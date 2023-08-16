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Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз - РИА Новости, 16.08.2023
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15:31 16.08.2023
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Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз
Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз - РИА Новости, 16.08.2023
Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз
В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:31
2023-08-16T15:31
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный автосервис и волонтёры, сообщает пресс-служба Брянской епархии. "В сборе средств на покупку техники и ремонтные работы, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, приняла участие Брянская епархия, приходы которой в рамках взаимодействия с волонтерскими организациями регулярно организуют сбор помощи бойцам СВО. Передача автомобилей была предварена чином освящения", – говорится в сообщении. Как уточняется, для нужд воинов были переданы грузовой автомобиль и другие транспортные средства, которые приобрел и переоборудовал один из автосервисов города Брянска, к акции также подключились волонтеры движения "ВЗВОД32", собравшие денежные средства на покупку одного автомобиля и предметов первой необходимости. "В настоящее время нам как никогда важно проникнуться чувством ответственности за нашу страну и наш народ. На каком бы месте мы ни трудились, нашим долгом является сознавать, что этот труд должен быть служением Отечеству, которое даровал нам Бог. Поэтому пусть каждый ‒ учитель и служащий, врач и инженер, священник и воин ‒ делают свое дело прежде всего для Бога и во благо людей, особенно тех, кто сейчас рискуя своей жизнью защищают будущее нашего народа", – приводятся в сообщении слова иерея Илии Бурдукова.
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брянск, общество, россия, русская православная церковь, брянская область
Надежные люди, Брянск, Общество, Россия, Русская православная церковь, Брянская область
Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз

Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО машин и гуманитарного груза

© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный автосервис и волонтёры, сообщает пресс-служба Брянской епархии.
«
"В сборе средств на покупку техники и ремонтные работы, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, приняла участие Брянская епархия, приходы которой в рамках взаимодействия с волонтерскими организациями регулярно организуют сбор помощи бойцам СВО. Передача автомобилей была предварена чином освящения", – говорится в сообщении.
© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Как уточняется, для нужд воинов были переданы грузовой автомобиль и другие транспортные средства, которые приобрел и переоборудовал один из автосервисов города Брянска, к акции также подключились волонтеры движения "ВЗВОД32", собравшие денежные средства на покупку одного автомобиля и предметов первой необходимости.
«
"В настоящее время нам как никогда важно проникнуться чувством ответственности за нашу страну и наш народ. На каком бы месте мы ни трудились, нашим долгом является сознавать, что этот труд должен быть служением Отечеству, которое даровал нам Бог. Поэтому пусть каждый ‒ учитель и служащий, врач и инженер, священник и воин ‒ делают свое дело прежде всего для Бога и во благо людей, особенно тех, кто сейчас рискуя своей жизнью защищают будущее нашего народа", – приводятся в сообщении слова иерея Илии Бурдукова.
© Фото : Сайт Брянской епархииБрянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Сайт Брянской епархии
Брянская епархия организовала передачу бойцам СВО автомобилей и гуманитарного груза
 
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