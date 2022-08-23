https://ria.ru/20220823/vyplaty-1811548018.html

Компенсационные выплаты: что это, кому положены и в каком размере

Компенсационные выплаты работникам: размер, виды и категории

Компенсационные выплаты: что это, кому положены и в каком размере

Компенсационные выплаты — это денежное возмещение трудозатрат работника, размер которых зависит от вида и характера деятельности. Кроме этого под такими... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:36

2022-08-23T14:36

2022-08-23T14:36

россия

общество

пенсионный фонд рф

работа

социальные выплаты

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Компенсационные выплаты — это денежное возмещение трудозатрат работника, размер которых зависит от вида и характера деятельности. Кроме этого под такими выплатами понимается и социальное обеспечение граждан. О том, в каких случаях полагаются пособия работникам, как происходит выдача компенсаций — в материале РИА Новости.Компенсационные выплатыКомпенсационная выплата — это дополнительная оплата за труд в нестандартных условиях или пособия, которые выплачиваются при определенных обстоятельствах:“Такой вид выплат представляет собой денежные средства, предоставляемые гражданам государством в ситуациях, когда им нужна социальная поддержка. Особенность таких компенсаций заключается в том, что они могут устанавливаться указами Президента РФ или Постановлениями Правительства РФ, а не только федеральными законами ”, — пояснил Кирилл Резник, юрист "Единого центра защиты", член Ассоциации юристов России.Виды и категорииКомпенсационные выплаты подразделяются на две основные группы — доплаты за труд и выплаты по системе социального обеспечения, которые зависят от условий труда.Доплата за трудКогда работникам приходится работать сверх установленной им нормы или трудиться в условиях, отклоняющихся от нормальных, им производятся дополнительные выплаты с целью компенсировать неудобства и дополнительные нагрузки.“Некоторые компенсации предусмотрены трудовым законодательством и являются обязательными, иные работодатель вправе предусмотреть в своих локальных нормативных актах”, — добавила Ольга Абашникова, ведущий эксперт-методолог Unicon Outsourcing.За вредные и опасные условия трудаЗдесь подразумеваются выплаты в повышенном размере специалистам, занятым на тяжелых работах, а также с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда:За работу в особых климатических условияхВ ряде регионов нашей страны установлены районные коэффициенты и специальные надбавки к зарплате:“Работники, которые осуществляют трудовую деятельность в таких районах (например, на Крайнем Севере), должны получать более высокую зарплату по сравнению с сотрудниками, занимающими такую же должность, но работающими в стандартных районах”, — пояснила Ольга Абашникова.За выполнение других работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,Трудовым кодексом РФ предусмотрена повышенная оплата в следующих случаях:Выплаты по системе социального обеспеченияРечь идет о пособиях в качестве социальной поддержки, установленных законом. Таких выплат предусмотрено несколько:На детейЭти выплаты предназначены лицам, фактически ухаживающим за ребенком до полутора или трех лет:“Обычно их получают родители по месту своего трудоустройства. Региональным законодательством могут быть предусмотрены дополнительные выплаты, например, компенсация расходов опекунов (попечителей) на содержание детей до 18 лет (игрушки, одежда и т.д.)”, — пояснил Кирилл Резник.По уходу за нетрудоспособнымиЭто выплата неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает на нетрудоспособным. Такое пособие выплачивается ежемесячно весь период ухода за гражданином.К нетрудоспособным относят следующие группы людей:Пострадавшим от техногенных аварийК такой социальной поддержке относятся выплаты людям, получившим инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы или участвовавшим в ней, занятым на работах в зонах отчуждения и др.Военнослужащим и членам их семейКак утверждает Кирилл Резник, указанный вид компенсаций устанавливается законом РФ “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат”, который предусматривает следующие выплаты:Переселенным вынужденноТакая выплата полагается малоимущим гражданам, которым пришлось вынужденно переехать в зоны отселения или по причине преследования/совершенного насилия в адрес членов семьи. Компенсируется стоимость билетов и перевозки личных вещей. Но для того, чтобы получить статус вынужденного переселенца, необходимо заполнить ходатайство о признании такого статуса.ИнвалидамВ соответствии с законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", инвалиды вправе получать компенсационные выплаты ежемесячно. Для каждой группы предусмотрена определенная сумма (с учетом стоимости НСУ — набора социальный услуг):Размер компенсационных выплатРазмер таких выплат напрямую зависят от вида переработки и субъекта-получателя:“Сумма устанавливается в соответствии с законодательством РФ по результатам аттестации рабочих мест (вредные условия труда). По желанию работника сверхурочная работа вместо доплаты может компенсироваться дополнительными выходными”, — поделился Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру.Как получить компенсационную выплатуСама выплата должна быть предусмотрена локальными документами предприятия или трудовым договором. Как утверждает Александр Ветерков, для получения компенсации сотрудникам необходимо подать ряд документов в территориальный орган ПФР — перечень зависит от категории расходов и условий трудового соглашения в зависимости от предприятия, также нужно подать заявление на выплату компенсации. Так, например, человек, направляющийся в командировку, должен предоставить работодателю:После получения всех перечисленных документов работодатель издает приказ о возмещении расходов и с последующим начислением расчетной суммы.Также стоит отметить, что все компенсационные выплаты работодатель производит из бюджета организации.Могут ли отменить компенсационные выплатыКак отмечает Александр Ветерков, существует ряд причин, при которых компенсация может быть не назначена или отменена:Отменить гарантированные ТК РФ компенсационные выплаты или уменьшить их размер ниже предельного минимума работодатель не может.

https://ria.ru/20220731/dokumenty-1806010530.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/trud-1810477099.html

https://ria.ru/20211109/vychet-1758302991.html

https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html

https://ria.ru/20220816/lanit_hr-1801974236.html

https://ria.ru/20220802/pensiya-1806757106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, пенсионный фонд рф, работа, социальные выплаты