https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1890228699.html

Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора

Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора - РИА Новости, 15.08.2023

Туроператоры оценили последствия введения курортного сбора

Туроператоры оценивают эффект от курортного сбора и прогнозируют, что его введут все популярные у путешественников регионы, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:50

2023-08-15T16:50

2023-08-15T16:50

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры оценивают эффект от курортного сбора и прогнозируют, что его введут все популярные у путешественников регионы, сообщает АТОР.Плюсы и минусыМестные власти попытаются пополнить муниципальные бюджеты за счет туристов. Деньги в большинстве городов обещают тратить на развитие инфраструктуры.Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин отмечает, что затраты на администрирование курортного сбора большие, в совокупности они снижают сумму поступлений от этого финансового инструмента."Проводится огромная работа, в которую вовлечено много людей, начиная от сотрудников на стойке отеля до бухгалтеров гостиниц и других финансовых специалистов. По факту профит очень невелик. Его съедает администрирование", – говорит эксперт.При этом дополнительные обязательства накладываются на отели, работающие официально. Гостевые дома, частный сектор, действующие вне правового поля, могут постояльцев не регистрировать и налоги не платить.Кроме того, курортный сбор может иметь практическую пользу только в том случае, если регион принимает большие турпотоки. Тогда растут и сборы. Если путешественников мало, там на вырученные средства будет ничего не изменить. "Богатые станут еще богаче, а те, кому нужны деньги, чтобы развивать не очень посещаемые места, не разбогатеют", – подчеркивает Ромашкин.Как добавляет вице-президент АТОР, за счет курортного сбора системные проблемы регионам не решить. Вместо этого он предлагает идти по другому пути: стимулировать турпоток и развитие местного бизнеса, расширяя, тем самым, налогооблагаемую базу. Чем больше гостей в регионе, тем выше доходы гостиниц, ресторанов, магазинов.В каких регионах Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право регионам РФ вводить курортный сбор. В РСТ предлагают освободить от него многодетные семьи и военнослужащих. Власти ряда областей рассказали, собираются ли взимать с путешественников еще один платеж.Так, гостям Калининградской области придется платить по 100 рублей в день с 2024 года. Деньги будут списываться со второго дня пребывания в официально зарегистрированных средствах размещения.В тренде и Астраханская область. Там также не исключают введения курортного сбора с 2024 года. Полученные средства направят на обустройство мест для рыбной ловли.Краснодарский край планирует с 2024 года нововведение в Новороссийске, Туапсе, а также в Мостовском районе: в поселках Мостовский, Псебай и станице Ярославской. Ставка составит 30 рублей. Собранные средства обещают направить на улучшение инфраструктуры. Сейчас в регионе сбор введен в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и ряде других поселений. С отдыхающих берут 30 рублей в сутки, а в Сочи и на федеральной территории Сириус – 50 рублей.С 1 августа 2023 года курортный сбор – 100 рублей в сутки – начали взимать в Минеральных Водах. В Алтайском крае, в Белокурихе, ставка составляет 50 рублей в день.С 1 октября 2023 года туристический налог заработает и в Санкт-Петербурге: до 1 апреля будет действовать нулевая ставка, после - 100 рублей за ночь.В Крыму введение платежа отложено до момента окончания СВО.

https://ria.ru/20230801/otdykh-1887583839.html

https://ria.ru/20230814/putin-1889906012.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, калининградская область, астраханская область, владимир путин, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, курортный сбор