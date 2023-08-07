https://ria.ru/20230807/briks-1888714969.html

Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС

Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.08.2023

Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС

Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила во время пресс-брифинга глава МИД ЮАР Наледи Пандор. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:48

2023-08-07T18:48

2023-08-07T19:27

юар

брикс

россия

йоханнесбург

китай

наледи пандор

мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии)

сергей лавров

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила во время пресс-брифинга глава МИД ЮАР Наледи Пандор."Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС. И еще больше — неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС", — заявила дипломат.В числе этих государств оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам.Наледи добавила, что высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации, отстаивающей интересы стран Глобального Юга.В 2022 году БРИКС объявил, что расширит число стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили к тому времени не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все члены объединения приветствует расширение, но нужно определить модальности для принятия новых членов, этот вопрос должен решаться коллегиально.Сегодня БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В начале этого года председательство в организации получила Южно-Африканская Республика от КНР, оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.В июле офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин решил участвовать в формате видео-конференц-связи.

https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

юар

россия

йоханнесбург

китай

бразилия

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юар, брикс, россия, йоханнесбург, китай, наледи пандор, мзувукиле макетука (посол юар в рф и белоруссии), сергей лавров, в мире, бразилия