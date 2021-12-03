https://ria.ru/20211203/avtomobil-1762090465.html

Госпрограмма "Первый автомобиль": какую дает экономию, будет ли продлена

Госпрограмма на покупку первого семейного автомобиля 2021: условия

Госпрограмма "Первый автомобиль": какую дает экономию, будет ли продлена

Госпрограмма "Первый автомобиль" дает возможность взять автокредит со скидкой, если официально зарегистрированного транспортного средства у человека до этого не РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T18:37

2021-12-03T18:37

2021-12-03T18:37

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Госпрограмма "Первый автомобиль" дает возможность взять автокредит со скидкой, если официально зарегистрированного транспортного средства у человека до этого не было. Но есть ряд ограничений. Условия, которые нужно выполнить для покупки машины с господдержкой в 2021 году, советы и прогнозы экспертов — в материале РИА Новости.Госпрограмма на первый автомобильГосударственная программа льготного кредитования, известная также под названием "Первый автомобиль", действует на основании постановления правительства от 16 апреля 2015 г. №364. Документ дает право физлицу увеличить первый взнос за счет субсидии из бюджета ― при определенных условиях.Описание программыПо этой программе можно взять автокредит и получить скидку за счет бюджета ― 25 % для жителей Дальнего Востока и 10 % для остальных регионов, а также 25 % от стоимости электромобиля на всей территории РФ.Условия программы в 2021 годуГлавное условие понятно из названия программы ― кредит может взять только тот, на кого ранее не было зарегистрировано транспортное средство и кто до этого не оформлял банковские займы на автомобиль.Сама машина при этом должна быть новой (2020-2021 годов выпуска) и собранной на территории России. Из-за этого требования не получится купить электрокар, хоть на эту категорию официально и распространили действие программы в 2020 году: их в РФ пока не производят и не собирают.Остальные условия программы из года в год могут незначительно меняться (список моделей, банки-партнеры)."В 2021 году де-юре госпрограмма "Первый автомобиль" продолжает действовать, но де-факто приостановлена, так как выделенные на нее бюджетные средства исчерпаны. Руководитель Минпромторга говорил об этом в интервью еще в феврале текущего года. О планах направлять дополнительные средства на эту программу до конца 2021 года не сообщалось, ― рассказывает Роман Волкоморов, адвокат тюменского филиала Бюро адвокатов "Де-юре". ― Объясняется это тем, что в настоящее время авторынок сильно перегрет на фоне проблем с поставкой комплектующих. Это следствие ковидных обстоятельств. Вместе с тем год заканчивается, и в начале 2022-го бюджет программы вполне может быть пополнен. А значит, можно планировать участие в ней"."Стоит отметить, что выделенные на текущий год 9,5 млрд рублей были израсходованы буквально за первые два месяца: январь и февраль, ― добавляет Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru. ― Поэтому в настоящий момент кредиты по программе не выдает ни один банк. По сообщениям главы Минпромторга, на грядущий год планируется выделить на автокредиты для покупки первого или семейного автомобиля 5 миллиардов рублей. Соответственно, можно прогнозировать, что средства по рассматриваемым программам закончатся еще быстрее, чем в 2021 году. Поэтому купить машину с компенсаций смогут только самые расторопные граждане".Кто может участвовать в программеТребования к участнику программы называет Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор":В каких регионах действуетПрограмма доступна жителям всех регионов России.Какой автомобиль можно приобрестиПолный список моделей, на которые распространяется программа, будет опубликован на сайте Минпромторга, как только продление субсидий на 2022 год вступит в силу.Алена Талаш объясняет, каким требованиям должен отвечать автомобиль:Если автомобиль произведен не в текущем году, а прошлом, то паспорт транспортного средства (ПТС) на него должен быть выдан не ранее 1 декабря. Напомним, с 1 июля 2020 года ПТС оформляется в виде электронного реестра, а не на бумаге.Роман Волкоморов советует дополнительно проверять у автодилеров, подходит ли конкретная модель для программу.В 2021 году необходимым критериям соответствовали:Пакет документовНеобходимые для участия в программе документы перечисляет Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК "АВТОDOM":"Также банки могут затребовать дополнительные документы. Например, финансовые учреждения могут заинтересовать стаж вождения, согласие супруга, доходы по месту работы", - комментирует Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр".Какие банки участвуют в программеПолный перечень банков, которые участвуют в программе, размещен на сайте Минпромторга, в списке указан 21 банк."Но фактически выдачей кредитов занимается только несколько. Например, ВТБ24, Уралсиб, Совкомбанк, Газпромбанк, Русфинансбанк", ― отмечает Алена Талаш.ОсобенностиОсобенности льготного автокредита зависят от условий каждого конкретного банка, его предоставляющего.КаскоГоспрограмма не требует оформлять каско на приобретенный по ней автомобиль, но такое условие может поставить банк, который дает займ. Некоторые банки допускают отказ от страховки, но при этом поднимают проценты по кредиту.Погашение досрочноУчастники программы "Первый автомобиль" могут досрочно погасить кредит начиная с первого месяца, если иное не прописано в договоре.ВыгодаЭто хорошая финансовая поддержка, и поэтому несмотря на целый ряд ограничений в программе "Первый автомобиль", она пользуется популярностью среди россиян, отмечает Анна Уткина.

https://ria.ru/20210723/avtomobil-1742454962.html

https://ria.ru/20211009/avtokredit-1753795250.html

https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html

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экономика, renault logan, kia rio, группа газ, авто, hyundai creta, россия