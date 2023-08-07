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Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023
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18:48 07.08.2023 (обновлено: 19:27 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/briks-1888714969.html
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила во время пресс-брифинга глава МИД ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:48
2023-08-07T19:27
юар
брикс
россия
йоханнесбург
китай
наледи пандор
мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)
сергей лавров
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила во время пресс-брифинга глава МИД ЮАР Наледи Пандор.&quot;Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС&quot;, — заявила дипломат.В числе этих государств оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.Наледи добавила, что высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили к тому времени не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.Сегодня БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В начале этого года председательство в организации получила Южно-Африканская Республика от КНР, оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.В июле офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил участвовать в формате видео-конференц-связи.
https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html
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юар
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йоханнесбург
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юар, брикс, россия, йоханнесбург, китай, наледи пандор, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, в мире, бразилия
ЮАР, БРИКС, Россия, Йоханнесбург, Китай, Наледи Пандор, Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в РФ и Белоруссии), Сергей Лавров, В мире, Бразилия
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор: лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила во время пресс-брифинга глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
«

"Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС", — заявила дипломат.

В числе этих государств оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.
Наледи добавила, что высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.
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Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.
Сегодня БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В начале этого года председательство в организации получила Южно-Африканская Республика от КНР, оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.
В июле офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил участвовать в формате видео-конференц-связи.
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