Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/vrach-1890283929.html
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача - РИА Новости, 15.08.2023
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача
Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:45
2023-08-15T18:45
происшествия
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866262578_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_5b5930e7b22dd0cbd06a5356a346e54b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в ряде СМИ написали, что врач московской поликлиники обманул пациентов и коллегу на 4 миллиона рублей. "В ответ на сообщения о том, что врач московской поликлиники задержан по подозрению в серии мошеннических действий, департамент здравоохранения Москвы сообщает. Врач, о котором идет речь в публикациях, не работает в городской поликлинике и его деятельность не имеет отношения к государственной системе здравоохранения Москвы", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866262578_289:46:2958:2048_1920x0_80_0_0_2a649a50afa077372ffc3f11794433e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача

Депздрав Москвы: задержанный за мошенничество врач не работает в поликлинике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание мэрии Москвы
Здание мэрии Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание мэрии Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее в ряде СМИ написали, что врач московской поликлиники обманул пациентов и коллегу на 4 миллиона рублей.
"В ответ на сообщения о том, что врач московской поликлиники задержан по подозрению в серии мошеннических действий, департамент здравоохранения Москвы сообщает. Врач, о котором идет речь в публикациях, не работает в городской поликлинике и его деятельность не имеет отношения к государственной системе здравоохранения Москвы", - рассказали в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
В Петербурге задержали офтальмолога, у которого ослепли пациенты
23 декабря 2022, 17:12
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала