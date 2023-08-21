https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891293609.html

Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета - РИА Новости, 21.08.2023

Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета, сообщили... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:40

2023-08-21T14:40

2023-08-21T18:50

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. "Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию, Роман Курынин летел рейсом Сочи — Москва. Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца", — говорится в сообщении.Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в городскую больницу для дальнейшего лечения, уточнили в ведомстве. Курынин получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, долго работал практикующим врачом, отметили в пресс-службе. "Долг каждого сотрудника Росздравнадзора — контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, — принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни", — подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884246864.html

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здоровье - общество, москва, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм