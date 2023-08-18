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Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе - РИА Новости, 18.08.2023
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Ставропольский край
 
21:03 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/konkurs-1890938088.html
Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе
Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе - РИА Новости, 18.08.2023
Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе
Более 50 иностранных участников приехали на международный конкурс-премию уличной культуры "Кардо" в Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:03
2023-08-18T21:03
ставропольский край
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владимир владимиров
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 50 иностранных участников приехали на международный конкурс-премию уличной культуры "Кардо" в Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края. Единственный в мире международный конкурс-премия уличной культуры и спорта, открывшийся накануне в Ставрополе, собрал участников более, чем из 80 регионов России, а также представителей двух десятков стран из трех континентов. Среди конкурсантов и судей "Кардо" - свыше 50 граждан Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, молодежь мира разговаривает на одном языке, невзирая на санкции. Молодых людей объединяет творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам, а проходящий в Ставрополье конкурс подтверждает это. "Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. Открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи", - сказал Владимиров. По информации пресс-службы, "Кардо" - это первый и единственный в мире международный конкурс-премия, основной целью которого является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В текущем году его проводят в шестой раз. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в десяти номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Кроме того, конкурсанты поучаствуют в работе образовательных и альтернативных площадок. Программа "Кардо" в Ставрополе продлится до 20 августа. Поддержка проведения конкурса-премии оказывается, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Молодежная политика".
https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html
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ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, россия
Ставропольский край, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия
Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе

Свыше 50 иностранных участников приехали на конкурс "Кардо" в Ставрополе

© РИА Новости / Дмитрий Степанов | Перейти в медиабанкСтаврополь
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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Ставрополь. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Более 50 иностранных участников приехали на международный конкурс-премию уличной культуры "Кардо" в Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края.
Единственный в мире международный конкурс-премия уличной культуры и спорта, открывшийся накануне в Ставрополе, собрал участников более, чем из 80 регионов России, а также представителей двух десятков стран из трех континентов.
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Среди конкурсантов и судей "Кардо" - свыше 50 граждан Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Германии, Греции, Ирака, Ирана, Казахстана, Китая, Коста-Рики, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Мексики, Молдовы, Таджикистана, Франции, ЮАР, Южной Кореи и Японии.
Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, молодежь мира разговаривает на одном языке, невзирая на санкции. Молодых людей объединяет творчество, спортивный дух, стремление к новым вершинам, а проходящий в Ставрополье конкурс подтверждает это.
"Единение молодежи помогает разрушать стены, которые пытаются искусственно возвести вокруг нашей страны. Открывая путь молодежной инициативе, мы показываем, что открыты для всех, кто несет к нам талант, мастерство и новые творческие идеи", - сказал Владимиров.
По информации пресс-службы, "Кардо" - это первый и единственный в мире международный конкурс-премия, основной целью которого является развитие и поддержка уличной культуры и спорта. В текущем году его проводят в шестой раз. Гранд-финал конкурса в Ставрополе определит лучших в десяти номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. Кроме того, конкурсанты поучаствуют в работе образовательных и альтернативных площадок.
Программа "Кардо" в Ставрополе продлится до 20 августа. Поддержка проведения конкурса-премии оказывается, в том числе, в рамках краевой госпрограммы "Молодежная политика".
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