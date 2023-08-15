https://ria.ru/20230815/vrach-1890283929.html
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача - РИА Новости, 15.08.2023
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача
Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:45
2023-08-15T18:45
2023-08-15T18:45
происшествия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в ряде СМИ написали, что врач московской поликлиники обманул пациентов и коллегу на 4 миллиона рублей. "В ответ на сообщения о том, что врач московской поликлиники задержан по подозрению в серии мошеннических действий, департамент здравоохранения Москвы сообщает. Врач, о котором идет речь в публикациях, не работает в городской поликлинике и его деятельность не имеет отношения к государственной системе здравоохранения Москвы", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача
Депздрав Москвы: задержанный за мошенничество врач не работает в поликлинике
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в ряде СМИ написали, что врач московской поликлиники обманул пациентов и коллегу на 4 миллиона рублей.
"В ответ на сообщения о том, что врач московской поликлиники задержан по подозрению в серии мошеннических действий, департамент здравоохранения Москвы сообщает. Врач, о котором идет речь в публикациях, не работает в городской поликлинике и его деятельность не имеет отношения к государственной системе здравоохранения Москвы", - рассказали в пресс-службе.
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