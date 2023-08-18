https://ria.ru/20230818/zmeya-1890869708.html

В Ленинградской области девочка попала в реанимацию после укуса змеи

В Ленинградской области девочка попала в реанимацию после укуса змеи - РИА Новости, 18.08.2023

В Ленинградской области девочка попала в реанимацию после укуса змеи

Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи в Ленинградской области, сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:51

2023-08-18T15:51

2023-08-18T16:33

происшествия

ленинградская область

кировский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Четырехлетняя девочка попала в реанимацию после укуса змеи в Ленинградской области, сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в Telegram-канале. "В Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург) из Кировского района Ленинградской области доставлена 4-летняя девочка, пострадавшая от укуса змеи. Ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации", - говорится в сообщении. По данным Городской станции скорой медицинской помощи, за прошлый год в Петербурге пострадали от укусов змей 24 человека, из них два ребенка. В этом году пострадавших уже 26 человек, из них шестеро детей. Отмечается, что в Детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова в Петербурге поступило в этом году пять детей после укусов змей, при этом все прошли через реанимационные отделения. Смертельных случаев не зарегистрировано.

https://ria.ru/20230728/zmeya-1886952605.html

ленинградская область

кировский район

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происшествия, ленинградская область, кировский район