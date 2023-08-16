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Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз

Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз - РИА Новости, 16.08.2023

Брянская епархия передала бойцам СВО автомобили и гуманитарный груз

В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:31

2023-08-16T15:31

2023-08-16T15:31

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Свенском Свято-Успенском монастыре Брянской епархии состоялась передача бойцам спецоперации гуманитарного груза и автомобилей, которые предоставили местный автосервис и волонтёры, сообщает пресс-служба Брянской епархии. "В сборе средств на покупку техники и ремонтные работы, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, приняла участие Брянская епархия, приходы которой в рамках взаимодействия с волонтерскими организациями регулярно организуют сбор помощи бойцам СВО. Передача автомобилей была предварена чином освящения", – говорится в сообщении. Как уточняется, для нужд воинов были переданы грузовой автомобиль и другие транспортные средства, которые приобрел и переоборудовал один из автосервисов города Брянска, к акции также подключились волонтеры движения "ВЗВОД32", собравшие денежные средства на покупку одного автомобиля и предметов первой необходимости. "В настоящее время нам как никогда важно проникнуться чувством ответственности за нашу страну и наш народ. На каком бы месте мы ни трудились, нашим долгом является сознавать, что этот труд должен быть служением Отечеству, которое даровал нам Бог. Поэтому пусть каждый ‒ учитель и служащий, врач и инженер, священник и воин ‒ делают свое дело прежде всего для Бога и во благо людей, особенно тех, кто сейчас рискуя своей жизнью защищают будущее нашего народа", – приводятся в сообщении слова иерея Илии Бурдукова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянск, общество, россия, русская православная церковь, брянская область