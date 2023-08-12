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В доме в Дагестане взорвался газ - РИА Новости, 12.08.2023
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09:37 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/gaz-1889672528.html
В доме в Дагестане взорвался газ
В доме в Дагестане взорвался газ - РИА Новости, 12.08.2023
В доме в Дагестане взорвался газ
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T09:37
2023-08-12T09:37
происшествия
дербент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте по улице Шахбазова, 61 пострадали четыре человека, в том числе один ребенок… По информации от медицины катастроф, в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. По данным ведомства, разрушений в доме нет, выбиты окна.
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происшествия, дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Дербент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В доме в Дагестане взорвался газ

При взрыве газа в частном доме в дагестанском Дербенте пострадали пять человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в дагестанском Дербенте, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
«
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте по улице Шахбазова, 61 пострадали четыре человека, в том числе один ребенок… По информации от медицины катастроф, в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали пять человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, разрушений в доме нет, выбиты окна.
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ПроисшествияДербентМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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