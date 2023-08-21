https://ria.ru/20230821/karantin-1891353283.html

В приграничном район Брянской области ввели карантин по бешенству

В приграничном район Брянской области ввели карантин по бешенству - РИА Новости, 21.08.2023

В приграничном район Брянской области ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных введен в селе Сачковичи Климовского района Брянской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:03

2023-08-21T18:03

2023-08-21T18:03

происшествия

климовский район

брянская область

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Карантин по бешенству животных введен в селе Сачковичи Климовского района Брянской области, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте регионального правительства. "Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию домовладения, расположенного по адресу: Брянская область, Климовский муниципальный район, Сачковичское сельское поселение, с. Сачковичи", – следует из указа. Согласно документу, на территории населенного пункта запрещены проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или убойные пункты; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки. Также запрещено посещение территории эпизоотического очага посторонними лицами. Карантин направлен на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства, ограничительные мероприятия введены вплоть до принятия решения об их отмене, следует из указа. Как рассказала РИА Новости заместитель начальника Климовской межрайонной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Елена Максименко, домашнее животное (мелкий рогатый скот) было вынужденно забито при подозрении на бешенство после контакта с неизвестным животным. После подтверждения лабораторными исследованиями диагноза "бешенство" были проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия и установлен карантин.

https://ria.ru/20230814/chuma-1890076343.html

https://ria.ru/20230726/karantin-1886318997.html

климовский район

брянская область

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происшествия, климовский район, брянская область, здоровье - общество