https://ria.ru/20230821/subsidiya-1891385409.html

Субсидия на оплату ЖКХ в 2023 году: кому положена и как получить

Субсидия на оплату ЖКХ 2023: как рассчитать размер, кому положена и где оформить получение

Субсидия на оплату ЖКХ в 2023 году: кому положена и как получить

Субсидия на оплату ЖКХ - это возврат государством уплаченных за коммунальные услуги денежных средств частично или в полном объеме определенным категориям... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:29

2023-08-21T20:29

2023-08-21T21:33

общество

россия

москва

санкт-петербург

србуи иващенко

европейская юридическая служба

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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Субсидия на оплату ЖКХ - это возврат государством уплаченных за коммунальные услуги денежных средств частично или в полном объеме определенным категориям граждан. Как ее оформить в 2023 году и каким критериям нужно соответствовать, чтобы получить преференцию, какие документы для этого нужны, формула для расчета размера субсидии - в материале РИА Новости.Субсидия на оплату ЖКХ-2023Субсидия на оплату ЖКХ - это государственная мера поддержки некоторых категорий граждан страны, позволяющая снизить размер платежей за коммунальные услуги.- Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - это имеющая целевое назначение полная или частичная оплата предоставляемых гражданам (нанимателям по договору социального найма и собственникам жилого помещения) коммунальных услуг из бюджета соответствующего уровня (п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22), - объясняет Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской юридической службы.С 1 апреля (ПостановлениеПравительства РФ от 24 марта 2023 года № 444) вступили в силу изменения в расчете периода сведений о доходах. Теперь совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина определяется за шесть месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Ранее для определения совокупного дохода также использовался шестимесячный период, но его отсчет начинался за шесть месяцев до месяца подачи заявления.Изменения коснулись также максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ. Критерии теперь определяют региональные власти и могут использовать адресный подход к каждой семье.Регулирующие законыПравила предоставления льготы прописаны в двух нормативных документах:Ст. 159 Жилищного кодекса РФ определяет:В Постановлении Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 указаны:Кому положена и кто имеет правоПраво на субсидии имеют:Оксана Кузьмина, советник-юрист отдела обеспечения надзорных функций Жилищной инспекции по СЗАО города Москвы, объясняет, что на субсидию могут претендовать граждане России и иностранные граждане (если это предусмотрено международными договорами), не имеющие долгов по оплате коммунальных услуг.Дополнительные меры социальной поддержки устанавливаются на уровне субъектов РФ."Например, в г. Москве женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости, либо звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", получившим в установленном порядке статус в целях предоставления им дополнительных мер социальной поддержки, плата за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается в размере 50% (п. 1 ч. 3 ст. 1 Закона г. Москвы от 26.09.2018 № 19; п. п. 1.1, 1.2, 1.4 Порядка, утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 29.12.2018 № 1713-ПП)", - говорит Србуи Иващенко.Причины для отказаОтказать в предоставлении преференции могут, если:Размер субсидииРегионы вправе самостоятельно устанавливать размер денежной выплаты.Проценты в Москве и регионахСубсидию назначают, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммунальных платежей. По России базовое значение составляет 22%, но по регионам цифра варьируется.Максимальные расходы на оплату ЖКУ в некоторых субъектах РФ:Причем, площадь жилого помещения не должна быть больше стандарта, установленного в регионе. Например, для Москвыэто:Если квадратура больше - в получении дотации будет отказано.Как рассчитываетсяДля самостоятельного расчета можно воспользоваться специальным калькулятором, каждый регион предоставляет свой собственный. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и некоторых областях калькуляторы расположены на официальных сайтах региональных властей.ФормулаРазмер субсидии рассчитывается по формуле:Компенсация = (региональный стандарт стоимости ЖКУ × количество человек в семье) — (месячный совокупный доход семьи × доля допустимых расходов на ЖКУ в регионе)Стандарт стоимости ЖКУ – это установленный региональными властями размер платы за ЖКУ, необходимой для содержания жилого помещения и проживания в нем.Какой доход не учитываетсяНе все доходы семьи учитываются, в расчет не входят:Кто учитывается в составе семьиПри исчислении совокупного дохода учитываются:Срок действияСубсидия выплачивается на протяжении 6 месяцев после назначения. По истечении этого времени (если доход и условия проживания семьи не изменились в лучшую сторону), получатель вправе снова подать заявление на назначение преференции.Как и где оформить получение компенсацииВ большинстве регионов выплаты оформляют в МФЦ или через портал "Госуслуги". Москвичи могут воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы mos.ru, а жители Подмосковья прийти в районный отдел Городского центра жилищных субсидий.Способы подачи заявленияЗаявление и необходимый пакет документов можно принести в соответствующий орган лично, отправить по почте или заполнить заявку онлайн на сайте госуслуг.ОнлайнДля того, чтобы оформить преференцию на сайте "Госуслуги", необходимо иметь подтвержденную учетную запись, зайти в личный кабинет, выбрать в каталоге услуг "ЖКХ", "Оформление субсидий ЖКХ" и заполнить заявление, приложив к нему копии нужных документов.После обработки анкеты в личный кабинет заявителя придет приглашение явиться в соответствующий орган и принести оригиналы документов. Повторного посещения не требуется.ПочтаВ этом случае можно заполнить заявление на сайте ФНС, распечатать его, подписать, приложить нотариально заверенные копии документов и отправить по почте в специализированный региональный отдел субсидирования.Лично в МФЦ или Городском центре жилищных субсидийПодать заявку на оформление субсидии можно через Многофункциональный центр (МФЦ), для этого необходимо:При личном посещении Городского центра жилищных субсидий его сотрудник примет заявление и уведомит о результатах рассмотрения по телефону и электронной почте.Необходимые документыДля получения льгот по оплате коммунальных услуг (скидки) необходимо подготовить следующие документы (п. 2.5.1.1 Административного регламента о мерах социальной поддержки):Особые условия для льготных категорий гражданОтдельные виды субсидий предусмотрены для льготных категорий граждан."Льготы по оплате ЖКУ, как правило, устанавливаются на региональном уровне. Например, в г. Москве они установлены для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ветеранов труда, инвалидов и ряда других категорий лиц. Скидки предоставляются не более чем на одну квартиру (жилое помещение) и только по одному основанию по выбору гражданина при наличии нескольких оснований (п. п. 4, 6 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП), - рассказывает Србуи Иващенко.ПенсионерыРешение о предоставлении субсидии пенсионерам принимают региональные власти. Например, в Санкт-Петербурге положена 50% скидка на оплату ЖКУ, если гражданин проработал в городе не меньше 20 лет и имеет трудовой стаж 40 лет (женщины) и 45 лет (мужчины). Жители, которым исполнилось 80 лет и более, имеющие в собственности жилье, имеют право на 100% скидку на капитальный ремонт помещения.Кроме того, независимо от дохода, площади квартиры и региона проживания преференцию в размере 50% скидки получают пенсионеры, относящиеся к следующим категориям:ИнвалидыПо закону инвалидам всех групп и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, положена 50-процентная компенсация на оплату услуг ЖКУ и топлива, если дом не имеет центрального отопления.ВетераныВсем участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны и гражданам, проработавшим в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, правительство РФ компенсирует половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт. В регионах могут быть установлены дополнительные преференции.Жилищный кодекс также предусматривает 50% компенсацию на услуги ЖКУ для ветеранов труда (выплаты регулируются ст.160 ЖК РФ, ФЗ №5 от 1995 года).ВоеннослужащиеЛица, служащие в вооруженных силах Российской Федерации, также относятся к льготной категории. Обязательную скидку в размере 50 % от стоимости услуг ЖКХ (на одно жилое помещение) получают:Если гражданин несет срочную службу в армии, он может получить справку о прохождении службы в определенной части, этот документ дает право членам его семьи сделать перерасчет суммы за ЖКУ на время его отсутствия.

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https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883755983.html

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https://ria.ru/20230601/skidka-1875451840.html

https://ria.ru/20230525/subsidii-1874146719.html

https://ria.ru/20230515/zhku-1871732003.html

https://realty.ria.ru/20230413/pensiya-1864790757.html

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, санкт-петербург, србуи иващенко, европейская юридическая служба, федеральная налоговая служба (фнс россии)