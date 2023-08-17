https://ria.ru/20230817/shaurma-1890667271.html
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:58
2023-08-17T16:58
2023-08-17T16:58
происшествия
владимир
владимирская область
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:541:4906:3301_1920x0_80_0_0_4f320f61f53eb9963d2612ff4300cac8.jpg
РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир", - говорится в сообщении. По предварительной информации, все отравившиеся ели шаурму. Специалисты ведомства выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. В свою очередь прокуратура региона отмечает, что речь идет о возможном пищевом отравлении "жителей города после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания". Ведомство проводит проверку совместно с управлением Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:81:4906:3761_1920x0_80_0_0_3832d2818dcde27d24cb0d05522d6390.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Владимир, Владимирская область, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Роспотребнадзор выясняет, как 17 человек во Владимире отравились шаурмой