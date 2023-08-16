https://ria.ru/20230816/koronavirus-1890457703.html

Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х

Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х - РИА Новости, 16.08.2023

Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х

Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T17:49

2023-08-16T17:49

2023-08-16T17:49

общество

здоровье - общество

дания

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о выявлении нового варианта коронавируса ВА.Х в Дании, после чего учёные Великобритании допустили введение новых коронавирусных ограничений из-за данного штамма. "В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html

дания

россия

великобритания

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, дания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, великобритания