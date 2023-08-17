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Во Владимире 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023
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16:58 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/shaurma-1890667271.html
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:58
2023-08-17T16:58
происшествия
владимир
владимирская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир", - говорится в сообщении. По предварительной информации, все отравившиеся ели шаурму. Специалисты ведомства выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. В свою очередь прокуратура региона отмечает, что речь идет о возможном пищевом отравлении "жителей города после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания". Ведомство проводит проверку совместно с управлением Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
владимир
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происшествия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владимир, Владимирская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Роспотребнадзор выясняет, как 17 человек во Владимире отравились шаурмой

© Fotolia / sarymsakov.comКебаб
Кебаб - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Fotolia / sarymsakov.com
Кебаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир", - говорится в сообщении. По предварительной информации, все отравившиеся ели шаурму. Специалисты ведомства выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.
В свою очередь прокуратура региона отмечает, что речь идет о возможном пищевом отравлении "жителей города после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания". Ведомство проводит проверку совместно с управлением Роспотребнадзора.
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ПроисшествияВладимирВладимирская областьЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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