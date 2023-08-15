https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1890228699.html
Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора
Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора - РИА Новости, 15.08.2023
Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора
Туроператоры оценивают эффект от курортного сбора и прогнозируют, что его введут все популярные у путешественников регионы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:50
2023-08-15T16:50
2023-08-15T16:50
туризм
туризм
новости - туризм
калининградская область
астраханская область
владимир путин
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры оценивают эффект от курортного сбора и прогнозируют, что его введут все популярные у путешественников регионы, сообщает АТОР.Плюсы и минусыМестные власти попытаются пополнить муниципальные бюджеты за счет туристов. Деньги в большинстве городов обещают тратить на развитие инфраструктуры.Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин отмечает, что затраты на администрирование курортного сбора большие, в совокупности они снижают сумму поступлений от этого финансового инструмента."Проводится огромная работа, в которую вовлечено много людей, начиная от сотрудников на стойке отеля до бухгалтеров гостиниц и других финансовых специалистов. По факту профит очень невелик. Его съедает администрирование", – говорит эксперт.При этом дополнительные обязательства накладываются на отели, работающие официально. Гостевые дома, частный сектор, действующие вне правового поля, могут постояльцев не регистрировать и налоги не платить.Кроме того, курортный сбор может иметь практическую пользу только в том случае, если регион принимает большие турпотоки. Тогда растут и сборы. Если путешественников мало, там на вырученные средства будет ничего не изменить. "Богатые станут еще богаче, а те, кому нужны деньги, чтобы развивать не очень посещаемые места, не разбогатеют", – подчеркивает Ромашкин.Как добавляет вице-президент АТОР, за счет курортного сбора системные проблемы регионам не решить. Вместо этого он предлагает идти по другому пути: стимулировать турпоток и развитие местного бизнеса, расширяя, тем самым, налогооблагаемую базу. Чем больше гостей в регионе, тем выше доходы гостиниц, ресторанов, магазинов.В каких регионах Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор. В РСТ предлагают освободить от него многодетные семьи и военнослужащих. Власти ряда областей рассказали, собираются ли взимать с путешественников еще один платеж.Так, гостям Калининградской области придется платить по 100 рублей в день с 2024 года. Деньги будут списываться со второго дня пребывания в официально зарегистрированных средствах размещения.В тренде и Астраханская область. Там также не исключают введения курортного сбора с 2024 года. Полученные средства направят на обустройство мест для рыбной ловли.Краснодарский край планирует с 2024 года нововведение в Новороссийске, Туапсе, а также в Мостовском районе: в поселках Мостовский, Псебай и станице Ярославской. Ставка составит 30 рублей. Собранные средства обещают направить на улучшение инфраструктуры. Сейчас в регионе сбор введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и ряде других поселений. С отдыхающих берут 30 рублей в сутки, а в Сочи и на федеральной территории Сириус – 50 рублей.С 1 августа 2023 года курортный сбор – 100 рублей в сутки – начали взимать в Минеральных Водах. В Алтайском крае, в Белокурихе, ставка составляет 50 рублей в день.С 1 октября 2023 года туристический налог заработает и в Санкт-Петербурге: до 1 апреля будет действовать нулевая ставка, после - 100 рублей за ночь.В Крыму введение платежа отложено до момента окончания СВО.
https://ria.ru/20230801/otdykh-1887583839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, калининградская область, астраханская область, владимир путин, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, курортный сбор
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, Астраханская область, Владимир Путин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Курортный сбор
Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора
Эксперты: от введения курортного сбора выиграют популярные у туристов регионы
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Туроператоры оценивают эффект от курортного сбора и прогнозируют, что его введут все популярные у путешественников регионы, сообщает
АТОР.
Местные власти попытаются пополнить муниципальные бюджеты за счет туристов. Деньги в большинстве городов обещают тратить на развитие инфраструктуры.
Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин
отмечает, что затраты на администрирование курортного сбора большие, в совокупности они снижают сумму поступлений от этого финансового инструмента.
"Проводится огромная работа, в которую вовлечено много людей, начиная от сотрудников на стойке отеля до бухгалтеров гостиниц и других финансовых специалистов. По факту профит очень невелик. Его съедает администрирование", – говорит эксперт.
При этом дополнительные обязательства накладываются на отели, работающие официально. Гостевые дома, частный сектор, действующие вне правового поля, могут постояльцев не регистрировать и налоги не платить.
Кроме того, курортный сбор может иметь практическую пользу только в том случае, если регион принимает большие турпотоки. Тогда растут и сборы. Если путешественников мало, там на вырученные средства будет ничего не изменить. "Богатые станут еще богаче, а те, кому нужны деньги, чтобы развивать не очень посещаемые места, не разбогатеют", – подчеркивает Ромашкин.
Как добавляет вице-президент АТОР, за счет курортного сбора системные проблемы регионам не решить. Вместо этого он предлагает идти по другому пути: стимулировать турпоток и развитие местного бизнеса, расширяя, тем самым, налогооблагаемую базу. Чем больше гостей в регионе, тем выше доходы гостиниц, ресторанов, магазинов.
Президент России Владимир Путин поручил
к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор. В РСТ предлагают освободить от него многодетные семьи и военнослужащих. Власти ряда областей рассказали, собираются ли взимать с путешественников еще один платеж.
Курортный сбор в России: где введен и сколько придется заплатить
Так, гостям Калининградской области
придется платить
по 100 рублей в день с 2024 года. Деньги будут списываться со второго дня пребывания в официально зарегистрированных средствах размещения.
В тренде и Астраханская область
. Там также не исключают введения курортного сбора с 2024 года. Полученные средства направят на обустройство мест для рыбной ловли.
Краснодарский край
планирует с 2024 года нововведение в Новороссийске
, Туапсе
, а также в Мостовском районе
: в поселках Мостовский, Псебай и станице Ярославской. Ставка составит 30 рублей. Собранные средства обещают направить на улучшение инфраструктуры. Сейчас в регионе сбор введен в Анапе
, Геленджике
, Горячем Ключе и ряде других поселений. С отдыхающих берут 30 рублей в сутки, а в Сочи
и на федеральной территории Сириус – 50 рублей.
С 1 августа 2023 года курортный сбор – 100 рублей в сутки – начали взимать в Минеральных Водах
. В Алтайском крае
, в Белокурихе
, ставка составляет 50 рублей в день.
С 1 октября 2023 года туристический налог заработает и в Санкт-Петербурге
: до 1 апреля будет действовать нулевая ставка, после - 100 рублей за ночь.
В Крыму введение платежа отложено
до момента окончания СВО.
Путин поручил дать право регионам ввести курортный сбор