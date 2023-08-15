https://ria.ru/20230815/vrach-1890283929.html

Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача

Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача - РИА Новости, 15.08.2023

Мэрия Москвы прокомментировала сообщения о задержании врача

Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:45

2023-08-15T18:45

2023-08-15T18:45

происшествия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Врач, который, согласно данным СМИ, был задержан по подозрению в серии мошеннических действий, не работает в поликлинике Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в ряде СМИ написали, что врач московской поликлиники обманул пациентов и коллегу на 4 миллиона рублей. "В ответ на сообщения о том, что врач московской поликлиники задержан по подозрению в серии мошеннических действий, департамент здравоохранения Москвы сообщает. Врач, о котором идет речь в публикациях, не работает в городской поликлинике и его деятельность не имеет отношения к государственной системе здравоохранения Москвы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, москва