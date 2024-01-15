https://ria.ru/20240115/koronavirus-2023-1896370980.html

Коронавирус-2024: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса

Коронавирус 2024: новые штаммы, симптомы, статистика COVID-19

Коронавирус-2024: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса

Коронавирус — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:50

2024-01-15T20:50

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Коронавирус — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19. О том, какие признаки и симптомы указывают на болезнь, насколько опасны новые штаммы вируса для взрослых и детей, нужна ли вакцинация, а также статистика числа заболевших в России и мире, — в материале РИА Новости.Коронавирус в 2024 годуПо данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за первую неделю 2024 года на 100 тыс. населения составил 16,4% и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 56,4%.Эксперты считают, что новые штаммы за прошедший год не стали опаснее для человека и есть все основания предполагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных инфекций.“COVID-19 мутировал, тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет”, — заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.СимптомыПо данным “Стопкоронавирус.рф”, симптомы коронавируса схожи с признаками других инфекций, маскируются под ОРВИ или грипп, поэтому точно установить диагноз можно лишь с помощью лабораторных анализов.Начальные и основные симптомы коронавирусаИнкубационный период SARS-CoV-2 составляет от 2 до 14 дней, поэтому симптомы появляются не сразу после заражения. На начальных этапах при легком течении болезни у человека возникают слабость и повышенная утомляемость, затем добавляются заложенность носа, першение в горле, сухой кашель, может подниматься температура.Другие распространенные симптомы вируса:При среднетяжелом и тяжелом течении болезни у больного затрудняется дыхание, наблюдается боль в грудной клетке, спутанность сознания, а высокая температура может не спадать даже при приеме жаропонижающих. В таком случае необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.Редкие симптомы коронавирусаРедко, но коронавирус может сопровождаться тошнотой, рвотой и диареей, если при попадании вируса в верхние дыхательные пути есть косвенная инфекция желудочно-кишечного тракта.Другие редкие симптомы COVID-19:У аллергиков, а также при заражении “омикроном” в тяжелой форме бывали случаи, когда у больных возникала сыпь — это говорит о том, что инфекция распространяется по всему организму.Новые штаммы и их особенностиГенеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил на пресс-брифинге, что несмотря на формирование популяционного иммунитета коронавирус продолжает циркулировать во всех странах мира и постоянно изменяется, хотя случаев тяжелого течения и смерти от болезни действительно стало меньше. В 2023 году появился новый вариант омикрон-штамма COVID-19 EG.5 “эрис”, а также BA.2.86 "пирола”.“Штамм EG.5, на долю которого в августе прошлого года пришлось 26,1% случаев заболевания, достаточно виральный, то есть заразный. При этом у большинства заразившихся болезнь проходит в легкой форме — боль в горле, кашель и насморк длятся всего несколько дней. Схожие симптомы и у штамма “пирола””, — рассказала Ольга Уланкина.КракенПри заражении “кракеном” болезнь зачастую протекает бессимптомно или в легкой форме, зато вирус гораздо более заразен и более устойчив к иммунному ответу организма. При этом подвид “омикрона” имеет с ним схожие симптомы и по клиническим проявлениям мало чем отличается от гриппа и ОРВИ. Чаще всего у больных отмечается слабость, небольшое повышение температуры, кашель, насморк и т.д.ЭрисВ сентябре 2023 года “эрис” выявили уже в 57 странах, поэтому ВОЗ включила его в список "вариантов, вызывающих интерес” из-за быстрого распространения по миру.В России “эрис” был выявлен в начале прошлого года, но он не стал доминирующим. В Роспотребнадзоре объясняют, что он является подвидом "омикрона", к которому уже сформировался иммунитет у населения.“Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям”, — говорится в сообщении ведомства.ПиролаО штамме “пирола” впервые стало известно в июле 2023 года. От других вариантов коронавируса он отличается наибольшим количеством мутаций в спайк-белках, произошедших в короткий срок. Это делает “пиролу” самым заразным из всех циркулирующих сейчас штаммов COVID-19, он также способен обходить иммунитет после вакцинации или ранее перенесенной болезни.Чем опасны новые штаммыПока ученые не обнаружили специфических симптомов, характерных только для новых штаммов, при этом они более заразны, а значит быстрее распространяются. Опасения вызывает тот факт, что вариант “пирола” способен обходить иммунитет после вакцинации или ранее перенесенной болезни, делая антитела мало эффективными. “Не стоит забывать, что люди со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические патологии, ожирение, астма, могут переносить болезнь в тяжелой форме”, — отметила Ольга Уланкина.Лечение и вакцинацияПри легкой форме коронавируса его лечат на дому под контролем терапевта, который назначает симптоматическую, противовирусную и иммуномодулирующую терапию. Например, жаропонижающие, противокашлевые препараты, препараты интерферона, спреи от насморка, средства от боли в горле и т.д.При среднетяжелом течении терапевт может прописать кроверазжижающие лекарства, а если есть признаки бактериальной инфекции — антибиотики. Если у больного появились тревожные симптомы, и состояние резко ухудшается, то необходима госпитализация в стационар.Специалисты подчеркивают, что прививка все еще остается эффективным способом профилактики коронавируса, особенно тяжелого течения болезни и летального исхода. Сейчас вакцинация от COVID-19 входит национальный календарь профилактических прививок. При этом решение о необходимости массовой вакцинации принимает каждый регион самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.В октябре прошлого года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина “Спутник V” утратила защиту от COVID-19, новый вариант препарата планируется ввести в оборот в марте 2024 года.Приоритетные группы вакцинацииВ первую очередь прививку следует делать тем, кто находится в группе риска, не болел коронавирусом и не прививался ранее. К уязвимой категории также относятся люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания, первичные или вторичные иммунодефициты, аутоиммунные и онкологические болезни. Также вакцинация показана молодым людям с ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями, беременным и медицинским работникам.Статистика заболеваемостиСбором статистических данных в мире занимается ВОЗ, а в нашей стране — Стопкоронавирус.рф.В РоссииПо официальным данным, за первую неделю 2024 года (с 1 по 7 января) в нашей стране госпитализированы 3 086 человек. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 49%. Увеличение числа госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах увеличение более чем в среднем по России. Умерло 123 человека.“Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в 16 регионах более чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране”, — указано в сообщении Стопкоронавирус.рф.В МосквеВ столице с 1 по 7 января выявили 3 649 случаев коронавирусной инфекции. Из них госпитализировали 595 человек. Всего же за период выздоровели 5 888 пациентов, а скончалось — 24.В миреВ конце декабря 2023 года ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус рекомендует всем надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах. Он также призывает государства гарантировать доступ к тестам и вакцинам и поддерживать последовательность секвенирования COVID-19 для отслеживания развития мутаций.Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели было зарегистрировано 854 673 случая заражения и 3005 летальных исходов.В Юго-Восточной Азии число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 388%, смертность увеличилась более чем в три раза. В Африке зарегистрировано на 77% больше заболевших и на 50% меньше умерших. В Европе рост заболеваемости составил 54%, смертность увеличилась на 14%. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 23%, а смертность — на 48%. В Восточном Средиземноморье заболело на 51% меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 65%.Будет ли новая волна пандемииНекоторый всплеск коронавирусной инфекции действительно был в сентябре-октябре.“Прежде всего, это связано с тем, что осенью температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для вирусов. Второй значимый момент — в холода многие предпочитают проводить время в помещениях, причем не только дома, но и в местах большого скопления людей, например, в торговых центрах, кинотеатрах. Подхватить инфекцию там намного легче, чем на открытом воздухе”, — объяснила Ольга Уланкина.Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает о "болезни X" (так в научной среде называют пока еще не известные, но потенциально опасные болезни, способные вызвать новые эпидемии и пандемии), которая может быть более опасной по сравнению с коронавирусом. В 2020 году ВОЗ заявляла, что "патогеном Х" является SARS-CoV-2. Обсуждение нового заболевания запланировано на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который с 15 по 19 января пройдет в швейцарском Давосе.Как сообщается на сайте ВОЗ, смертность от новой пандемии может быть в 20 раз больше, чем от COVID-19.Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что новая пандемия в будущем обязательно случится, об этом говорит вся история человечества, но когда придет и какой она будет — неизвестно. Наиболее вероятные источники угрозы — коронавирусы и ортомиксовирусы, которые наиболее опасны для человека.Более того, сюрпризы, по словам ученых, может преподнести и все тот же SARS-CoV-2, который никуда не делся, продолжает циркулировать и давать новые штаммы.Но эксперты советуют не воспринимать эту информацию как ожидание неминуемой пандемии, так как разработаны методики диагностики и вакционные препараты, а ученые ведут работу по прогнозированию характеристик потенциального возбудителя.Рекомендации по защите от коронавируса в 2024 годуНиколай Дубинин отметил, что главная мера профилактики COVID-19 — это вакцинация.“Эффективность вакцины несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов и способов. Существуют и неспецифические методы профилактики коронавируса и других ОРВИ: нужно регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками (профилактика контактного пути передачи через поверхности), не трогать грязными руками лицо, особенно глаза, нос или рот, оставаться дома, в случае появления первых симптомов инфекции во избежание распространения заболевания. В общественных местах необходимо использовать маски”, — порекомендовал эксперт.Для поддержания крепкого иммунитета также следует правильно питаться, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

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https://ria.ru/20231211/koronavirus-1914594659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, воз, коронавирус в россии, коронавирусы, в мире, здоровье, болезни, пандемия