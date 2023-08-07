https://ria.ru/20230807/briks-1888676813.html

Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны

Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны - РИА Новости, 07.08.2023

Участие во встречах на саммите БРИКС подтвердили 34 страны

Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:10

2023-08-07T16:10

2023-08-07T16:10

в мире

африка

россия

юар

наледи пандор

сирил рамафоса

сергей лавров

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и "глобального Юга", а также 20 представителей организаций, на данный момент 34 страны подтвердили свое участие, заявила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор в ходе речи, которая транслировалась в YouTube. "Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов БРИКС и Африки и диалоги "БРИКС плюс". Лидеры со всех континентов и регионов "глобального Юга"... На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран", - заявила Пандор. Она отметила, что на мероприятия были также приглашены генсек ООН и представители других организаций. На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230807/makron-1888674634.html

https://ria.ru/20230803/briks-1888039029.html

африка

россия

юар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, африка, россия, юар, наледи пандор, сирил рамафоса, сергей лавров, брикс