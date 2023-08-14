Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/chuma-1890076343.html
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней - РИА Новости, 14.08.2023
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней
Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района Ростовской области, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:09
2023-08-14T22:09
происшествия
здоровье - общество
астраханская область
ростовская область
усть-донецкий район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55130c28243d70205bac37b593726fba.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "Четырнадцатого августа 2023 года в результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении. В очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. Неделю назад специалисты также получили положительный результат на АЧС в патматериале, отобранном от туш домашних свиней из личного подсобного хозяйства в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района области. В сельском поселении власти ввели режим ЧС. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230814/chuma-1890048889.html
https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html
астраханская область
ростовская область
усть-донецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600731054_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_93ec5849d3983c11e42638d4ef9d942f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, астраханская область, ростовская область, усть-донецкий район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Астраханская область, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней

В хуторе Первомайский Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники ветеринарной службы
Сотрудники ветеринарной службы - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудники ветеринарной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.
«
"Четырнадцатого августа 2023 года в результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении. В очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Роспотребнадзор оценил риск завоза чумы из Китая в России
Вчера, 19:11
Неделю назад специалисты также получили положительный результат на АЧС в патматериале, отобранном от туш домашних свиней из личного подсобного хозяйства в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района области. В сельском поселении власти ввели режим ЧС.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Улан-Баторе подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой
8 августа, 15:43
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоАстраханская областьРостовская областьУсть-Донецкий районФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала