решения глобальных вызовов", - сказал Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступать против идеологического противостояния
Вчера, 14:39
При этом он отметил, что международные правила должны соответствовать правилам и целям Устава ООН, они должны создаваться и соблюдаться всеми, их не должны диктовать те, у кого сильнее голос, отметил китайский лидер.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС выступить против экономического принуждения
Вчера, 13:34
 
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