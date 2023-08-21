Субсидия на оплату ЖКХ в 2023 году: кому положена и как получить
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
Оглавление
- Субсидия на оплату ЖКХ-2023
- Регулирующие законы
- Кому положена и кто имеет право
- Причины для отказа
- Размер субсидии
- Проценты в Москве и регионах
- Как рассчитывается
- Формула
- Какой доход не учитывается
- Кто учитывается в составе семьи
- Срок действия
- Как и где оформить получение компенсации
- Способы подачи заявления
- Онлайн
- Почта
- Лично в МФЦ или Городском центре жилищных субсидий
- Необходимые документы
- Особые условия для льготных категорий граждан
- Пенсионеры
- Инвалиды
- Ветераны
- Военнослужащие
Субсидия на оплату ЖКХ - это возврат государством уплаченных за коммунальные услуги денежных средств частично или в полном объеме определенным категориям граждан. Как ее оформить в 2023 году и каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить преференцию, какие документы для этого нужны, формула для расчета размера субсидии - в материале РИА Новости.
Субсидия на оплату ЖКХ-2023
Субсидия на оплату ЖКХ - это государственная мера поддержки некоторых категорий граждан страны, позволяющая снизить размер платежей за коммунальные услуги.
- Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - это имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам (нанимателям по договору социального найма и собственникам жилого помещения) коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22), - объясняет Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской юридической службы.
С 1 апреля (ПостановлениеПравительства РФ от 24 марта 2023 года № 444) вступили в силу изменения в расчете периода сведений о доходах. Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за шесть месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Ранее для определения совокупного дохода также использовался шестимесячный период, но его отсчет начинался за шесть месяцев до месяца подачи заявления.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Изменения коснулись также максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ. Критерии теперь определяют региональные власти и могут использовать адресный подход к каждой семье.
Регулирующие законы
Правила предоставления льготы прописаны в двух нормативных документах:
Ст. 159 Жилищного кодекса РФ определяет:
- условия, выполнение которых необходимо для получения субсидии;
- требования к лицам, претендующим на денежную помощь;
- государственные органы, которые предоставляют преференцию.
В Постановлении Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 указаны:
- порядок расчета субсидии;
- правила предоставления;
- нюансы назначения дотации для отдельных категорий граждан;
- в каких случаях выплаты прекращаются.
Кому положена и кто имеет право
Право на субсидии имеют:
- пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
- наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
- члены жилищных кооперативов;
- собственники жилых помещений.
Оксана Кузьмина, советник-юрист отдела обеспечения надзорных функций Жилищной инспекции по СЗАО города Москвы, объясняет, что на субсидию могут претендовать граждане России и иностранные граждане (если это предусмотрено международными договорами), не имеющие долгов по оплате коммунальных услуг.
Дополнительные меры социальной поддержки устанавливаются на уровне субъектов РФ.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПосетительница у информационного стенда МФЦ в Тамбове
Посетительница у информационного стенда МФЦ в Тамбове
"Например, в г. Москве женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", получившим в установленном порядке статус в целях предоставления им дополнительных мер социальной поддержки, плата за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается в размере 50% (п. 1 ч. 3 ст. 1 Закона г. Москвы от 26.09.2018 № 19; п. п. 1.1, 1.2, 1.4 Порядка, утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 29.12.2018 № 1713-ПП)", - говорит Србуи Иващенко.
Причины для отказа
Отказать в предоставлении преференции могут, если:
- гражданин не вправе претендовать на субсидию;
- предоставлен неполный пакет документов;
- заявитель принес подложные документы.
Размер субсидии
Регионы вправе самостоятельно устанавливать размер денежной выплаты.
Проценты в Москве и регионах
Субсидию назначают, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммунальных платежей. По России базовое значение составляет 22%, но по регионам цифра варьируется.
Максимальные расходы на оплату ЖКУ в некоторых субъектах РФ:
- 1.Москва - 10%;
- 2.Санкт-Петербург - 14%;
- 3.Новосибирск и область -16%;
- 4.Екатеринбург и Свердловская область - 12%;
- 5.Казань и Республика Татарстан - 21%;
- 6.Нижний Новгород и область - 20%;
- 7.Красноярск и край - от 5% до 22%;
- 8.Челябинск и область - от 11% до 22%;
- 9.Самара и область - 22%;
- 10.Уфа - 13%;
- 11.Ростов-на-Дону и область - 20%;
- 12.Краснодар и край - 15% для многодетных семей, 22% — для остальных категорий;
- 13.Омск и область - 22%;
- 14.Воронеж и область - 22%;
- 15.Пермь и край - 18% — для многодетных семей и одиноких пенсионеров, 22% — для остальных категорий;
- 16.Волгоград и область - 22%.
Прохожие на улице Забелина в Москве
Причем, площадь жилого помещения не должна быть больше стандарта, установленного в регионе. Например, для Москвыэто:
- 1 жилец - 33 кв. м;
- 2 жильца - 42 кв. м;
- 3 и более - 18 кв. м на каждого.
Если квадратура больше - в получении дотации будет отказано.
Как рассчитывается
Для самостоятельного расчета можно воспользоваться специальным калькулятором, каждый регион предоставляет свой собственный. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и некоторых областях калькуляторы расположены на официальных сайтах региональных властей.
Формула
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Компенсация = (региональный стандарт стоимости ЖКУ × количество человек в семье) — (месячный совокупный доход семьи × доля допустимых расходов на ЖКУ в регионе)
Стандарт стоимости ЖКУ – это установленный региональными властями размер платы за ЖКУ, необходимой для содержания жилого помещения и проживания в нем.
Какой доход не учитывается
Не все доходы семьи учитываются, в расчет не входят:
- государственная и социальная помощь;
- выплаты по страхованию здоровья или жизни;
- расходы на социальную защиту инвалидов;
- алименты;
- пособие по безработице;
- получаемые субсидии.
Кто учитывается в составе семьи
При исчислении совокупного дохода учитываются:
- супруги;
- усыновители и родители несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетние дети, рожденные и усыновленные.
Срок действия
Субсидия выплачивается на протяжении 6 месяцев после назначения. По истечении этого времени (если доход и условия проживания семьи не изменились в лучшую сторону), получатель вправе снова подать заявление на назначение преференции.
Как и где оформить получение компенсации
Способы подачи заявления
Заявление и необходимый пакет документов можно принести в соответствующий орган лично, отправить по почте или заполнить заявку онлайн на сайте госуслуг.
Онлайн
Для того, чтобы оформить преференцию на сайте "Госуслуги", необходимо иметь подтвержденную учетную запись, зайти в личный кабинет, выбрать в каталоге услуг "ЖКХ", "Оформление субсидий ЖКХ" и заполнить заявление, приложив к нему копии нужных документов.
После обработки анкеты в личный кабинет заявителя придет приглашение явиться в соответствующий орган и принести оригиналы документов. Повторного посещения не требуется.
Почта
В этом случае можно заполнить заявление на сайте ФНС, распечатать его, подписать, приложить нотариально заверенные копии документов и отправить по почте в специализированный региональный отдел субсидирования.
Лично в МФЦ или Городском центре жилищных субсидий
Подать заявку на оформление субсидии можно через Многофункциональный центр (МФЦ), для этого необходимо:
- записаться на прием в ближайший офис (по телефону, через сайты госуслуг или МФЦ);
- явиться к назначенному времени с оригиналами документов, подать заявку через менеджера;
- отслеживать статус заявки на сайте МФЦ.
При личном посещении Городского центра жилищных субсидий его сотрудник примет заявление и уведомит о результатах рассмотрения по телефону и электронной почте.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Посетители во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ Метрополис в Москве
Необходимые документы
Для получения льгот по оплате коммунальных услуг (скидки) необходимо подготовить следующие документы (п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки):
- заявление о предоставлении льготы;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
- документ, подтверждающий, право на льготу. Например, удостоверение ветерана труда, пенсионное удостоверение и пр. (за исключением заявителей, которым присвоен льготный статус многодетной семьи г. Москвы, граждан, признанных инвалидами, а также заявителей из числа семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет);
- документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением (при первичном обращении);
- документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи (за исключением документов или сведений, которые могут быть получены МФЦ с использованием межведомственного информационного взаимодействия);
- документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность на него, если он не является законным представителем (в случае обращения представителя заявителя).
- Заявитель может по собственной инициативе представить документы, подтверждающие сведения об инвалидности, а также правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи. В противном случае указанные документы будут запрошены работником МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия (п. п. 2.5.1.2.2, 2.5.1.2.4, 2.5.1.3 Административного регламента о мерах социальной поддержки). Перечень указанных документов является исчерпывающим (п. 2.5.3 Административного регламента о мерах социальной поддержки). Остальные необходимые сведения, например сведения, содержащиеся о гражданине в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, о присвоении заявителю льготного статуса многодетной семьи г. Москвы и др., запрашиваются работником МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия, - объясняет Србуи Иващенко.
Особые условия для льготных категорий граждан
Отдельные виды субсидий предусмотрены для льготных категорий граждан.
"Льготы по оплате ЖКУ, как правило, устанавливаются на региональном уровне. Например, в г. Москве они установлены для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов труда, инвалидов и ряда других категорий лиц. Скидки предоставляются не более чем на одну квартиру (жилое помещение) и только по одному основанию по выбору гражданина при наличии нескольких оснований (п. п. 4, 6 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП), - рассказывает Србуи Иващенко.
Пенсионеры
Решение о предоставлении субсидии пенсионерам принимают региональные власти. Например, в Санкт-Петербурге положена 50% скидка на оплату ЖКУ, если гражданин проработал в городе не меньше 20 лет и имеет трудовой стаж 40 лет (женщины) и 45 лет (мужчины). Жители, которым исполнилось 80 лет и более, имеющие в собственности жилье, имеют право на 100% скидку на капитальный ремонт помещения.
Награды ветерана Великой Отечественной войны
Кроме того, независимо от дохода, площади квартиры и региона проживания преференцию в размере 50% скидки получают пенсионеры, относящиеся к следующим категориям:
- недееспособные по медицинскому заключению;
- Герои СССР, России;
- ветераны военных действий и Великой Отечественной войны;
- ликвидаторы последствий аварий на атомных электростанциях;
- близкие родственники погибшего участника военных действий;
- узники концлагерей.
Инвалиды
По закону инвалидам всех групп и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ и топлива, если дом не имеет центрального отопления.
Ветераны
Всем участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны и гражданам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, правительство РФ компенсирует половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт. В регионах могут быть установлены дополнительные преференции.
Жилищный кодекс также предусматривает 50% компенсацию на услуги ЖКУ для ветеранов труда (выплаты регулируются ст.160 ЖК РФ, ФЗ №5 от 1995 года).
Военнослужащие
Лица, служащие в вооруженных силах Российской Федерации, также относятся к льготной категории. Обязательную скидку в размере 50 % от стоимости услуг ЖКХ (на одно жилое помещение) получают:
Ключи от квартиры военнослужащего
- участники боевых действий, в том числе миротворцы;
- инвалиды вооруженных сил РФ;
- военнослужащие с 20-летним стажем;
- военнослужащие, награжденные званием "Ветеран труда";
- ушедшие в отставку;
- уволенные в запас.
Если гражданин несет срочную службу в армии, он может получить справку о прохождении службы в определенной части, этот документ дает право членам его семьи сделать перерасчет суммы за ЖКУ на время его отсутствия.