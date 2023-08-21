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Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета - РИА Новости, 21.08.2023
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14:40 21.08.2023 (обновлено: 18:50 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891293609.html
Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета
Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета - РИА Новости, 21.08.2023
Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета
Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета, сообщили... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:40
2023-08-21T18:50
здоровье - общество
москва
волгоград
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
московская область (подмосковье)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. &quot;Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию, Роман Курынин летел рейсом Сочи — Москва. Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца&quot;, — говорится в сообщении.Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в городскую больницу для дальнейшего лечения, уточнили в ведомстве. Курынин получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, долго работал практикующим врачом, отметили в пресс-службе. &quot;Долг каждого сотрудника Росздравнадзора — контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, — принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни&quot;, — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230715/puteshestviya-1884246864.html
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здоровье - общество, москва, волгоград, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье), туризм, новости - туризм
Здоровье - Общество, Москва, Волгоград, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Московская область (Подмосковье), Туризм, Новости - Туризм
Глава московского Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Росздравнадзор подтвердил, что глава московского отделения спас стюардессу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полета, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
«

"Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию, Роман Курынин летел рейсом Сочи — Москва. Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца", — говорится в сообщении.

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Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в городскую больницу для дальнейшего лечения, уточнили в ведомстве.
Курынин получил высшее образование по специальности уролог-андролог в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, долго работал практикующим врачом, отметили в пресс-службе.
«

"Долг каждого сотрудника Росздравнадзора — контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни", — подчеркнули в ведомстве.

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