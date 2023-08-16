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При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом

При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом - РИА Новости, 16.08.2023

При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом

Взрыв в Махачкале полностью снес один дом, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:20

2023-08-16T13:20

2023-08-16T13:20

происшествия

махачкала

сергей меликов

чп на азс в махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв в Махачкале полностью снес один дом, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Ранее в среду он сообщил журналистам, что повреждены были более 400 строений, большая часть из них – жилые дома "Одного дома просто нет. Другие дома в зависимости от близости к эпицентру взрыва пострадали в большей или меньшей степени: от различного рода разрушений до выбитых стекол", – сказал Меликов. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

махачкала

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, республика дагестан