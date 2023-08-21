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Под Черниговом подожгли храм УПЦ
Под Черниговом подожгли храм УПЦ - РИА Новости, 21.08.2023
Под Черниговом подожгли храм УПЦ
Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области - причиной, возможно, стал поджог, сообщили на сайте УПЦ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:19
2023-08-21T13:19
2023-08-21T13:19
религия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области - причиной, возможно, стал поджог, сообщили на сайте УПЦ. "В ночь с 20 на 21 августа 2023 года в результате поджога сгорел Свято-Троицкий храм в селе Халявин Черниговского района Черниговской области", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном на ее сайте. Отмечается, что возгорание произошло не случайно. "О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных", - указано в сообщении. Пожар уничтожил колокольню, четыре современных колокола и старинный дореволюционный. Повреждена кровля храма на площади 80 квадратных метров, перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.
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ситуация вокруг упц, черниговская область, украина
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Черниговская область, Украина
Под Черниговом подожгли храм УПЦ
В Черниговской области подожгли Свято-Троицкий храм УПЦ
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
Свято-Троицкий храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сгорел в Черниговской области - причиной, возможно, стал поджог, сообщили на сайте
УПЦ.
"В ночь с 20 на 21 августа 2023 года в результате поджога сгорел Свято-Троицкий храм в селе Халявин Черниговского района Черниговской области", - говорится в сообщении УПЦ, опубликованном на ее сайте.
Отмечается, что возгорание произошло не случайно. "О поджоге свидетельствуют канистра с остатками бензина и предварительное заключение пожарных", - указано в сообщении.
Пожар уничтожил колокольню, четыре современных колокола и старинный дореволюционный. Повреждена кровля храма на площади 80 квадратных метров, перекрытия на площади 20 квадратных метров и конструктивные элементы стен.
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