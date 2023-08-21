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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике

БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике - РИА Новости, 21.08.2023

БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике

Пятнадцатый саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, Россию представит... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:00

2023-08-21T10:00

2023-08-21T10:00

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Пятнадцатый саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин примет участие во встрече в режиме видеоконференции. Кроме того, на форум приглашены главы 67 государств, включая 53 африканские, Бангладеш, Боливию, Индонезию и Иран.В 2022 году БРИКС объявил, что планирует расширение с целью стать более инклюзивным. Согласно заявлению главы МИД ЮАР Наледи Пандор, на сегодняшний день 23 страны официально выразили желание присоединиться к организации. В их числе Алжир, Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и Эфиопия. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие государства уже входят в БРИКС и подали заявки на членство, а также как растет доля участников группы в мировом ВВП.

юар

россия

китай

бразилия

индия

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