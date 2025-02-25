https://ria.ru/20250225/avtomobil-1762090465.html

Госпрограмма “Первый автомобиль” - 2025: условия, список банков и авто

Госпрограмма "Первый автомобиль" 2025: условия программы автокредита и список авто

Госпрограмма “Первый автомобиль” - 2025: условия, список банков и авто

Госпрограмма "Первый автомобиль" дает возможность взять автокредит со скидкой, если официально зарегистрированного транспортного средства у человека до этого не РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Госпрограмма "Первый автомобиль" дает возможность взять автокредит со скидкой, если официально зарегистрированного транспортного средства у человека до этого не было. Но есть ряд ограничений. Условия, которые нужно выполнить для покупки машины с господдержкой, действует ли программа в 2025 году, советы и прогнозы экспертов по покупке авто, — в материале РИА Новости.Госпрограмма "Первый автомобиль" в 2025 годуГосударственная программа льготного кредитования, ранее известная также под названием "Первый автомобиль", действует на основании постановления правительства от 16 апреля 2015 г. №364, а также Постановления Правительства РФ от 1 ноября 2023 г. N 1834 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364". Документ дает право физлицу увеличить первый взнос за счет субсидии из бюджета ― при определенных условиях. Срок действия программы продлен до 2026 года.Для чего нужна программа автокредита на первую машинуПо программе “Первый автомобиль” можно взять автокредит и получить скидку за счет бюджета ― 25 % для жителей Дальнего Востока и 20 % для остальных регионов, а также 35 % от стоимости электромобиля на всей территории РФ (однако размер такой скидки не должен превышать сумму в 925 000 рублей). Последний параметр был увеличен с 1 октября 2023 года.“Конкретные марки и модели автомобилей, участвующих в программе, необходимо уточнять у дилеров. Информация о банках опубликована на сайте Минпромторга России”, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.УсловияРанее главное условие программы было понятно уже из ее названия ― кредит мог взять только тот, на кого ранее не было зарегистрировано транспортное средство и кто до этого не оформлял банковские займы на автомобиль. Теперь же это условие не является самым главным, на первый план выходят другие критерии.Так, машина должна быть новой (2024-2025 годов выпуска) и собранной на территории России. Электромобили также включены в программу льготного кредитования. Остальные условия программы из года в год могут незначительно меняться (список моделей, банки-партнеры).“Максимальный срок кредита — 7 лет. Часть банков ограничивают 36 месяцами. То есть за машину нужно вернуть деньги за три года. Необходимо рассчитать свои финансовые возможности. Важно, что чем меньше срок кредита, тем выше ежемесячный платеж”, — отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Требования к участнику программы называет Марчел Кырлан, аналитик цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор":Участниками программы по обновленным правилам могут стать граждане, которые относятся к одной из следующих категорий:Программа доступна жителям всех регионов России.Сроки проведенияПрактическая реализация программы “Первый автомобиль” началась в 2017 году, а в 2023 году срок ее действия был продлен до 2026 года.В каких регионах действуетПрограмма доступна жителям всех регионов России, при этом соответствующие финансовые организации могут быть не везде.Преимущество условий для жителей Дальнего ВостокаЖители Дальнего Востока могут получить скидку 25%, в то время как для остальных регионов она составляет 20%. Для этого нужно иметь регистрацию в Дальневосточном федеральном округе.Банки, участвующие в акцииПолный перечень банков, которые участвуют в программе, размещают на сайте Минпромторга. В 2025 году в этот список входят:Список доступных автоПолный список моделей, на которые распространяется программа, публикуют на сайте Минпромторга.Если автомобиль произведен не в текущем году, а прошлом, то паспорт транспортного средства (ПТС) на него должен быть выдан не ранее 1 декабря. Напомним, что с 1 июля 2020 года ПТС оформляется в виде электронного документа, а не на бумаге.Эксперты советуют дополнительно проверять у автодилеров, подходит ли конкретная модель для программы.Как получить поддержку от государства на первый автомобильЧтобы участвовать в программе, необходимо собрать документы, обратиться к дилеру для подачи заявки и дождаться решения банка. Также следует заранее проверить кредитную историю.Необходимые документыНеобходимые для участия в программе документы перечисляет Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК "АВТОDOM":К этому перечню также стоит приложить и документы, которые послужат подтверждением того, что гражданин принадлежит к одной из категорий, имеющей право принять участие в программе (медработники, учителя, участники СВО, инвалиды).К потенциальному участнику программы свои требования также предъявляют банки: нужны хорошая кредитная история и справка с места работы либо декларация о доходах для индивидуальных предпринимателей."Также банки могут затребовать дополнительные документы. Например, финансовые учреждения могут заинтересовать стаж вождения, согласие супруга, доходы по месту работы", — комментирует Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр".Пошаговая инструкцияАлгоритм действий следующий:Также машину нужно поставить на учет в ГИБДД, при этом паспорт автомобиля передается на хранение в банк, где документ будет храниться до полного погашения кредита.Популярные вопросыДоцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих ответила на популярные вопросы читателей.Обязательно ли оформлять страховку на транспортное средство— На транспортное средство необходимо оформить страховку. Одним из условий программы “Первый автомобиль” является обязательное оформление договора залога и полиса КАСКО. Некоторые дилеры диктуют свои условия и могут навязывать дополнительные услуги (например, страхование жизни), от них можно отказаться.Можно ли воспользоваться скидками по нескольким программам— Поскольку программа распространяется на покупку только новых машин и при этом покупатель не должен в течение текущего года получать другие автокредиты, можно сделать вывод, что воспользоваться скидками сразу же по нескольким льготным программам нельзя: если заемщик подходит по критериям к нескольким программам, ему придется выбрать наиболее приемлемую для себя.Нужно ли платить налог при участии в программе— Участники программы получают дополнительный доход в виде государственной субсидии, однако с него не потребуется уплачивать НДФЛ: полученная выгода исключена из налогооблагаемых доходов физических лиц.Комментарий эксперта"Можно легко рассчитать максимально возможную выгоду. Скидка, как мы помним, составляет 20 % или 25 % от стоимости приобретаемого авто. Возьмем машину по максимальной стоимости, это 1,5 миллиона рублей. Получаем 300 тысяч и 375 тысяч рублей соответственно", — говорит Дмитрий Мольков.Это хорошая финансовая поддержка, и поэтому несмотря на целый ряд ограничений в программе, она пользуется популярностью среди россиян, отмечает Анна Уткина.Невыгодно для заемщика, как и в других видах кредитования, если банк навязывает дополнительные услуги. Например, различные страховки и собственные программы: страхование жизни и здоровья, помощь на дорогах. И тогда эффективная процентная ставка оказывается значительно выше, чем ранее заявленная. В этом случае может пропасть смысл участия в данной программе", — заключают эксперты.

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https://ria.ru/20250113/invalidnost-1758209667.html

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экономика, renault logan, kia rio, группа газ, авто, hyundai creta, россия