https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса

Коронавирус 2023: новые штаммы, симптомы, статистика COVID-19

Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса

Коронавирус — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:30

2023-09-14T18:30

2023-09-14T18:30

общество

россия

москва

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Коронавирус — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19, однако в августе заболеваемость снова начала расти. О том, какие признаки и симптомы указывают на болезнь, насколько опасны новые штаммы вируса для взрослых и детей, нужна ли вакцинация, а также статистика числа заболевших в России и мире, — в материале РИА Новости.Коронавирус в 2023 годуВ конце августа ВОЗ предупредила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире. Так, число инфицированных с 24 июля по 20 августа текущего года выросло на 63%, увеличилось также количество госпитализаций. При этом зарегистрированные случаи не полностью отражают уровень инфицирования — за последнее время значительно сократились объемы тестирования на COVID-19.Кроме этого, коронавирус продолжает мутировать, что привело к появлению новых штаммов — “эриса” и пиролы”, которые могут оказаться опаснее и агрессивнее, предыдущих.“Одна из причин всплеска заболеваемости коронавирусом — возвращение людей из отпусков, которые они провели в других странах. По данным ВОЗ, в Южной Корее, Италии, США, Великобритании, Австралии и Сингапуре сейчас отмечается резкий скачок коронавирусной инфекции. До России эти “волны” добираются примерно через две недели после их старта в мире. Другая причина: в начале осени во многих регионах нашей страны уже существенно холодает. Иммунитет людей снижается, поэтому и заболевших становится все больше и больше”, — объяснила Ольга Уланкин, врач-эксперт лаборатории “Гемотест”.Эксперты также отмечают, что COVID-19 приобрел черты сезонного заболевания.СимптомыПо данным “Стопкоронавирус.рф”, симптомы коронавируса схожи с признаками других инфекций, маскируются под ОРВИ или грипп, поэтому точно установить диагноз можно лишь с помощью лабораторных анализов.Начальные и основные симптомы коронавирусаИнкубационный период SARS-CoV-2 составляет от 2 до 14 дней, поэтому симптомы появляются не сразу после заражения. На начальных этапах при легком течении болезни у человека возникают слабость и повышенная утомляемость, затем добавляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель, может подниматься температура.Другие распространенные симптомы вируса:При среднетяжелом и тяжелом течении болезни у больного затрудняется дыхание, наблюдается боль в грудной клетке, спутанность сознания, а высокая температура может не спадать даже при приеме жаропонижающих. В таком случае необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.Редкие симптомы коронавирусаРедко, но коронавирус может сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей, если при попадании вируса в верхние дыхательные пути есть косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта.Другие редкие симптомы COVID-19:У аллергиков, а также при заражении “омикроном” в тяжелой форме бывали случаи, когда у больных возникала сыпь — это говорит о том, что инфекция распространяется по всему организму.Новые штаммы и их особенностиГенеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил на пресс-брифинге, что несмотря на формирование популяционного иммунитета коронавирус продолжает циркулировать во всех странах мира и постоянно изменяется, хотя случаев тяжелого течения и смерти от болезни действительно стало меньше. Так, в октябре 2022 года ученые выявили новый вариант омикрон-штамма COVID-19 под названием “кракен”. В 2023 году появился EG.5 “эрис”, а также вариант BA.2.86 "пирола”.“Штамм EG.5, на долю которого в августе пришлось 26,1% случаев заболевания, достаточно виральный, то есть заразный. При этом у большинства заразившихся болезнь проходит в легкой форме — боль в горле, кашель и насморк длятся всего несколько дней. Схожие симптомы и у штамма “пирола””, — рассказала Ольга Уланкина.КракенПри заражении “кракеном” болезнь зачастую протекает бессимптомно или в легкой форме, зато вирус гораздо более заразен и более устойчив к иммунному ответу организма. При этом подвид “омикрона” имеет с ним схожие симптомы и по клиническим проявлениям мало чем отличается от гриппа и ОРВИ. Чаще всего у больных отмечается слабость, небольшое повышение температуры, кашель, насморк и т.д.ЭрисВ сентябре “эрис” выявили уже в 57 странах, поэтому ВОЗ включила его в список "вариантов, вызывающих интерес” из-за быстрого распространения по миру. Сейчас эксперты наблюдают устойчивый рост заболеваемости штаммом EG.5, что объясняется его способностью избегать антител, выработанных после вакцинации или болезни. В России “эрис” пока не распространился широко, но в Роспотребнадзоре отметили, что есть риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19.“Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям”, — говорится в сообщении ведомства.ПиролаО штамме “пирола” впервые стало известно в июле этого года, но вирус уже успели обнаружить в более чем десяти странах. От других вариантов коронавируса он отличается наибольшим количеством мутаций в спайк-белках, произошедших в короткий срок. Это делает “пиролу” самым заразным из всех циркулирующих сейчас штаммов COVID-19, он также способен обходить иммунитет после вакцинации или ранее перенесенной болезни. В то же время нельзя с точностью сказать, насколько снизится эффективность вакцин против этого штамма из-за недостатка исследовательских данных.Чем опасны новые штаммыПока ученые не обнаружили специфических симптомов, характерных только для новых штаммов, при этом они более заразны, а значит быстрее распространяются. Опасения вызывает тот факт, что вариант “пирола” способен обходить иммунитет после вакцинации или ранее перенесенной болезни, делая антитела мало эффективными. Несмотря на это, научные данные о новых штаммах слишком ограничены, чтобы сделать однозначные выводы о влиянии вируса на человека.“Сейчас в ВОЗ не зарегистрировано ни одного случая смерти от “пиролы”. Однако не стоит забывать, что люди со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические патологии, ожирение, астма, могут переносить болезнь в тяжелой форме”, — отметила Ольга Уланкина.Лечение и вакцинацияПри легкой форме коронавируса его лечат на дому под контролем терапевта, который назначает симптоматическую, противовирусную и иммуномодулирующую терапию. Например, жаропонижающие, противокашлевые препараты, препараты интерферона, спреи от насморка, средства от боли в горле и т.д.При среднетяжелом течении терапевт может прописать кроверазжижающие лекарства, а если есть признаки бактериальной инфекции — антибиотики. Если у больного появились тревожные симптомы, и состояние резко ухудшается, то необходима госпитализация в стационар.Специалисты подчеркивают, что прививка все еще остается эффективным способом профилактики коронавируса, особенно тяжелого течения болезни и летального исхода. Сейчас вакцинация от COVID-19 входит национальный календарь профилактических прививок. При этом решение о необходимости массовой вакцинации принимает каждый регион самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации. По словам врача-эпидемиолога Николая Дубинина, сейчас самая распространенная вакцина — назальная, которую можно рекомендовать и в этом сезоне.Приоритетные группы вакцинацииВ первую очередь прививку следует делать тем, кто находится в группе риска, не болел коронавирусом и не прививался ранее. К уязвимой категории также относятся люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, первичные или вторичные иммунодефициты, аутоиммунные и онкологические болезни. Также вакцинация показана молодым людям с ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями, беременным и медицинским работникам.Статистика заболеваемостиЗа последний месяц число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось как в мире, так и в России. Сбором статистических данных в мире занимается ВОЗ, а в нашей стране — Стопкоронавирус.рф.В РоссииПо официальным данным с 4 по 10 сентября в России с COVID-19 госпитализировали 1636 человек — на 39,6% больше, чем на предыдущей неделе. При этом выздоровели 4509 человек, а скончались — 10.“Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране”, — указано в сообщении Стопкоронавирус.рф.В МосквеВ столице с 4 по 10 сентября выявили 3040 случаев коронавирусной инфекции. Из них госпитализировали 510 человек. Всего же за период выздоровели 1894 пациента, а скончался — один. За все время с начала пандемии в Москве зарегистрировали 3 534 420 случаев COVID-19, а летальных исходов — 49 212.В миреНа 30 августа 2023 года во всем мире зарегистрировано 769 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,9 миллиона смертей.“За последний месяц во всем мире ВОЗ зарегистрировала более 1,4 миллиона новых случаев заболевания и более 1800 летальных исходов”, — сообщила Ольга Уланкина.В то же время в эпидемиологической сводке ВОЗ подчеркнули, что в статистике содержится информация об уровне заболеваемости лишь 103 из 234 стран, поэтому она не отражает полную картину распространения инфекции. Плюс ко всему по мере снижения уровня заболеваемости снизились и объемы тестирования на коронавирус.Будет ли новая волна пандемииНекоторый всплеск коронавирусной инфекции действительно ожидается в сентябре-октябре.“Прежде всего это связано с тем, что осенью температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для вирусов. Второй значимый момент — в холода многие предпочитают проводить время в помещениях, причем не только дома, но и в местах большого скопления людей, например, в торговых центрах, кинотеатрах. Подхватить инфекцию там намного легче, чем на открытом воздухе”, — объяснила Ольга Уланкина.Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявила, что пандемия коронавируса уходит.Рекомендации по защите от коронавируса в 2023 годуНиколай Дубинин отметил, что главная мера профилактики COVID-19 — это вакцинация.“Эффективность вакцины несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов и способов. Существуют и неспецифические методы профилактики коронавируса и других ОРВИ: нужно регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками (профилактика контактного пути передачи через поверхности), не трогать грязными руками лицо, особенно глаза, нос или рот, оставаться дома, в случае появления первых симптомов инфекции во избежание распространения заболевания. В общественных местах необходимо использовать маски”, — порекомендовал эксперт.Для поддержания крепкого иммунитета также следует правильно питаться, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

https://ria.ru/20230831/koronavirus-1893507875.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

https://ria.ru/20230810/koronavirus-1889243593.html

https://ria.ru/20230914/vaktsina-1896231674.html

https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, москва, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, коронавирусы