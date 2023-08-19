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Югу России спрогнозировали турецкую жару - РИА Новости, 19.08.2023
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03:33 19.08.2023 (обновлено: 08:37 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960807.html
Югу России спрогнозировали турецкую жару
Югу России спрогнозировали турецкую жару - РИА Новости, 19.08.2023
Югу России спрогнозировали турецкую жару
В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется 33-39 градусов жары в ближайшие дни, такая погода соответствует климату на юге... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T03:33
2023-08-19T08:37
общество
россия
северо-кавказский федеральный округ
турция
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется 33-39 градусов жары в ближайшие дни, такая погода соответствует климату на юге Турции, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции", - сказал Вильфанд. По его словам, аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.
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россия
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общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, турция, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Турция, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Югу России спрогнозировали турецкую жару

Вильфанд спрогнозировал на юге России жару как в Турции

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на пляже в Сочи
Люди гуляют на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется 33-39 градусов жары в ближайшие дни, такая погода соответствует климату на юге Турции, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции", - сказал Вильфанд.
По его словам, аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.
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ОбществоРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округТурцияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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