https://ria.ru/20230816/postavki-1890512588.html

Санкции влияют на поставки в Нигер продуктов питания, заявили в ООН

Санкции влияют на поставки в Нигер продуктов питания, заявили в ООН - РИА Новости, 16.08.2023

Санкции влияют на поставки в Нигер продуктов питания, заявили в ООН

Санкции и закрытие границ влияют на поставки в Нигер жизненно важных продуктов питания и медикаментов, следует из заявления Всемирной продовольственной... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T23:40

2023-08-16T23:40

2023-08-16T23:41

в мире

нигер

мохамед базум

оон

западная африка

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Санкции и закрытие границ влияют на поставки в Нигер жизненно важных продуктов питания и медикаментов, следует из заявления Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. "Санкции и закрытие границ существенно сказываются на поставках в Нигер жизненно важных продуктов питания и медикаментов. ВПП выражает серьезную обеспокоенность в связи с последствиями, в частности, риском того, что рост цен приведет к тому, что основные продукты питания станут еще более недоступными для людей, и без того находящихся в тяжелом положении", - говорится в заявлении ВПП. Как отмечается, за первую неделю августа сотрудники ВПП доставили жизненно важные продукты питания 140 тысячам человек в Нигере, а также оказали необходимую помощь 74 тысячам детей, страдающих от недоедания. По данным ВПП, по меньшей мере 3,3 миллиона человек - 13% населения Нигера испытывают острую нехватку продовольствия. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230816/niger-1890438385.html

https://ria.ru/20230816/niger-1890395319.html

нигер

западная африка

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в мире, нигер, мохамед базум, оон, западная африка, здоровье - общество