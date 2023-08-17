https://ria.ru/20230817/shturm-1890704186.html

МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной

МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной - РИА Новости, 17.08.2023

МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной

Штурм представителями властей Украины Киево-Печерской лавры является нарушением фундаментальных прав человека и целого ряда международно-правовых документов,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:09

2023-08-17T20:09

2023-08-17T20:30

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Штурм представителями властей Украины Киево-Печерской лавры является нарушением фундаментальных прав человека и целого ряда международно-правовых документов, Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам, заявили в МИД России.Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, начали штурм помещений. Во вторник Союз православных журналистов сообщил, что с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами."Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится (Владимир) Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве подчеркнули, что эти действия Киева являются еще одним шагом в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь."Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"* (запрещенное в России террористическое объединение - ред.)", - говорится в заявлении МИД РФ.В заявлении российского МИД также говорится, что цель нарушения прав верующих властями Украины заключается в том, чтобы "подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры"."Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", - заявили в МИД России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html

https://ria.ru/20230807/patriarkh-1888738599.html

https://ria.ru/20230731/kiev-1886963321.html

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россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киев