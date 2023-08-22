Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене

Россиянам сложнее. Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого — рейс на Лонгйир на Шпицбергене.

Такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.

Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.