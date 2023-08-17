Рейтинг@Mail.ru
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:20 17.08.2023 (обновлено: 13:21 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской - РИА Новости, 17.08.2023
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
СБУ сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:20
2023-08-17T13:21
религия
украина
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Пятнадцатого августа представители СБУ пришли к Кохановской с обыском, ее подозревают в оправдании российской военной операции. Затем правозащитница сообщила, что ей продлили домашний арест еще на два месяца. "СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что Кохановской предъявлено обвинение по статье "изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта". Мера пресечения избирается, однако утверждается, что ей грозит тюремное заключение с конфискацией имущества. Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской

СБУ обвиила защитницу Киево-Печерской лавры Кохановскую в религиозной вражде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Пятнадцатого августа представители СБУ пришли к Кохановской с обыском, ее подозревают в оправдании российской военной операции. Затем правозащитница сообщила, что ей продлили домашний арест еще на два месяца.
«
"СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что Кохановской предъявлено обвинение по статье "изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта". Мера пресечения избирается, однако утверждается, что ей грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
"Все решится в считанные дни". Киев начал новый "контрнаступ"
16 августа, 08:00
 
РелигияУкраинаСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала