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При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом
При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом - РИА Новости, 16.08.2023
При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом
Взрыв в Махачкале полностью снес один дом, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:20
2023-08-16T13:20
2023-08-16T13:20
происшествия
махачкала
сергей меликов
чп на азс в махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв в Махачкале полностью снес один дом, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Ранее в среду он сообщил журналистам, что повреждены были более 400 строений, большая часть из них – жилые дома "Одного дома просто нет. Другие дома в зависимости от близости к эпицентру взрыва пострадали в большей или меньшей степени: от различного рода разрушений до выбитых стекол", – сказал Меликов. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, чп на азс в махачкале, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан
При взрыве в Махачкале полностью снесло один дом
Меликов: взрыв на АЗС в Махачкале полностью снес один дом
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Взрыв в Махачкале полностью снес один дом, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
Ранее в среду он сообщил журналистам, что повреждены были более 400 строений, большая часть из них – жилые дома
"Одного дома просто нет. Другие дома в зависимости от близости к эпицентру взрыва пострадали в большей или меньшей степени: от различного рода разрушений до выбитых стекол", – сказал Меликов.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9