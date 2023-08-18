https://ria.ru/20230818/lama-1890898411.html

Глава буддистов рассказал об одной особенности "нетленного ламы" из Бурятии

Глава буддистов рассказал об одной особенности "нетленного ламы" из Бурятии - РИА Новости, 18.08.2023

Глава буддистов рассказал об одной особенности "нетленного ламы" из Бурятии

XII Пандито Хамбо лама (духовный лидер буддистов России) Даши Доржо Этигэлов оставил нетленным свое тело, чтобы помогать верующим, "сознание и разум"... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:00

2023-08-18T17:00

2023-08-18T17:00

религия

справки

россия

дамба аюшеев

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УЛАН-УДЭ, 18 авг - РИА Новости, Ольга Липич. XII Пандито Хамбо лама (духовный лидер буддистов России) Даши Доржо Этигэлов оставил нетленным свое тело, чтобы помогать верующим, "сознание и разум" поддерживают температуру его тела на 2-3 градуса выше температуры окружающей среды, сообщил возглавляющий ныне Буддийскую традиционную сангху России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли - и обнаружили тело ламы в нетленном состоянии. Проводившиеся до 2005 года научные изыскания объяснения этому феномену не дали. Нетленное тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Буддисты Бурятии и многочисленные паломники со всего мира почитают его как святыню. Около ста участников первого международного буддийского форума из 14 стран мира поклонились нетленному телу Этигэлова в пятницу в Иволгинском дацане в Бурятии. Затем глава Буддийской традиционной сангхи России открыл в расположенном на территории дацана Буддийского университета в рамках форума конференцию "Феномен XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова"."Наш великий учитель вернулся к нам. Многие думают, что Хамбо лама Этигэлов оставил нам свое тело, чтобы нам было хорошо... Остался, чтобы нам помогать", - сказал Хамбо лама Аюшеев в пятницу в Иволгинском дацане. По словам ламы Аюшеева, Будда Шакьямуни ушел, а Будду Будущего Майтрейю ждать еще две тысячи лет – "надо заполнять вакуум", что и сделал Хамбо лама Этигэлов. Аюшеев сообщил, что температура тела Хамбо ламы Этигэлова на 2-3 градуса выше температуры окружающей среды, "потому что в нем есть энергия". Ее ему дают "сознание и разум", уверен Аюшеев. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" проходит в Бурятии 17-19 августа. В нем участвуют десятки видных представителей буддийского духовенства, государственные деятели, ученых из разных стран мира, в истории и современной жизни которых значительную роль играет буддизм. Основная цель форума - всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийского образования и культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Организаторами форума выступают Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда "Росконгресс". В Иволгинском дацане в рамках форума открылась конференция "Феномен XII Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова".

https://ria.ru/20230809/lama-1889025098.html

https://ria.ru/20230817/forum-1890673885.html

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справки, россия, дамба аюшеев