https://ria.ru/20230821/eksportery-1891214005.html

Лучших экспортеров выбрали в Северо-Западном федеральном округе

Лучших экспортеров выбрали в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 21.08.2023

Лучших экспортеров выбрали в Северо-Западном федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Западном федеральном округе. По решению комиссии,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:43

2023-08-21T10:43

2023-08-21T11:59

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

василий осьмаков

сергей левин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Северо-Западном федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Основная задача Российского экспортного центра – открыть возможности глобальных рынков для каждой российской компании, стереть географические границы для российских товаров и услуг. Премия "Экспортер года" позволяет как показать потенциальным экспортерам, что в экспорте с помощью РЭЦ нет ничего сложного, так и простимулировать компании, уже занимающиеся экспортом, к покорению новых вершин. Предприятия Северо-Западного федерального округа каждый год приятно удивляют членов конкурсной комиссии своими решениями в области внешней торговли, и РЭЦ всегда готов оказать им и всем остальным отечественным экспортерам любое содействие", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Перед промышленностью Северо-Западного федерального округа очень остро стоял вопрос адаптации к новым условиям из-за ориентации в силу объективных причин на западные рынки. Отрадно, что предприятия региона не сбавили обороты, смогли расширить географию присутствия за счет новых рынков сбыта и увеличить экспортную выручку. Реагируя на запросы компаний, мы запустили также отдельные меры, направленные именно на поддержку экспорткров СЗФО и загрузку местных портов. Поздравляю победителей окружного этапа и желаю им успехов в дальнейшей экспортной деятельности", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков."Несмотря на непростые климатические условия, в Северо-Западном федеральном округе динамично развивается сельское хозяйство и растет объем поставок продукции АПК за рубеж. Наибольший экспортный вклад вносят продукция масложировой отрасли и пищевой и перерабатывающей промышленности, а также рыба и морепродукты. Самые высокие результаты по поставкам на мировой рынок демонстрируют Калининградская, Мурманская области и Санкт-Петербург. Премия "Экспортер года" позволяет нашим производителям расширить географию экспорта и открывает перед ними новые рынки сбыта", — отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках — важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидером округа по экспортным результатам стал Санкт-Петербург. Петербургские компании заняли больше всего призовых мест - 24."Развитие экспорта для нашего города исторически имеет важное значение. Петербург традиционно занимает первое место среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту. Высокие результаты петербургских компаний - это слаженная работа предпринимателей, региональных и федеральных органов власти. Росту доли экспортных поставок способствует система мер поддержки, содействие переориентации наших компаний на новые рынки. В региональной политике развития экспорта Санкт-Петербурга на период до 2025 года мы определили приоритетные направления. Выстраивая систему поддержки, мы реализуем модель взаимного дополнения мер, предоставляемых на федеральном и региональном уровне на всех этапах "жизненного пути экспортера",- отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.В этом году все компании, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его дочерняя организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь пятидесятикратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.Экспортером года в сфере промышленности среди малых и средних предприятий стало ООО "НПП "Машпроект", Санкт-Петербург. Компания экспортирует оборудование для контроля качества металлопродуктов (дефектоскопы). На втором месте АО "РИТВЕРЦ", Санкт-Петербург, оно экспортирует источники ионизирующего излучения. На третьем месте - ООО "СНДГруп", Санкт-Петербург. Экспортирует научно-производственную электротехнику (лабораторные источники питания, очистители, системы управления).Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ООО "Акватория", Санкт-Петербург. Экспортирует фильтры для воды и фильтрующие среды. Второе - ООО "Сплат глобал", Новгородская область. Экспортирует средства для гигиены полости рта и ухода за телом. Третье - АО "Монди СЛПК", Республика Коми. Экспортирует целлюлозно-бумажную продукцию."Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП - ООО "Парабола", Санкт-Петербург, экспортирует оборудование для упаковки и перемотки. Второе место у АО НПК "Механобр-техника", Санкт-Петербург. Экспортирует лабораторное и промышленное оборудование для переработки минерального и техногенного сырья. На третьем - ИП Саблин М. Ю., Санкт-Петербург. Экспортирует оборудование для цифровых типографий.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса заняло ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск", Мурманская область. Экспортирует замороженную, консервированную и прочую продукцию из рыбы. Второе место у ООО "ЛЕНЭКО", Санкт-Петербург, которое экспортирует отработанное растительное масло. Третье - у ООО "ЗИТРОН", Санкт-Петербург. Экспортирует корма для животных и птицы.Среди крупного бизнеса в этом виде экспорта первое место у ОАО "Великолукский мясокомбинат", Псковская область, которое экспортирует говядину и свинину.Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы) среди МСП стало ООО "Джаффа Джус", Санкт-Петербург. Экспортирует закуски и безалкогольные напитки (соки, воды). На втором месте ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка", Республика Карелия. Экспортирует крупы, готовые блюда и детское питание. Третье - ООО "Бейкери Продакшн", Ленинградская область. Экспортирует печенье и пряники.В этой же номинации у крупного бизнеса победило ООО "Пивоваренная компания "Балтика", Санкт-Петербург. Экспортирует пиво и газированные напитки. Второе место у ООО "Группа ЛАДОГА", Санкт-Петербург. Экспортирует алкогольные напитки.Экспортером года в сфере услуг у малого и среднего бизнеса стало ООО "БЭДФОРД ГРУПП СПБ", Санкт-Петербург. Оказывает услуги по перевозке и сопровождению грузов. Второе - ООО "Циркон Керамика", Санкт-Петербург. Оказывает услуги по поставкам диоксида циркония. Третье место у ООО "Нордлайн Логистика", Санкт-Петербург. Оказывает услуги в сфере логистики.Трейдером года среди малого и среднего бизнеса стало ООО "Лес-Инвест", Республика Коми. Экспортирует пиломатериалы. Второе - ООО "Максифуд", Калининградская область. Экспортирует консервированную, замороженную и прочую рыбную продукцию. На третьем месте ООО "Ленэкотрейд", Санкт-Петербург. Экспортирует буровое и газовое оборудование.Прорывом года у МСП стало ООО "Лес-Инвест", Республика Коми. Экспортирует пиломатериалы. Вторые - ООО "НПП "Машпроект", Санкт-Петербург. Экспортирует оборудование для контроля качества металлопродукции (дефектоскопы). На третьем месте ООО "ЛЕНЭКО", Санкт-Петербург. Экспортирует растительное масло.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса победило ООО "Акватория", Санкт-Петербург. Экспортирует фильтры для воды и фильтрующие среды. Второе место у ООО "Группа Ладога", Санкт-Петербург. Поставляет на экспорт алкогольные напитки. Третье - у ООО "ТД "Формат", Вологодская область. Экспортирует целлюлозно-бумажную продукцию.Лучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Юлия Яценко, учредитель и генеральный директор ООО "ЛенЭко" (Санкт-Петербург). Предприятие экспортирует отработанное растительное масло. Второй стала Ольга Квашенкина, генеральный директор ООО "СНДГрупп" (Санкт-Петербург). Компания экспортирует научно-производственную электротехнику (лабораторные источники питания, очистители, системы управления). Третья - Наталья Соколова, глава ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия). Компания экспортирует крупы, готовые блюда и детское питание.В крупном бизнесе в этой категории победила Ольга Кузьмина, генеральный директор ОАО "Великолукский мясокомбинат".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером у малого бизнеса стала Ирина Пономарева, индивидуальный предприниматель, руководитель компании MurmanskSnowflake (Мурманская область). Компания выпускает пищевой и сувенирный продукт северного хозяйства.В номинации "Ответственный экспортер ESG" в МСП победило ООО "Бейкери Продакшн", второе - ООО "ЛенЭко", третье - ООО "Циркон Керамика".У крупного бизнеса в этой номинации первое место у ООО "Пивоваренная компания "Балтика", второе - у ООО "Сплат глобал", третье место у ООО "ТД "Формат".В новой номинации для МСП "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" победил ИП Соболев В. С., Республика Карелия. Экспортирует сувенирную и косметическую продукцию из шунгита.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230818/rets-1890842310.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, василий осьмаков, сергей левин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия