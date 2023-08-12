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Названы самые популярные страны для отдыха осенью - РИА Новости, 12.08.2023
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Туризм
 
04:34 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/osen-1889607819.html
Названы самые популярные страны для отдыха осенью
Названы самые популярные страны для отдыха осенью - РИА Новости, 12.08.2023
Названы самые популярные страны для отдыха осенью
Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T04:34
2023-08-12T04:34
туризм
новости - туризм
туризм
осень
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что 85 процентов из них планируют путешествовать по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8 процента туристов, а дальнее – 6,2 процента.Самые популярные города для осенних путешествий по РФ – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, отметили эксперты. Далее расположились Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.Наиболее востребованные города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.
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новости - туризм, туризм, осень
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Осень
Названы самые популярные страны для отдыха осенью

Сочи и Ереван стали самыми популярными городами у россиян для путешествий осенью

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Канатная дорога на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Канатная дорога на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что 85 процентов из них планируют путешествовать по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8 процента туристов, а дальнее – 6,2 процента.
Самые популярные города для осенних путешествий по РФ – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, отметили эксперты. Далее расположились Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.
Наиболее востребованные города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.
Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.
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