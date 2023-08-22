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Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
12:33 22.08.2023 (обновлено: 14:04 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/arkhipelag-1891317737.html
Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене
Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене - РИА Новости, 22.08.2023
Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене
На Шпицбергене нельзя умирать. И привозить туда котов тоже запрещено, можно только жить и работать. Ну и путешествовать. Через какое-то время, вероятно, попасть РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:33
2023-08-22T14:04
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На Шпицбергене нельзя умирать. И привозить туда котов тоже запрещено, можно только жить и работать. Ну и путешествовать. Через какое-то время, вероятно, попасть из России на знаменитый архипелаг можно будет на чартерах. Пока же самый простой путь — через Норвегию. О том, как добраться до Шпицбергена и зачем устраивать такое экзотическое путешествие, — в фотоленте РИА Новости.
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Рождаться и умирать нельзя: как живут, работают и отдыхают на Шпицбергене

Архипелаг с особыми правилами: почему на Шпицбергене нельзя рождаться и умирать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На Шпицбергене нельзя умирать. И привозить туда котов тоже запрещено, можно только жить и работать. Ну и путешествовать. Через какое-то время, вероятно, попасть из России на знаменитый архипелаг можно будет на чартерах. Пока же самый простой путь — через Норвегию. О том, как добраться до Шпицбергена и зачем устраивать такое экзотическое путешествие, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Шпицберген де-юре относится к Норвегии, но он обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств — участниц Шпицбергенского трактата. Россия входит в их число. У нас там, можно сказать, свой населенный пункт — Баренцбург. Большинство населения — русскоязычные. На архипелаге добывают уголь. Там находится Генеральное консульство России. Это самая северная дипломатическая миссия в мире.

Жители города Баренцбург на ночной рыбалке

Шпицберген де-юре относится к Норвегии, но он обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств — участниц Шпицбергенского трактата. Россия входит в их число. У нас там, можно сказать, свой населенный пункт — Баренцбург. Большинство населения — русскоязычные. На архипелаге добывают уголь. Там находится Генеральное консульство России. Это самая северная дипломатическая миссия в мире.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Туристы тоже едут. За год российскую часть посетили примерно пять тысяч человек. Но в основном — норвежцы. Им легко долететь до Лонгйира (самый крупный населенный пункт на Шпицбергене), взять снегоход и отправиться в путешествие.

Песец в городе Пирамида на архипелаге Шпицберген

Туристы тоже едут. За год российскую часть посетили примерно пять тысяч человек. Но в основном — норвежцы. Им легко долететь до Лонгйира (самый крупный населенный пункт на Шпицбергене), взять снегоход и отправиться в путешествие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Россиянам сложнее. Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого — рейс на Лонгйир на Шпицбергене.

Такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.

Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.

Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Россиянам сложнее. Самый простой вариант: доехать из Мурманска на автобусе до аэропорта в норвежском Киркенесе, оттуда самолетом до Осло, после этого — рейс на Лонгйир на Шпицбергене.

Такая логистика с вылетом из Москвы обойдется минимум в 72 тысячи рублей на человека (туда и обратно). При этом нужно оформить шенгенскую визу.

Дорогие путешествия стоят примерно восемь-девять тысяч евро, самый дешевый экскурсионный тур на восемь дней обойдется в 170 тысяч рублей на человека плюс транспортные расходы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Но, как рассказал Ильдар Неверов, генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы России, в скором времени может быть запущен чартер на Шпицберген.

Здания в городе Пирамида на архипелаге Шпицберген

Но, как рассказал Ильдар Неверов, генеральный директор треста "Арктикуголь", представляющего на Шпицбергене интересы России, в скором времени может быть запущен чартер на Шпицберген.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Он сообщил и о других подробностях жизни на архипелаге. Так, там нельзя рождаться, умирать и болеть. Можно только работать и жить. Там нет возможности быть захороненным, а если человек заболел — вывозят на материк, так же как и беременных женщин. Ведь если кто-то родился на Шпицбергене, то гражданином какой страны его считать?

Щенок песца в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Он сообщил и о других подробностях жизни на архипелаге. Так, там нельзя рождаться, умирать и болеть. Можно только работать и жить. Там нет возможности быть захороненным, а если человек заболел — вывозят на материк, так же как и беременных женщин. Ведь если кто-то родился на Шпицбергене, то гражданином какой страны его считать?

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программы отдыха на Шпицбергене предлагают разные. Например, насыщенное путешествие на скоростных моторных катерах. В программе — поселки Лонгйир, Баренцбург, Пирамида, Грумант и Колсбей, два ледника, птичьи базары и дикая природа Арктики. Или путешествие на выходные в поселок Пирамида. Морская прогулка на скоростном катере, хайкинг, посещение ледника Норденшельда, бухты Сканская.

Здание краеведческого музея в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Программы отдыха на Шпицбергене предлагают разные. Например, насыщенное путешествие на скоростных моторных катерах. В программе — поселки Лонгйир, Баренцбург, Пирамида, Грумант и Колсбей, два ледника, птичьи базары и дикая природа Арктики. Или путешествие на выходные в поселок Пирамида. Морская прогулка на скоростном катере, хайкинг, посещение ледника Норденшельда, бухты Сканская.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С питомцами не пустят. Еще в 1980 году вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных на Шпицберген, связанное с обнаружением бешенства у диких зверей, а в 1992-м начал действовать полновесный закон. Согласно документу, завезенных до запрета животных и ныне живущих убивать нельзя. В 2021 году на архипелаге умер легендарный домашний кот Кеша. Каких только историй о нем не ходило! И о том, что он единственный кот на Шпицбергене, и о том, что по документам он вообще песец.

Собака породы хаски в городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген

С питомцами не пустят. Еще в 1980 году вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных на Шпицберген, связанное с обнаружением бешенства у диких зверей, а в 1992-м начал действовать полновесный закон. Согласно документу, завезенных до запрета животных и ныне живущих убивать нельзя. В 2021 году на архипелаге умер легендарный домашний кот Кеша. Каких только историй о нем не ходило! И о том, что он единственный кот на Шпицбергене, и о том, что по документам он вообще песец.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На Шпицберген можно попасть не только с туристической целью. Есть вакансии. Численность сотрудников должна быть около 600 человек, сейчас — меньше.

Остров архипелага Шпицберген

На Шпицберген можно попасть не только с туристической целью. Есть вакансии. Численность сотрудников должна быть около 600 человек, сейчас — меньше.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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