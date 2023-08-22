https://ria.ru/20230822/shaolin-1891537978.html

Тренер из Шаолиня рассказал, чему научит бурятских спортсменов

Тренер из Шаолиня рассказал, чему научит бурятских спортсменов - РИА Новости, 22.08.2023

Тренер из Шаолиня рассказал, чему научит бурятских спортсменов

Мастера Шаолиня будут учить спортсменов из Бурятии китайскому ушу, уделяя особое внимание силе духа, рассказал РИА Новости главный тренер Тренировочного центра... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:57

2023-08-22T15:57

2023-08-22T15:57

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улан-удэ

китай

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УЛАН-УДЭ, 22 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Мастера Шаолиня будут учить спортсменов из Бурятии китайскому ушу, уделяя особое внимание силе духа, рассказал РИА Новости главный тренер Тренировочного центра шаолиньского ушу Храма Шаолинь (КНР) Чен Юнкай в Улан-Удэ после подписания соглашения с представителями крупнейшего буддийского региона России на Первом Международном буддийском форуме. Со стороны Бурятии соглашение о сотрудничестве в развитии ушу подписали руководители Министерства спорта и молодежной политики республики и Республиканской общественной организации "Федерация ушу Бурятии". "Это первое соглашение такого рода. Мы хотим содействовать развитию ушу, передать наше ушу в Улан-Удэ, буддистам России, обмениваться опытом", - сказал РИА Новости Чен Юнкай. По его словам, главное в ушу – "глубокое духовное развитие", которое "сочетается с физическим". "Культура ушу, Шаолиня, - это древняя культура. И для ее изучения мы готовы приглашать русских студентов к нам, и теперь будем чаще приезжать в Бурятию", - добавил главный тренер центра шаолиньского ушу. В подписанном соглашении отмечается, что стороны будут "способствовать развитию вида спорта "ушу" в целях пропаганды здорового образа жизни, развития спорта высших достижений, повышения жизненного уровня народов". Предусмотрены, в частности, официальные визиты и рабочие встречи руководителей и представителей сторон, консультации, обмен опытом, обучение, стажировка и переподготовка сотрудников и спортсменов. Кроме того, планируются совместные конференции, тренировки и соревнования, создание условий для взаимодействия общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии 17–19 августа. По словам главы республики Алексея Цыденова, в общей сложности в нем участвуют более 600 человек, из них 150 человек – это иностранные участники, из 13 стран мира. В числе докладчиков - видные представители духовенства разных буддийских направлений и школ, государственные, общественные деятели и ученые. Организаторами Первого Международного буддийского форума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, при поддержке фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20230820/butan-1891152793.html

https://ria.ru/20230818/lama-1890898411.html

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россия, улан-удэ, китай