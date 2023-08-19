https://ria.ru/20230819/pogoda-1890960807.html

Югу России спрогнозировали турецкую жару

Югу России спрогнозировали турецкую жару - РИА Новости, 19.08.2023

Югу России спрогнозировали турецкую жару

В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется 33-39 градусов жары в ближайшие дни, такая погода соответствует климату на юге... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T03:33

2023-08-19T03:33

2023-08-19T08:37

общество

россия

северо-кавказский федеральный округ

турция

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов прогнозируется 33-39 градусов жары в ближайшие дни, такая погода соответствует климату на юге Турции, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Температура на 4-6 градусов выше нормы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах… Везде температура от 33 до 39 градусов. Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции", - сказал Вильфанд. По его словам, аномальная жара прогнозируется в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, в Калмыкии и во всех республиках Северного Кавказа.

https://ria.ru/20230819/sezon-1890960651.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

турция

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общество, россия, северо-кавказский федеральный округ, турция, роман вильфанд, гидрометцентр