https://ria.ru/20210217/kot-1597875270.html

Умер ставший легендой Шпицбергена кот Кеша

Умер ставший легендой Шпицбергена кот Кеша

Кот Кеша, чья жизнь обросла мифами и легендами, один из немногих домашних котов на Шпицбергене, куда запрещено ввозить домашних животных, скончался от старости... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:35

2021-02-17T16:35

2021-02-17T16:35

туризм

шпицберген

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МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Кот Кеша, чья жизнь обросла мифами и легендами, один из немногих домашних котов на Шпицбергене, куда запрещено ввозить домашних животных, скончался от старости на архипелаге, сообщили РИА Новости в Центре арктического туризма в Баренцбурге.По ее словам, вокруг Кешиной персоны и вообще статуса котов на Шпицбергене ходит множество слухов, мифов и легенд. С самыми популярными сотрудники центра недавно попытались разобраться. Они выяснили, что до 1980 года никаких ограничений по животным на Шпицбергене не существовало, а в подсобных хозяйствах Баренцбурга и Пирамиды были лошади, куры, свиньи и даже коровы, не говоря о домашних питомцах.Однако в 1980 году вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных на Шпицберген, связанное с обнаружением бешенства у диких животных, а в 1992 году начал действовать полновесный закон, согласно которому завезенных до запрета животных и ныне живущих убивать нельзя."В 2010 ветеринары Mattilsynet (Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов), во время визита в Баренцбург, стерилизовало (кастрировало) и привило от бешенства всех обнаруженных котов. Официально представители службы констатировали факт, что не могут контролировать популяцию котов в Баренцбурге, так как часть из них одичавшая и не имеет хозяев", - рассказали в центре.Постепенно популяция котов на Шпицбергене стала сокращаться, в 2019 году ветеринары обнаружили всего пять особей и пришли к выводу, что коты вымирают."В списках осмотренных особей официально, с паспортами фиксируются коты Kesha и Ryzij, кошки Mila и Nyura", - уточнили в центре.Таким образом, вопреки мифам, Кеша не был единственным котом на Шпицбергене, а также не был "песцом по паспорту", как о том часто писали в СМИ. И все же это не мешает ему оставаться легендой архипелага."А Кеша… Кеша и правда, настоящая "звезда" мировой величины. Количеству упоминаний и индексу цитируемости в мировой прессе могут позавидовать звезды российской эстрады и поп-культуры, а также самые известные лохматые блогеры", - уверены в Центре арктического туризма.

https://ria.ru/20201223/kot-1590616383.html

https://ria.ru/20200805/1575361594.html

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шпицберген