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Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х - РИА Новости, 16.08.2023
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17:49 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/koronavirus-1890457703.html
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х - РИА Новости, 16.08.2023
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:49
2023-08-16T17:49
общество
здоровье - общество
дания
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о выявлении нового варианта коронавируса ВА.Х в Дании, после чего учёные Великобритании допустили введение новых коронавирусных ограничений из-за данного штамма. "В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен",- говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, дания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, великобритания
Общество, Здоровье - Общество, Дания, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Великобритания
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х

Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о выявлении нового варианта коронавируса ВА.Х в Дании, после чего учёные Великобритании допустили введение новых коронавирусных ограничений из-за данного штамма.
«
"В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен",- говорится в сообщении.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоДанияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Великобритания
 
 
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