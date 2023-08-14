https://ria.ru/20230814/kvas-1889864102.html

Врач рассказал, кому вредно пить квас

Врач рассказал, кому вредно пить квас - РИА Новости, 14.08.2023

Врач рассказал, кому вредно пить квас

Квас может причинить вред здоровью, если пить его в большом количестве, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T02:10

2023-08-14T02:10

2023-08-14T02:10

общество

михаил гинзбург

здоровье - общество

квас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820641120_0:0:1254:705_1920x0_80_0_0_8d6fef2f0b1176ac10788009434f455d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Квас может причинить вред здоровью, если пить его в большом количестве, предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он уточнил, сколько этого напитка допустимо употреблять в день.Старинные способы приготовления кваса отличались от современных, в прошлом это был алкогольный напиток – неслучайно в русском языке есть слово "наквасился", сказал Гинзбург. Теперь этот продукт практически не содержит этилового спирта, зато в его состав нередко входит чрезмерное количество сахара, продолжил диетолог."Квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета", – отметил он.Людям с ожирением или сахарным диабетом нужно с крайней осторожностью относиться к сладкому квасу, добавил врач."Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день", – уточнил Гинзбург.При заболеваниях желудка от употребления кваса лучше отказаться, уверен он."Квас содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни", – пояснил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.Впрочем, в этом напитке есть и полезные компоненты, например, лакто- и бифидобактерии, добавил диетолог.

https://rsport.ria.ru/20230614/zozh-1878138346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, михаил гинзбург, здоровье - общество, квас