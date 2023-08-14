https://ria.ru/20230814/chuma-1890076343.html
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней - РИА Новости, 14.08.2023
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней
Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района Ростовской области, сообщает управление... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:09
2023-08-14T22:09
2023-08-14T22:09
происшествия
здоровье - общество
астраханская область
ростовская область
усть-донецкий район
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Очаг африканской чумы свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. "Четырнадцатого августа 2023 года в результате лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в хуторе Первомайский Кагальницкого района получен положительный результат на АЧС", - говорится в сообщении. В очаге проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами. Неделю назад специалисты также получили положительный результат на АЧС в патматериале, отобранном от туш домашних свиней из личного подсобного хозяйства в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района области. В сельском поселении власти ввели режим ЧС. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230814/chuma-1890048889.html
https://ria.ru/20230808/chuma-1888873054.html
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происшествия, здоровье - общество, астраханская область, ростовская область, усть-донецкий район, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Астраханская область, Ростовская область, Усть-Донецкий район, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней
В хуторе Первомайский Ростовской области выявили новый очаг чумы свиней