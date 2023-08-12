https://ria.ru/20230812/osen-1889607819.html

Названы самые популярные страны для отдыха осенью

Названы самые популярные страны для отдыха осенью - РИА Новости, 12.08.2023

Названы самые популярные страны для отдыха осенью

Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту. РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T04:34

2023-08-12T04:34

2023-08-12T04:34

туризм

новости - туризм

туризм

осень

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Названы самые популярные регионы и страны, в которые самостоятельные российские туристы планируют отправиться в путешествие осенью, сообщает Туту.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что 85 процентов из них планируют путешествовать по России. Ближнее зарубежье привлекает 8,8 процента туристов, а дальнее – 6,2 процента.Самые популярные города для осенних путешествий по РФ – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, отметили эксперты. Далее расположились Махачкала, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.Наиболее востребованные города ближнего зарубежья – Ереван, Баку, Ташкент, Гянджа, Самарканд, Бишкек, Астана и Минск.Среди дальнего зарубежья наиболее востребованы Стамбул, Анталья и Тель-Авив. Далее в рейтинге популярности расположились Касабланка, Дубай, Бангкок, Пхукет и Даламан.

https://ria.ru/20230811/bali-1889546288.html

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новости - туризм, туризм, осень