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https://ria.ru/20210217/kot-1597875270.html
Умер ставший легендой Шпицбергена кот Кеша
Умер ставший легендой Шпицбергена кот Кеша
Кот Кеша, чья жизнь обросла мифами и легендами, один из немногих домашних котов на Шпицбергене, куда запрещено ввозить домашних животных, скончался от старости... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T16:35
2021-02-17T16:35
туризм
шпицберген
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МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Кот Кеша, чья жизнь обросла мифами и легендами, один из немногих домашних котов на Шпицбергене, куда запрещено ввозить домашних животных, скончался от старости на архипелаге, сообщили РИА Новости в Центре арктического туризма в Баренцбурге.По ее словам, вокруг Кешиной персоны и вообще статуса котов на Шпицбергене ходит множество слухов, мифов и легенд. С самыми популярными сотрудники центра недавно попытались разобраться. Они выяснили, что до 1980 года никаких ограничений по животным на Шпицбергене не существовало, а в подсобных хозяйствах Баренцбурга и Пирамиды были лошади, куры, свиньи и даже коровы, не говоря о домашних питомцах.Однако в 1980 году вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных на Шпицберген, связанное с обнаружением бешенства у диких животных, а в 1992 году начал действовать полновесный закон, согласно которому завезенных до запрета животных и ныне живущих убивать нельзя."В 2010 ветеринары Mattilsynet (Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов), во время визита в Баренцбург, стерилизовало (кастрировало) и привило от бешенства всех обнаруженных котов. Официально представители службы констатировали факт, что не могут контролировать популяцию котов в Баренцбурге, так как часть из них одичавшая и не имеет хозяев", - рассказали в центре.Постепенно популяция котов на Шпицбергене стала сокращаться, в 2019 году ветеринары обнаружили всего пять особей и пришли к выводу, что коты вымирают."В списках осмотренных особей официально, с паспортами фиксируются коты Kesha и Ryzij, кошки Mila и Nyura", - уточнили в центре.Таким образом, вопреки мифам, Кеша не был единственным котом на Шпицбергене, а также не был "песцом по паспорту", как о том часто писали в СМИ. И все же это не мешает ему оставаться легендой архипелага."А Кеша… Кеша и правда, настоящая "звезда" мировой величины. Количеству упоминаний и индексу цитируемости в мировой прессе могут позавидовать звезды российской эстрады и поп-культуры, а также самые известные лохматые блогеры", - уверены в Центре арктического туризма.
https://ria.ru/20201223/kot-1590616383.html
https://ria.ru/20200805/1575361594.html
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шпицберген

Умер ставший легендой Шпицбергена кот Кеша

16:35 17.02.2021
 
© Exploring With Josh/YoutubeКот Кеша со Шпицбергена
Кот Кеша со Шпицбергена - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Exploring With Josh/Youtube
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МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Кот Кеша, чья жизнь обросла мифами и легендами, один из немногих домашних котов на Шпицбергене, куда запрещено ввозить домашних животных, скончался от старости на архипелаге, сообщили РИА Новости в Центре арктического туризма в Баренцбурге.

"Кеше по паспорту было 12 лет, но точно этого никто не знает, так как нет информации о том, кто и когда впервые привез его в Баренцбург. За время своей жизни на Шпицбергене он сменил несколько хозяев, всегда был сыт, ухожен и имел теплый дом. В последние годы жил в семье шахтеров в полной гармонии и при должном уходе. Ушел из жизни от старости на руках у любящей семьи", - сообщила собеседница агентства Мария Подтяжкина.

По ее словам, вокруг Кешиной персоны и вообще статуса котов на Шпицбергене ходит множество слухов, мифов и легенд. С самыми популярными сотрудники центра недавно попытались разобраться. Они выяснили, что до 1980 года никаких ограничений по животным на Шпицбергене не существовало, а в подсобных хозяйствах Баренцбурга и Пирамиды были лошади, куры, свиньи и даже коровы, не говоря о домашних питомцах.
Однако в 1980 году вышло первое предписание о запрете на ввоз домашних животных на Шпицберген, связанное с обнаружением бешенства у диких животных, а в 1992 году начал действовать полновесный закон, согласно которому завезенных до запрета животных и ныне живущих убивать нельзя.
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"В 2010 ветеринары Mattilsynet (Норвежского управления по безопасности пищевых продуктов), во время визита в Баренцбург, стерилизовало (кастрировало) и привило от бешенства всех обнаруженных котов. Официально представители службы констатировали факт, что не могут контролировать популяцию котов в Баренцбурге, так как часть из них одичавшая и не имеет хозяев", - рассказали в центре.
Постепенно популяция котов на Шпицбергене стала сокращаться, в 2019 году ветеринары обнаружили всего пять особей и пришли к выводу, что коты вымирают.
"В списках осмотренных особей официально, с паспортами фиксируются коты Kesha и Ryzij, кошки Mila и Nyura", - уточнили в центре.
Таким образом, вопреки мифам, Кеша не был единственным котом на Шпицбергене, а также не был "песцом по паспорту", как о том часто писали в СМИ. И все же это не мешает ему оставаться легендой архипелага.
"А Кеша… Кеша и правда, настоящая "звезда" мировой величины. Количеству упоминаний и индексу цитируемости в мировой прессе могут позавидовать звезды российской эстрады и поп-культуры, а также самые известные лохматые блогеры", - уверены в Центре арктического туризма.
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