Компенсационные выплаты: что это, кому положены и в каком размере
Оглавление
- Компенсационные выплаты
- Виды и категории
- Доплата за труд
- За вредные и опасные условия труда
- За работу в особых климатических условиях
- За выполнение других работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
- Выплаты по системе социального обеспечения
- На детей
- По уходу за нетрудоспособными
- Пострадавшим от техногенных аварий
- Военнослужащим и членам их семей
- Переселенным вынужденно
- Инвалидам
- Размер компенсационных выплат
- Как получить компенсационную выплату
- Могут ли отменить компенсационные выплаты
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Компенсационные выплаты — это денежное возмещение трудозатрат работника, размер которых зависит от вида и характера деятельности. Кроме этого под такими выплатами понимается и социальное обеспечение граждан. О том, в каких случаях полагаются пособия работникам, как происходит выдача компенсаций — в материале РИА Новости.
Компенсационные выплаты
Компенсационная выплата — это дополнительная оплата за труд в нестандартных условиях или пособия, которые выплачиваются при определенных обстоятельствах:
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“Такой вид выплат представляет собой денежные средства, предоставляемые гражданам государством в ситуациях, когда им нужна социальная поддержка. Особенность таких компенсаций заключается в том, что они могут устанавливаться указами Президента РФ или Постановлениями Правительства РФ, а не только федеральными законами ”, — пояснил Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России.
Виды и категории
Компенсационные выплаты подразделяются на две основные группы — доплаты за труд и выплаты по системе социального обеспечения, которые зависят от условий труда.
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Доплата за труд
Когда работникам приходится работать сверх установленной им нормы или трудиться в условиях, отклоняющихся от нормальных, им производятся дополнительные выплаты с целью компенсировать неудобства и дополнительные нагрузки.
“Некоторые компенсации предусмотрены трудовым законодательством и являются обязательными, иные работодатель вправе предусмотреть в своих локальных нормативных актах”, — добавила Ольга Абашникова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing.
Денежные купюры
За вредные и опасные условия труда
Здесь подразумеваются выплаты в повышенном размере специалистам, занятым на тяжелых работах, а также с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда:
“За работу в таких условиях начальник должен доплачивать трудящемуся дополнительно четыре процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Это минимальный размер компенсации, гарантированный ТК РФ”, — поделилась Ольга Абашникова.
За работу в особых климатических условиях
В ряде регионов нашей страны установлены районные коэффициенты и специальные надбавки к зарплате:
“Работники, которые осуществляют трудовую деятельность в таких районах (например, на Крайнем Севере), должны получать более высокую зарплату по сравнению с сотрудниками, занимающими такую же должность, но работающими в стандартных районах”, — пояснила Ольга Абашникова.
Заполярный филиал металлургического завода
За выполнение других работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
Трудовым кодексом РФ предусмотрена повышенная оплата в следующих случаях:
- —за работы различной квалификации или совмещение должностей;
- —за сверхурочную работу;
- —за труд в выходные и нерабочие праздничные дни;
- —за работу в ночные часы.
Выплаты по системе социального обеспечения
Речь идет о пособиях в качестве социальной поддержки, установленных законом. Таких выплат предусмотрено несколько:
- —на детей,
- —по уходу за нетрудоспособными,
- —пострадавшим от техногенных аварий,
- —военнослужащим и членам их семей,
- —переселенным вынужденно и инвалидам.
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На детей
Эти выплаты предназначены лицам, фактически ухаживающим за ребенком до полутора или трех лет:
“Обычно их получают родители по месту своего трудоустройства. Региональным законодательством могут быть предусмотрены дополнительные выплаты, например, компенсация расходов опекунов (попечителей) на содержание детей до 18 лет (игрушки, одежда и т.д.)”, — пояснил Кирилл Резник.
По уходу за нетрудоспособными
Это выплата неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает на нетрудоспособным. Такое пособие выплачивается ежемесячно весь период ухода за гражданином.
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К нетрудоспособным относят следующие группы людей:
- —граждане старше 80 лет;
- —инвалиды I группы (не учитываются инвалиды I группы с детства);
- —престарелые граждане, нуждающиеся в уходе по медицинским показаниям.
Пострадавшим от техногенных аварий
К такой социальной поддержке относятся выплаты людям, получившим инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы или участвовавшим в ней, занятым на работах в зонах отчуждения и др.
Военнослужащим и членам их семей
Личные предметы военнослужащего
Как утверждает Кирилл Резник, указанный вид компенсаций устанавливается законом РФ “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”, который предусматривает следующие выплаты:
- —единоразовая — 3 млн рублей — членам семьи военнослужащего в случае его смерти, произошедшей в связи с исполнением им своих служебных обязанностей; при определенных условиях им также будет ежемесячно выплачиваться 14 тыс. рублей;
- —в случае смерти военнослужащего-инвалида, получившего инвалидность при исполнении воинского долга, его члены семьи будут получать ежемесячную выплату от 2800 до 14 тыс. (зависит от группы инвалидности умершего);
- —в случае непригодности к дальнейшей службе военный при увольнении с нее получает единоразово 1 млн руб. — если призывник и 2 млн руб. — если служба по контракту. Если же он стал инвалидом в процессе службы, то ему также положена ежемесячная выплата 2 800 руб. (III группа инвалидности), 7 тыс. руб. (II группа), 14 тыс. руб. (I группа).
Переселенным вынужденно
Такая выплата полагается малоимущим гражданам, которым пришлось вынужденно переехать в зоны отселения или по причине преследования/совершенного насилия в адрес членов семьи. Компенсируется стоимость билетов и перевозки личных вещей. Но для того, чтобы получить статус вынужденного переселенца, необходимо заполнить ходатайство о признании такого статуса.
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Инвалидам
В соответствии с законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", инвалиды вправе получать компенсационные выплаты ежемесячно. Для каждой группы предусмотрена определенная сумма (с учетом стоимости НСУ — набора социальный услуг):
- —инвалиды III группы — 2 227,55 руб;
- —инвалиды II группы — 2 782,67 руб.;
- —инвалиды I группы — 3 896,43 руб.;
- —дети-инвалиды — 2 782,67 руб.
Размер компенсационных выплат
Размер таких выплат напрямую зависят от вида переработки и субъекта-получателя:
“Сумма устанавливается в соответствии с законодательством РФ по результатам аттестации рабочих мест (вредные условия труда). По желанию работника сверхурочная работа вместо доплаты может компенсироваться дополнительными выходными”, — поделился Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру.
Как получить компенсационную выплату
Сама выплата должна быть предусмотрена локальными документами предприятия или трудовым договором. Как утверждает Александр Ветерков, для получения компенсации сотрудникам необходимо подать ряд документов в территориальный орган ПФР — перечень зависит от категории расходов и условий трудового соглашения в зависимости от предприятия, также нужно подать заявление на выплату компенсации. Так, например, человек, направляющийся в командировку, должен предоставить работодателю:
- —чеки из гостиницы, где он проживал;
- —чеки по транспортным расходам;
- —чеки на услуги связи;
- —чеки при покупке необходимых товаров для работы.
После получения всех перечисленных документов работодатель издает приказ о возмещении расходов и с последующим начислением расчетной суммы.
Также стоит отметить, что все компенсационные выплаты работодатель производит из бюджета организации.
Могут ли отменить компенсационные выплаты
Как отмечает Александр Ветерков, существует ряд причин, при которых компенсация может быть не назначена или отменена:
- —работник не предоставил нужные документы для возмещения расходов или предоставил, но не все;
- —сотрудник, который был переведен на работу в другой регион, не вышел на трудовую службу или уволился до истечения договора.
Отменить гарантированные ТК РФ компенсационные выплаты или уменьшить их размер ниже предельного минимума работодатель не может.