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Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны - РИА Новости, 07.08.2023
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16:10 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/briks-1888676813.html
Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны
Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны - РИА Новости, 07.08.2023
Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны
Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T16:10
2023-08-07T16:10
в мире
африка
россия
юар
наледи пандор
сирил рамафоса
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный момент 34 страны подтвердили свое участие, заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор в ходе речи, которая транслировалась в YouTube. "Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"... На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран", - заявила Пандор. Она отметила, что на мероприятия были также приглашены генсек ООН и представители других организаций. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html
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в мире, африка, россия, юар, наледи пандор, сирил рамафоса, сергей лавров, брикс
В мире, Африка, Россия, ЮАР, Наледи Пандор, Сирил Рамафоса, Сергей Лавров, БРИКС
Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны

Глава ЮАР Рамафоса пригласил на встречи на саммите БРИКС лидеров 67 стран Африки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный момент 34 страны подтвердили свое участие, заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор в ходе речи, которая транслировалась в YouTube.
"Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"... На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран", - заявила Пандор.
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Она отметила, что на мероприятия были также приглашены генсек ООН и представители других организаций.
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.
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