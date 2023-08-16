https://ria.ru/20230816/koronavirus-1890457703.html
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х - РИА Новости, 16.08.2023
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:49
2023-08-16T17:49
2023-08-16T17:49
общество
здоровье - общество
дания
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
великобритания
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новый вариант коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация о выявлении нового варианта коронавируса ВА.Х в Дании, после чего учёные Великобритании допустили введение новых коронавирусных ограничений из-за данного штамма. "В настоящее время на территории РФ новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, дания, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, великобритания
Общество, Здоровье - Общество, Дания, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Великобритания
Роспотребнадзор заявил, что в России нет нового штамма коронавируса ВА.Х
Роспотребнадзор: новый штамм коронавируса ВА.Х на территории России не обнаружен