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МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной - РИА Новости, 17.08.2023
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Религия
 
20:09 17.08.2023 (обновлено: 20:30 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/shturm-1890704186.html
МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной
МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной - РИА Новости, 17.08.2023
МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной
Штурм представителями властей Украины Киево-Печерской лавры является нарушением фундаментальных прав человека и целого ряда международно-правовых документов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:09
2023-08-17T20:30
религия
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
киев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Штурм представителями властей Украины Киево-Печерской лавры является нарушением фундаментальных прав человека и целого ряда международно-правовых документов, Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам, заявили в МИД России.Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, начали штурм помещений. Во вторник Союз православных журналистов сообщил, что с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами."Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится (Владимир) Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве подчеркнули, что эти действия Киева являются еще одним шагом в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь."Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"* (запрещенное в России террористическое объединение - ред.)", - говорится в заявлении МИД РФ.В заявлении российского МИД также говорится, что цель нарушения прав верующих властями Украины заключается в том, чтобы "подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры"."Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", - заявили в МИД России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889009980.html
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россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киев
Религия, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев
МИД России прокомментировал штурм Киево-Печерской лавры Украиной

МИД России назвал штурм Киево-Печерской лавры Украиной нарушением прав человека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрапезный храм Киево-Печерской лавры
Трапезный храм Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Трапезный храм Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Штурм представителями властей Украины Киево-Печерской лавры является нарушением фундаментальных прав человека и целого ряда международно-правовых документов, Россия призывает отменить блокаду обители и не допустить насилия по отношению к верующим и монахам, заявили в МИД России.
Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сотрудники полиции оцепили три корпуса Киево-Печерской лавры, где живут паломники и часть братии, начали штурм помещений. Во вторник Союз православных журналистов сообщил, что с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры срезали замки, внутрь зашла полиция с автоматами.
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"Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится (Владимир) Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве подчеркнули, что эти действия Киева являются еще одним шагом в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь.
"Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями как неонацистский батальон "Азов"* (запрещенное в России террористическое объединение - ред.)", - говорится в заявлении МИД РФ.
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В заявлении российского МИД также говорится, что цель нарушения прав верующих властями Украины заключается в том, чтобы "подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры".
"Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", - заявили в МИД России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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