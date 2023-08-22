https://ria.ru/20230822/zepatir-1891516286.html

Минпромторг прокомментировал прекращение поставок "Зепатира" в Россию

Минпромторг прокомментировал прекращение поставок "Зепатира" в Россию - РИА Новости, 22.08.2023

Минпромторг прокомментировал прекращение поставок "Зепатира" в Россию

Несколько отечественных производителей разрабатывают аналог зарубежного препарата "Зепатир" от гепатита С; при этом патент на этот препарат действует в стране... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:51

2023-08-22T14:51

2023-08-22T14:51

здоровье - общество

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

rnc pharma

николай беспалов

виктория преснякова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Несколько отечественных производителей разрабатывают аналог зарубежного препарата "Зепатир" от гепатита С; при этом патент на этот препарат действует в стране до марта 2030 года, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее во вторник Росздравнадзор сообщил, что получил уведомление о прекращении поставок препарата "Зепатир" американским фармпроизводителем MSD. При этом уточнялось, что данное решение не повлияет на поставки лекарства в 2024 году. "По оперативной информации, несколько отечественных предприятий осуществляют разработку воспроизведенного лекарственного препарата", - заявили в Минпромторге. При этом там уточнили, что патент на препарат "Зепатир" (международное непатентованное наименование - гразопревир + элбасвир) действует в России до 2030 года. Это означает, что аналог лекарства может быть введен в оборот в случае ухода с рынка иностранной компании. Кроме того, могут быть использованы механизмы как добровольного, так и принудительного лицензирования. "Правительство Российской Федерации имеет право в случае крайней необходимости ... принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации. Механизм принудительного лицензирования лекарственных препаратов является исключительной мерой для обеспечения населения необходимыми ему лекарственными препаратами", - пояснили в Минпромторге. Там отметили, что для поддержки разработки крайне востребованных аналогов патентованных лекарств из перечня ЖНВЛП в стране с 2023 года внедряется механизм "продукты на полку". Он предполагает субсидии на разработку и регистрацию патентованных препаратов в случае ухода иностранного производителя из РФ: тогда российский производитель просто запускает производство уже готового лекарства. Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала агентству, что на сегодняшний день "Зепатир" есть в наличии. "В России у "Зепатира" нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке. Но в уходе "Зепатира" нет ничего страшного - есть другие препараты для лечения гепатита С, в различных комбинациях действующих веществ, в том числе отечественного производства. Так что без лекарств пациенты не останутся", - заверила она. "Прямых аналогов у этого препарата на российском рынке в настоящее время нет - это комбинированный продукт. Но с аналогичным показателями препаратов на рынке достаточное количество... Наличие этого препарата на рынке или его уход глобально ничего не изменит, потому что нет какой-то общей программы для того, чтобы это заболевание эффективно лечить", - сказал в свою очередь РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

https://ria.ru/20230818/minzdrav-1890848271.html

https://ria.ru/20230726/gepatit-1886459355.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), rnc pharma, николай беспалов, виктория преснякова