https://ria.ru/20230817/lavra-1890604100.html
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской - РИА Новости, 17.08.2023
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
СБУ сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:20
2023-08-17T13:20
2023-08-17T13:21
религия
украина
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Пятнадцатого августа представители СБУ пришли к Кохановской с обыском, ее подозревают в оправдании российской военной операции. Затем правозащитница сообщила, что ей продлили домашний арест еще на два месяца. "СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении спецслужбы. Отмечается, что Кохановской предъявлено обвинение по статье "изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта". Мера пресечения избирается, однако утверждается, что ей грозит тюремное заключение с конфискацией имущества. Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской
СБУ обвиила защитницу Киево-Печерской лавры Кохановскую в религиозной вражде
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости.
СБУ сообщила в Telegram-канале
, что предъявила обвинение в разжигании религиозной вражды правозащитнице Виктории Кохановской, которая во время протестов возле Киево-Печерской лавры выступала в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Пятнадцатого августа представители СБУ пришли к Кохановской с обыском, ее подозревают в оправдании российской военной операции. Затем правозащитница сообщила, что ей продлили домашний арест еще на два месяца.
«
"СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре", - говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что Кохановской предъявлено обвинение по статье "изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины выражено в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта". Мера пресечения избирается, однако утверждается, что ей грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
Украинские полицейские 19 апреля похитили Кохановскую во время прямого эфира у стен монастыря, заявив о ее задержании. Решением суда 21 апреля она был отправлена под домашний арест с ношением электронного браслета. Ей предъявили подозрение по статье 161 УК Украины за "умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". 15 июня Кохановской продлили домашний арест на 2 месяца, после чего 29 июня апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил требование носить электронный браслет.
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