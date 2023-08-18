Россиянам рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника
Врач: рюкзак школьника должен весить до 1,5 кг и иметь ортопедическую спинку
Выбор рюкзака для школьника на ярмарке. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Портфель школьника должен иметь ортопедическую спинку, и его вес вместе с содержимым не должен превышать 1,5 килограмма, рассказал на сайте Минздрава Подмосковья главный детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.
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"Важно, чтобы общий вес рюкзака и содержимого не превышал 1,5 килограмма. Ортопедическая спинка крайне важна для учеников именно начальных классов, так как мышечный корсет ещё не сформирован. Очень важно, чтобы между спинкой портфеля и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Благодаря чему ребёнок будет чувствовать себя комфортно и не будет потеть", - сказал Григорьев.
По словам эксперта, лямки для рюкзака должны быть широкими, не натирать и не сваливаться. Застежка-перетяжка на груди поможет перераспределить нагрузку. Важно также следить, чтобы ребенок не носил ранец на одном плече, так как это неправильно распределяет нагрузку на скелет и может привести к проблемам с осанкой.
"Ребёнку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак. Примерьте изделие перед покупкой с чем-то тяжелым внутри, подтяните ремни по спинке и послушайте отзыв ребенка. Вдруг ему где-то давит или натирает. Ранец должен быть соразмерен росту и комплекции ребенка, то есть не выше плеч и не висеть до коленок", - отметил Григорьев.