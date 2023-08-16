Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО машин и гуманитарного груза
© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный автосервис и волонтёры, сообщает пресс-служба Брянской епархии.
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"В сборе средств на покупку техники и ремонтные работы, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, приняла участие Брянская епархия, приходы которой в рамках взаимодействия с волонтерскими организациями регулярно организуют сбор помощи бойцам СВО. Передача автомобилей была предварена чином освящения", – говорится в сообщении.
© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Как уточняется, для нужд воинов были переданы грузовой автомобиль и другие транспортные средства, которые приобрел и переоборудовал один из автосервисов города Брянска, к акции также подключились волонтеры движения "ВЗВОД32", собравшие денежные средства на покупку одного автомобиля и предметов первой необходимости.
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"В настоящее время нам как никогда важно проникнуться чувством ответственности за нашу страну и наш народ. На каком бы месте мы ни трудились, нашим долгом является сознавать, что этот труд должен быть служением Отечеству, которое даровал нам Бог. Поэтому пусть каждый ‒ учитель и служащий, врач и инженер, священник и воин ‒ делают свое дело прежде всего для Бога и во благо людей, особенно тех, кто сейчас рискуя своей жизнью защищают будущее нашего народа", – приводятся в сообщении слова иерея Илии Бурдукова.
© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза