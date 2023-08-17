https://ria.ru/20230817/shaurma-1890667271.html

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 17.08.2023

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:58

2023-08-17T16:58

2023-08-17T16:58

происшествия

владимир

владимирская область

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:541:4906:3301_1920x0_80_0_0_4f320f61f53eb9963d2612ff4300cac8.jpg

РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическое расследование начато во Владимире из-за острой кишечной инфекции у 17 посетителей пунктов общественного питания с шаурмой, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания в городе Владимир", - говорится в сообщении. По предварительной информации, все отравившиеся ели шаурму. Специалисты ведомства выехали на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. В свою очередь прокуратура региона отмечает, что речь идет о возможном пищевом отравлении "жителей города после употребления в пищу шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания". Ведомство проводит проверку совместно с управлением Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html

владимир

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владимир, владимирская область, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)